Frontiers-uitbreiding voor No Man's Sky laat spelers ruimtekolonies leiden

Hello Games brengt zijn gratis Frontiers-uitbreiding voor No Man's Sky op woensdag uit. Met deze uitbreiding kunnen spelers onder andere ruimte-settlements ontdekken en beheren. De Frontiers-update voegt ook meer onderdelen toe voor het bouwen van een basis.

Volgens ontwikkelaar Hello Games kunnen spelers dergelijke settlements overal in het No Man's Sky-universum tegenkomen. Settlements worden procedureel gegenereerd met unieke gebouwen, indelingen, kleurenschema's en decoraties. Nederzettingen zullen aanvankelijk 'klein en bescheiden' zijn, maar kunnen uiteindelijk worden uitgebouwd tot volwaardige dorpen, aldus de studio.

Spelers kunnen daarbij de overseer van een settlement worden door het respect van de inwoners te verdienen. Daarmee wordt de speler verantwoordelijk voor 'alle aspecten' van het leven binnen zo'n kolonie. Gebruikers kunnen de naam van de nederzetting aanpassen, kiezen wat voor gebouwen er geplaatst worden, festivals organiseren, ruzies oplossen, aanvallen van sentinels afslaan en meer.

Ook de basebuilding-functie is op de schop gedaan, onder andere met een vernieuwde interface en een verbeterd menu. Daarmee moet het selecteren van onderdelen voor een basis sneller en gemakkelijker worden. Daarbij voegt de ontwikkelaar meer dan 250 nieuwe onderdelen toe, waar gebruikers hun basis mee kunnen uitrusten.

Hello Games spreekt daarnaast over verbeterde visuele effecten, bijvoorbeeld bij het verwoesten van terrein. In de ruimte zijn nu gekleurde nebulas te zien. Verder wordt het aantal save-slots uitgebreid van vijf naar vijftien, worden de beloningen van expedities vanaf nu via de cloud gesynchroniseerd en krijgt de Steam-versie van No Man's Sky trading cards en badges. De Frontiers-update is vanaf woensdag gratis te downloaden voor spelers van No Man's Sky, op alle platformen.