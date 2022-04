Nikon toont Z9-systeemcamera met 8k-filmfunctie die dit jaar uitkomt

Nikon kondigt de ontwikkeling van een nieuw vlaggenschip aan in zijn serie van spiegelloze camera's. De Z9 krijgt een volledig nieuwe sensor en een 8k-filmfunctie. Het toestel heeft een ingebouwde verticale handgreep en lijkt daarmee op de D6-dslr.

In tegenstelling tot de D6 is de Nikon Z9 geen spiegelreflexcamera, maar een spiegelloos model, met de Nikon Z-vatting. Technische details heeft de Japanse camerafabrikant nog niet bekendgemaakt, maar het bedrijf zegt wel dat de Z9 een nieuwe stacked cmos-sensor krijgt en een nieuwe beeldprocessor.

Daarmee moet de camera in ieder geval de mogelijkheid krijgen om video's op te nemen in een 8k-resolutie. Nikon stelt dat de nieuwe Z9 zowel eerdere digitale spiegelreflexcamera's als systeemcamera's zal overtreffen. Het is voor het eerst dat Nikon een spiegelloos model bovenaan zijn line-up plaatst.

Het is nog niet bekend wanneer de Nikon Z9 uitkomt. Volgens de aankondiging moet de camera nog ergens in dit jaar verschijnen. Ook is de prijs nog niet bekendgemaakt, maar die zal vermoedelijk hoog uitvallen. Het huidige duurste model, de Nikon D6, kost 7300 euro.