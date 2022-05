Nikon Z9-systeemcamera kan duizend raw-foto's maken met 20bps en kost 5999 euro

Nikon kondigt zijn Z9-camera aan. Deze systeemcamera krijgt onder andere een 45,7-megapixelsensor en een verbeterde buffer, waardoor het mogelijk is om tot 1000 raw-foto's te maken in een enkele burst. Dat gaat met 20 beelden per seconde. De Z9 kost 5999 euro.

Nikon voorziet de Z9 van een gestapelde full-frame-sensor met een resolutie van 45,7 megapixel en een Expeed 7-processor, in combinatie met een volledig elektronische sluiter. Volgens Nikon kan de sensor daarmee de sneller worden uitgelezen, wat burstfotografie op 30fps mogelijk maakt bij jpeg-afbeeldingen, of 20fps bij het nemen van raw-foto's. In de buffer passen volgens Nikon maximaal 1000 raw-foto's.

Als gebruikers de resolutie verlagen naar 11 megapixel, dan bedraagt de maximale framerate volgens Nikon maximaal 120 beelden per seconde bij jpeg-afbeeldingen. De Z9 ondersteunt verder sluitertijden tot 1/32.000 seconden en heeft een iso-bereik van 64 tot 25.600, hoewel dit kan worden uitgebreid naar het equivalent van 32 tot 102.400. De sensor moet ook minder rolling shutter vertonen.

De sensor heeft verder een nieuw autofocussysteem met 493 punten, dat volgens de fabrikant gebruikmaakt van AI-algoritmes en 3D-tracking. Daarmee kan het autofocussysteem nu ogen, gezichten en lichamen van mensen volgen, naast dieren en voertuigen. De camera moet het onderwerp automatisch herkennen en het autofocussysteem daarop automatisch aanpassen.

De Z9 kan video's opnemen met een 8k-resolutie. Aanvankelijk gaat dat met framerates tot 30fps. De Z9 ondersteunt ook 4k-video-opnames op maximaal 120 beelden per seconde. De camera kan video's opnemen op 10bit met de H.264- en H.265-videocodecs. Nikon spreekt ook over ondersteuning voor raw-video's op 8k en de Z9 kan daarnaast video's opnemen met ProRes 422 HQ. In 2022 wil Nikon via een firmware-update 8k60-ondersteuning toevoegen met 12bit, via een eigen N-RAW-bestandsformaat of ProRes RAW HQ.

De elektronische zoeker beschikt over een oledscherm met 3,69 miljoen beeldpunten en een verversingssnelheid van 60Hz. De achterkant van de camera beschikt over een kantelbare lcd. De Nikon Z9 heeft twee CFexpress Type B-slots voor geheugenkaarten. Volgens de fabrikant gaat de gebruikte EN-EL18d-accu tot 740 foto's mee met de lcd of 700 foto's wanneer de elektronische zoeker is ingeschakeld.

Nikon kondigde de Z9 in maart al aan, maar maakte niet eerder alle details over het toestel bekend. Het bedrijf brengt zijn nieuwe topmodel in december uit voor een adviesprijs van 5999 euro voor alleen de body.

De NIKKOR Z 100-400mm-zoomlens voor 2999 euro

Nikon introduceert ook een nieuwe zoomlens voor zijn full-frame-camera's in de Z-serie. De lense die een bereik heeft van 100 tot 400mm en een variabel diafragma tussen f/4,5 en f/5,6. De geïntegreerde beeldstabilisatie van de lens moet goed zijn voor 5,5 stops, zo claimt Nikon. Het bedrijf noemt verder een scherpstelafstand van 0,75m bij 100mm en 0,98m bij 400mm. De lens krijgt een adviesprijs van 2999 euro.

Verder komt het bedrijf met een nieuwe FTZ II-vattingadapter, waarmee F-objectieven van het type AI en later gebruikt kunnen worden met de Nikon Z-camera's. Nikon bood al een FTZ-adapter aan, maar de nieuwe variant zou 'verbeterde bruikbaarheid' bieden door een 'gestroomlijnd ontwerp'. De adapter kost 289 euro.