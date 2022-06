The Legend of Zelda: Skyward Sword HD komt op 16 juli naar Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD verschijnt vanaf 16 juli voor de Nintendo Switch. De nieuwe game is een remaster van de originele game die in november 2011 voor de Nintendo Wii uitkwam.

De originele game maakte uitgebreide gebruik van de motion controls van de Wii en Nintendo probeert dat op een verbeterde manier na te bootsen met de Joy-Cons van de Switch-console. De twee Joy-Cons worden in feite het schild en zwaard. Door met de rechter-Joy-Con te zwaaien kunnen spelers met hun zwaard slaan en de andere kan ingezet worden om aanvallen af te weren met het schild. Fysieke bewegingen zijn ook te gebruiken voor het gooien van bommen, schieten van pijlen en het gebruik van gereedschap en andere voorwerpen.

Voor spelers die gebruikmaken van de Switch Lite, die niet beschikt over Joy-Con-controllers, of geen gebruik willen maken van de bewegingsdetectie heeft Nintendo de besturingselementen ook verwerkt in de fysieke knoppen. Daarbij kan bijvoorbeeld de joystick aan de rechterkant gebruikt kan worden voor allerlei verschillende zwaardbewegingen.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD is niet de eerste remaster van een Zelda-game. Voor de Wii U kwamen al hd-remasters uit voor The Wind Waker en Twilight Princess. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD gaat 60 euro kosten en er komt vanaf 16 juli ook een speciale Joy-Con-controllerset beschikbaar in de stijl van de game.