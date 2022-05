Panasonic introduceert kleine kubusvormige microfourthirds-4k-videocamera

Panasonic heeft een relatief kleine, grotendeels vierkante microfourthirds-videocamera geïntroduceerd die bijvoorbeeld bedoeld is voor drones, livestreams, of filmen vanop afstand. De camera kan in Cinema 4K opnemen en heeft een sensor met een resolutie van 10,2 megapixel.

Het formaat van de Panasonic Lumix DC-BGH1 bedraagt 93x78mm. Het apparaat is geen traditionele camera in de zin dat er een zoeker aanwezig is of een lcd op de achterkant zit. In plaats daarvan kunnen er allerlei accessoires worden aangesloten. De BGH1 heeft een Power over Ethernet-aansluiting, maar ook een reguliere netstroomaansluiting is te gebruiken.

Met de 10,2-megapixelsensor is het mogelijk om video's op te nemen in een resolutie van 4096x2160 pixels met 60fps, 4:2:0 subsampling met 10bit-kleuren. Bij 4:2:2 en 10bit is maximaal 30fps mogelijk in combinatie met een resolutie van 4096x2160 pixels. Via hdmi kan de camera een output van 4096x2160 pixels genereren met 60fps, 4:2:2 subsampling en 10bit-kleuren.

Wat de aansluitingen betreft is er gedacht aan set-ups met meerdere camera's door de integratie van BNC-connectors. Daarnaast zijn er volledige hdmi- en ubs-c-aansluitingen. Al deze aansluitingen kunnen gelijktijdig een videosignaal uitsturen. Tot slot kunnen koptelefoons worden aangesloten is er een 3,5mm-aansluiting voor microfoons.

Via de Lumix Tether-app van Panasonic is de Lumix DC-BGH1 geheel via ethernet te bedienen. Daarnaast kan de Lumix Tether for Multicam-app gebruikt worden om met een enkele computer tot twaalf BGH1-camera's tegelijk te bedienen via PoE+. Volgens Panasonic komt er nog een firmware-update waarmee ip-streaming via een bedrade ethernetaansluiting mogelijk wordt.

Panasonic brengt de camera uit in december voor een prijs van 2000 dollar. Of de camera wereldwijd uitkomt is niet bekend.