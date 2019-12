Nikon voegt raw video-output toe aan Z6- en Z7-camera via betaalde update

Nikon heeft een update uitgebracht waarmee gebruikers van de vorig jaar uitgekomen Z6- en Z7-systeemcamera videobeelden in het raw formaat kunnen opslaan. Deze functie kost tweehonderd dollar in de VS en werkt alleen in combinatie met een veldmonitor van Atomos.

Om de mogelijkheid van raw output bij video-opname te verkrijgen, moeten geïnteresseerde gebruikers van beide camera's de firmware updaten. In de Verenigde Staten kan dit alleen door de camera naar een Nikon-servicepunt te sturen, waar vervolgens de tweehonderd dollar in rekening wordt gebracht.

Nikon heeft de ondersteuning van deze functie ontwikkeld in samenwerking met Atomos, een fabrikant van hdmi-recorders en veldmonitoren. De betaalde update maakt het mogelijk om 4k- of full-hd-beelden met 12bit-kleurendiepte op te nemen via bepaalde modellen van een Atomos Ninja Inferno V-monitor die met hdmi op de camera is aangesloten. Deze monitor neemt video's op in het ProRes- raw formaat.

Nikon bracht eind deze zomer een lookup table uit voor het maken van n-log-video's met de Z7 en Z6, en gaf toen aan dat de firmware-update voor de output van raw video's eind dit jaar zou volgen. Hoeveel die update in Nederland en België kost, is nog niet bekend, maar dat zal vermoedelijk rond de tweehonderd euro zijn.

De Japanse fabrikant heeft ook nieuwe firmware uitgebracht waarmee de Z6 en Z7 ondersteuning krijgen voor CFexpress-geheugenkaarten. Dit betreft versie 2.20, die gratis is door te voeren. Nikon zegt dat het vooralsnog alleen de correcte werking van Type B CFexpress-kaarten van Sony kan garanderen. De camerafabrikant geeft aan dat er gaandeweg meer exemplaren van andere fabrikanten worden getest. Nikon gaat de CFexpress-geheugenkaartondersteuning op een later moment ook toevoegen aan de D5-, D850- en D500-camera.