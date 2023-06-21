Nikon brengt 70-180mm f/2.8- en 180-600mm f/5.6-6.3-zoomobjectieven uit

Nikon heeft twee objectieven voor systeemcamera's geïntroduceerd. Dat zijn een 70-180mm f/2.8-lens zonder, en een 180-600mm f/5.6-6.3-lens met optische beeldstabilisatie. De objectieven zijn vanaf medio juli en begin augustus verkrijgbaar voor 1500 en 2000 euro.

De Nikkor Z 70-180mm f/2.8-lens is opgebouwd uit negentien elementen die zijn verdeeld over veertien groepen. De lens heeft een filtermaat van 67mm. Fotografen kunnen scherpstellen vanaf 0,27 meter bij een brandpuntsafstand van 70mm en vanaf 0,85 meter bij een brandpuntsafstand van 180mm. Het Z-mount-objectief heeft een maximaal diafragma van f/2.8 en een minimaal diafragma van f/22. Daarnaast heeft de lens een filtermaat van 67mm en weegt het objectief 795 gram. Volgens Nikon is de Nikkor 70-180mm f/2.8-lens veertig procent kleiner dan de Z 70-200mm F2.8 zoom-lens van het merk en weegt hij de helft.

Wat betreft autofocus maakt de Z 70-180mm f/2.8-lens gebruik van een stappenmotor. Wanneer gebruikers in- en uitzoomen, blijft de lengte van de lens gelijk. Dit voorkomt dat er stof in de lens komt. Om focus breathing tijdens bewegende opnamen tegen te gaan, compenseert de lens veranderingen in de beeldhoek bij het aanpassen van de scherpstelafstand, een functie die Nikon in al zijn S-Line-lenzen implementeert. Overigens heeft Nikon geen beeldstabilisatie ingebouwd in de lens. Gebruikers kunnen de bedieningsring programmeren voor het regelen van de diafragma- en iso-waarde, of scherpstelling. Volgens Nikon is de lens stof- en druipbestendig.

Naast de Nikkor Z 70-180mm f/2.8-lens komt Nikon ook met een superteleobjectief, de Z 180-600mm f/5.6-6.3-lens. Die lens is opgebouwd uit vijfentwintig elementen verdeeld over zeventien groepen en heeft negen diafragmalamellen. Van de vijfentwintig elementen bestaan er zes uit ED-elementen wat chromatische aberratie zou moeten verminderen door middel van een lagere spreiding van het licht. Het diafragmabereik loopt bij deze lens van een maximaal diafragma van f/5.6 tot 6.3 tot een minimaal diafragma van f/32 tot f/36 afhankelijk van de brandpuntsafstand. De lens weegt net geen twee kilogram en wordt daarom geleverd met een statiefvoet.

De minimale scherpstelafstand bedraagt 1,3 meter bij een brandpuntsafstand van 180mm en 2,4m bij een brandpuntsafstand van 600mm. Fotografen hebben de mogelijkheid om te schakelen tussen een focuslimiet van 1,3 meter en 6 meter. Ook heeft de lens twee instelbare knoppen. De zoomring heeft een draaihoek van maximaal 70 graden waardoor gebruikers snel kunnen zoomen tussen de brandpuntsafstanden.

Ook de Z 180-600mm f/5.6-6.3-lens beschikt over een intern zoommechanisme om stof buiten te houden en en die focus breathing tegengaat. Volgens Nikon is ook deze lens stof- en druipbestendig. In tegenstelling tot de 70-180mm-lens beschikt deze lens wel over beeldstabilisatie; het objectief ondersteunt dit met 5,5 stops. De filtermaat is met 95mm groter dan de 70-180mm-lens.

Beide lenzen zijn gemaakt rondom de Nikon Z-mount. Daarmee zijn ze geschikt voor de systeemcamera's van het merk. Ook zijn de objectieven geschikt voor gebruik in combinatie met de TC-1,4x en TC-2,0x teleconverters van Nikon.

De Nikkor Z 70-180mm f/2.8-lens is vanaf midden juli te koop voor 1500 euro. De Nikkor Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR ligt vanaf begin augustus in de winkel voor 2000 euro.