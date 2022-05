Imagination presenteert IMG B-gpu's met maximaal 6 teraflops aan rekenkracht

Imagination heeft zijn IMG B-serie met gpu's aangekondigd. Deze chips komen onder licentie beschikbaar en kunnen in chips van derde partijen worden geïntegreerd. Volgens Imagination haalt de gpu-serie tot 6Tflops aan rekenkracht, afhankelijk van het model.

De IMG B-serie is de opvolger van de huidige IMG A-serie, die in december 2019 werd geïntroduceerd. Ten opzichte van die voorgaande chips zou de gpu 30 procent minder stroom verbruiken en het chipoppervlak zou met 25 procent zijn verkleind, claimt Imagination. De IMG B-serie is de elfde gpu-generatie van het bedrijf. Volgens het bedrijf kunnen de verschillende gpu's in de B-serie onder andere gebruikt worden in mobiele apparaten, iot-producten, microcontrollers, automotive of andere apparaten. De chips komen beschikbaar als IP , wat wil zeggen dat de gpu's onder licentie beschikbaar komen en door derde partijen in hun producten verwerkt kunnen worden.

Met de nieuwe chips introduceert Imagination onder andere een nieuwe multicore-architectuur. Het bedrijf spreekt hierbij over 'decentralised multi-core'. In een soort whitepaper legt het bedrijf uit dat de verschillende cores afzonderlijk van elkaar kunnen werken, zonder dat ze afhankelijk zijn van een centrale chip. "In zijn simpelste vorm kunnen de verschillende cores ieder gezien worden als losse gpu's, maar met de mogelijkheid voor cores om gezamenlijk te werken aan berekeningen." De chips zijn 'losjes' aan elkaar gekoppeld, en delen alleen command- en tile buffer-lijsten in het gezamenlijke geheugen. Dit ontwerp kan ook worden toegepast in chiplets, meldt Imagination.

De IMG B-serie krijgt verder ook Imgic mee. Dat is een techniek waarmee afbeeldingen in framebuffers gecomprimeerd kunnen worden. Gebruikers kunnen hierbij kiezen uit vier verschillende compressieniveaus. Zo spreekt Imagination over een lossless modus en bijvoorbeeld een 'extreme bandbreedtebesparende modus'. In die laatste modus wordt de bestandsgrootte gemiddeld met 75 procent verkleind.

Het bedrijf komt met vier verschillende subseries in de IMG B-serie, die ieder een eigen usecase hebben. Zo noemt Imagination de IMG BXE-serie. Die gpu's zijn voornamelijk bedoeld voor het aansturen van schermen en 'entry-level gaming'. De BXE-chip ondersteunt resoluties vanaf 720p tot 8k. Imagination komt ook met de BXM-serie, die een 'balans tussen fill rate en compute-prestaties' bieden. Het bedrijf stelt dat deze chips bijvoorbeeld geschikt zijn voor midrange-mobiele apparaten of UI-applicaties zoals digitale televisie en settopboxen.

De IMG BXT is verder de meest high-end gpu die Imagination in deze serie aanbiedt. De chip krijgt vier cores die gezamenlijk een rekenkracht van 6Tflops halen. Volgens een whitepaper wordt de BXT-gpu geproduceerd op een 7nm-procedé en heeft de chip een kloksnelheid van 1,5GHz. De BXT-chip beschikt over vier cores. Het bedrijf komt verder met een IMG BXS-gpu, die voornamelijk bedoeld is voor automotive. Die chip kan gebruikt worden voor infotainmentsystemen, digitale cockpits of human machine interfaces. Deze gpu voldoet verder aan de ISO 26262-standaard, zo meldt Imagination.