Nikon introduceert 28-75mm f/2.8 en werkt aan 800mm f/6.3 VR voor Z-camera's

Nikon introduceert een 28-75mm f/2.8-objectief voor de systeemcamera's uit de Z-serie. Het is een lichter en goedkoper alternatief voor de bestaande 24-70mm f/2.8. Ook werkt Nikon aan een 800mm f/6.3 VR-teleobjectief voor de Z-camera's.

De nieuwe Nikkor Z 28-75mm f/2.8 weegt 565 gram en krijgt een adviesprijs van 1049 euro. Daarmee is het zoomobjectief een stuk goedkoper en lichter dan de Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S die Nikon sinds 2019 in zijn assortiment heeft. Dat objectief uit de hoogwaardige S-serie weegt 805 gram en kost op het moment van schrijven zo'n 2245 euro.

Volgens Nikon is de 28-75mm stofbestendig en 'druipwaterdicht'. De optische constructie bestaat uit vijftien groepen in twaalf elementen en de minimale scherpstelafstand is 19cm op 28mm en 39cm op 75mm. In beide gevallen gaat dat om de afstand gemeten vanaf het sensorvlak.

Het nieuwe objectief heeft een diameter van 75mm en is 120,5mm lang. Er passen 67mm-filters op de schroefdraad aan de voorkant. De bestaande 24-70mm f/2.8 heeft een diameter van 89mm, een lengte van 126mm en een schroefdraad voor 82mm-filters. Nikon brengt de 28-75mm f/2.8 op 13 januari 2022 uit.

Nikon werkt aan Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S

Ook maakt Nikon bekend te werken aan een 800mm-teleobjectief met VR-beeldstabilisatie voor zijn spiegelloze systeemcamera's uit de Z-serie. De Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S wordt onder andere uitgerust met een Phase Fresnel-element, waarmee het ontwerp compacter kan worden gemaakt in vergelijk met reguliere lenselementen. Nikon gebruikte dergelijke PF-elementen eerder in verschillende teleobjectieven voor zijn spiegelreflexcamera's; de nieuwe 800mm is het eerste Z-objectief met PF-element.

Details over de afmetingen, het gewicht en de prijs van de 800mm f/6.3 VR S zijn nog niet bekendgemaakt. Uit de naam is wel op te maken dat het objectief VR-beeldstabilisatie krijgt en wordt gepositioneerd in de S-serie van Nikons duurste objectieven. De bestaande AF-S Nikkor 800mm f/5.6E voor spiegelreflexcamera's staat in de Pricewatch voor 20.499 euro.