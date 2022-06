Imagination Technologies introduceert Catapult-serie met RISC-V-cpu-cores

Britse chipontwerper Imagination Technologies introduceert een serie RISC-V-cpu-cores. Het bedrijf komt met verschillende soorten RISC-V-kernen in zijn Catapult-serie, die geschikt zijn voor verschillende gebruiksgevallen.

De Catapult-serie van Imagination Technologies bestaat uit 'vier losstaande families', die allemaal zijn gebaseerd op de opensource RISC-V-instructiesetarchitectuur. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens de RISC-V Summit 2021. Het bedrijf komt bijvoorbeeld met efficiënte en kleine RISC-V-cores voor microcontrollers, schrijft ook Anandtech. Het bedrijf gaat die onder licentie aanbieden aan chipontwerpers.

De eerste van deze microcontrollercores worden momenteel al geleverd in automotive-gpu's van Imagination-klanten, meldt het bedrijf. Het bedrijf heeft ook al realtime embedded-cpu's voor 'mainstream apparaten' beschikbaar gemaakt voor zijn klanten, hoewel die momenteel nog niet worden geleverd in producten. Vanaf 2022 komt Imagination met krachtigere en complexere coreontwerpen, bijvoorbeeld voor high-performance applicaties en volledige automotive-soc's.

De Catapult-cores van Imagination hebben volgens het bedrijf een 'configureerbaar en schaalbaar ontwerp'. Imagination schrijft daarbij op zijn website dat zijn RISC-V-serie uiteindelijk bedoeld is voor verschillende doeleinden. De kernen kunnen volgens de chipmaker onder andere gebruikt worden in 5G-modems, opslagapparaten, datacenters, high-performance computing-systemen, en rijhulpsystemen voor auto's.

De eerste RISC-V-kernen die Imagination presenteert zijn multithreaded, komen beschikbaar in 32bit- en 64bit-varianten en beschikken over ecc voor L1- en TCM-cache. Klanten van het bedrijf kunnen maximaal acht van deze kernen combineren binnen een enkele cluster. Het is ook mogelijk om aangepaste accelerators toe te voegen.

In de komende drie jaar zou het bedrijf nog drie andere RISC-V-cores introduceren, die volgens de fabrikant gaandeweg steeds krachtiger en complexer zullen worden. Voor de komende 9 tot 12 maanden staat een 64bit-core in de planning, die gebruikt kan worden in processors met ondersteuning voor 'uitgebreide besturingssystemen, inclusief Linux'. Het bedrijf komt ook nog met een out-of-order-core, die gebruikt zal worden in meer krachtige processors.

Slides over de Imagination Catapult-serie. Afbeeldingen door Imagination Technologies, via Anandtech