Nikon brengt Z6 II- en Z7 II-fullframecamera uit voor 2199 en 3399 euro

Nikon heeft de opvolgers van de in begin 2019 uitgebrachte Z6 en Z7 geïntroduceerd. De belangrijkste vernieuwingen zijn de toevoeging van een tweede beeldprocessor en de aanwezigheid van een tweede kaartslot. De Z6 II kost 2199 euro en de Z7 II kost 3399 euro.

De Nikon Z6 II en Z7 II behouden de sensoren van hun voorgangers, te weten een 24-megapixelsensor en een 45-megapixelvariant. Een belangrijke vernieuwing is dat de twee camera's nu niet meer een enkele, maar over een dubbele Expeed 6-beeldprocessor beschikken. Dat geeft de camera extra rekenkracht, wat enkele praktische verbeteringen met zich meebrengt. Zo is volgens Nikon de buffercapaciteit van beide camera's meer dan drie keer zo hoog geworden en is de buffer ook sneller. Daarnaast kan de Z7 II nu fotograferen met 10fps in plaats van 9fps en bij de Z6 II is dat 14fps tegenover 12fps bij zijn voorganger.

De toevoeging van de tweede beeldprocessor leidt ook tot de mogelijkheid om intern beelden met 4k-resolutie op te nemen met 60fps. Deze framerate was eerder nog niet mogelijk; de Z6 en Z7 bleven steken op 4k30 of 1080p met 120fps. Deze mogelijkheid van 4k60 is bij de Z7 II vanaf de release aanwezig en gaat gepaard met een kleine crop van 1,08x, terwijl deze optie bij de Z6 II in een toekomstige firmware-update wordt toegevoegd en gepaard zal gaan met een aps-c-crop van de sensor. Die update wordt verwacht in februari volgend jaar.

De autofocus van beide camera's is iets verbeterd, waarbij het gaat om de toevoeging van gezichts- en oogdetectie bij de Wide area AF-modus, terwijl die autofocusopties voorheen alleen bij de Auto Area AF-modus beschikbaar waren. Bij die laatste modus bepaalde de camera waarop werd scherpgesteld, maar bij de Wide area AF-modus is het gedeelte waar de camera moet scherpstellen te bepalen. Daarnaast zouden de camera's nu ook in iets donkerdere omstandigheden moeten kunnen scherpstellen, tot -4,5EV met een f/2.0-objectief.

Met name voor professionele gebruikers heeft Nikon bij beide camera's de mogelijkheid toegevoegd om een verticale batterijgrip te gebruiken. Zo is de nieuwe MB-N11-grip te gebruiken, die over een ontspanknop en bedieningselementen voor verticale opnamen beschikt. Ook heeft deze batterijgrip een USB-C-aansluiting, zodat twee accu's na elkaar zijn op te laden als deze grip is losgekoppeld van de camera. Verder zijn er twee kaartsloten aanwezig, waarbij de ene CFexpress- en XQD-geheugenkaartjes ondersteund, terwijl de andere bedoeld is voor UHS-II-SD-kaartjes.

De Z7 II en Z6 II hebben een nieuwe EN-EL15c-accu gekregen, waarmee respectievelijk de 420 en 410 foto's zouden zijn te nemen als de lcd op de achterkant wordt gebruikt. Als de verder ongewijzigde zoekers worden gebruikt, daalt dat naar 360 en 340. Nikon heeft het ook mogelijk gemaakt om firmware-updates via wifi door te voeren via de Snapbridge-app. De Z6 II komt begin november uit voor een adviesprijs van 2199 euro en de Z7 II volgt eind dit jaar voor een adviesprijs van 3399 euro.