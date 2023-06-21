Nikon brengt 70-180mm f/2.8- en 180-600mm f/5.6-6.3-zoomobjectieven uit

Nikon heeft twee objectieven voor systeemcamera's geïntroduceerd. Dat zijn een 70-180mm f/2.8-lens zonder, en een 180-600mm f/5.6-6.3-lens met optische beeldstabilisatie. De objectieven zijn vanaf medio juli en begin augustus verkrijgbaar voor 1500 en 2000 euro.

De Nikkor Z 70-180mm f/2.8-lens is opgebouwd uit negentien elementen die zijn verdeeld over veertien groepen. De lens heeft een filtermaat van 67mm. Fotografen kunnen scherpstellen vanaf 0,27 meter bij een brandpuntsafstand van 70mm en vanaf 0,85 meter bij een brandpuntsafstand van 180mm. Het Z-mount-objectief heeft een maximaal diafragma van f/2.8 en een minimaal diafragma van f/22. Daarnaast heeft de lens een filtermaat van 67mm en weegt het objectief 795 gram. Volgens Nikon is de Nikkor 70-180mm f/2.8-lens veertig procent kleiner dan de Z 70-200mm F2.8 zoom-lens van het merk en weegt hij de helft.

Wat betreft autofocus maakt de Z 70-180mm f/2.8-lens gebruik van een stappenmotor. Wanneer gebruikers in- en uitzoomen, blijft de lengte van de lens gelijk. Dit voorkomt dat er stof in de lens komt. Om focus breathing tijdens bewegende opnamen tegen te gaan, compenseert de lens veranderingen in de beeldhoek bij het aanpassen van de scherpstelafstand, een functie die Nikon in al zijn S-Line-lenzen implementeert. Overigens heeft Nikon geen beeldstabilisatie ingebouwd in de lens. Gebruikers kunnen de bedieningsring programmeren voor het regelen van de diafragma- en iso-waarde, of scherpstelling. Volgens Nikon is de lens stof- en druipbestendig.

Nikkor Z lensjesNikkor Z lensjesNikkor Z lensjesNikkor Z lensjes

Naast de Nikkor Z 70-180mm f/2.8-lens komt Nikon ook met een superteleobjectief, de Z 180-600mm f/5.6-6.3-lens. Die lens is opgebouwd uit vijfentwintig elementen verdeeld over zeventien groepen en heeft negen diafragmalamellen. Van de vijfentwintig elementen bestaan er zes uit ED-elementen wat chromatische aberratie zou moeten verminderen door middel van een lagere spreiding van het licht. Het diafragmabereik loopt bij deze lens van een maximaal diafragma van f/5.6 tot 6.3 tot een minimaal diafragma van f/32 tot f/36 afhankelijk van de brandpuntsafstand. De lens weegt net geen twee kilogram en wordt daarom geleverd met een statiefvoet.

De minimale scherpstelafstand bedraagt 1,3 meter bij een brandpuntsafstand van 180mm en 2,4m bij een brandpuntsafstand van 600mm. Fotografen hebben de mogelijkheid om te schakelen tussen een focuslimiet van 1,3 meter en 6 meter. Ook heeft de lens twee instelbare knoppen. De zoomring heeft een draaihoek van maximaal 70 graden waardoor gebruikers snel kunnen zoomen tussen de brandpuntsafstanden.

Ook de Z 180-600mm f/5.6-6.3-lens beschikt over een intern zoommechanisme om stof buiten te houden en en die focus breathing tegengaat. Volgens Nikon is ook deze lens stof- en druipbestendig. In tegenstelling tot de 70-180mm-lens beschikt deze lens wel over beeldstabilisatie; het objectief ondersteunt dit met 5,5 stops. De filtermaat is met 95mm groter dan de 70-180mm-lens.

Beide lenzen zijn gemaakt rondom de Nikon Z-mount. Daarmee zijn ze geschikt voor de systeemcamera's van het merk. Ook zijn de objectieven geschikt voor gebruik in combinatie met de TC-1,4x en TC-2,0x teleconverters van Nikon.

De Nikkor Z 70-180mm f/2.8-lens is vanaf midden juli te koop voor 1500 euro. De Nikkor Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR ligt vanaf begin augustus in de winkel voor 2000 euro.

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 21-06-2023 17:14 28

21-06-2023 • 17:14

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Reacties (28)

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majic 21 juni 2023 17:19
Ondertussen heb je een Tamron 70-180 2.8 voor ruim 1200 euro. Gaat toch krap worden als Nikon lenzen uit brengt die ze bij de conculegas al een tijdje hebben liggen (en de Tamron is uitstekend, optisch gezien).

Beiden hebben geen optische stabilisatie. Ik zou dan zelf meer zien in lenzen die Nikon-uniek zijn, om zo het merk weer interessant te krijgen voor nieuwe instappers. My $0.01
JGR @majic21 juni 2023 17:21
Leuke is, die 70-180mm f2.8 is een Tamron alleen dan met een Nikon stikker erop. Net als die andere 2 'budget' f2.8's. :)
majic @JGR21 juni 2023 17:23
ah, dat is helemaal interessant (volg al een jaartje de laatste updates niet meer). Verklaart een hoop, maar weet niet of ik dat nou als goed moet bestempelen van Nikon. Snap t' wel - kat in t' nauw etc. Ze moeten natuurlijk een representatief lensaanbod bieden aan nieuwe kopers en dit is dan een mooie stopgap measure. Kost wel een centje meer maar dan heb je ook precies 't zelfde }:O
JGR @majic21 juni 2023 17:28
Klopt, je hebt de keuze uit de uitstekende maar vrij kostbare Nikon f/2.8's, de betaalbare Nikon f/4's of als je perse f/2.8 wilt de rebadged Tamron's. Ik wou de 70-200 f/2.8 nog maar deze is mogelijk interessant.
Mike P @JGR21 juni 2023 19:30
Helaas is er nog altijd geen 70-200 F4 voor Z-camera's. Die zou ik graag willen hebben.
Pepper92 @Mike P22 juni 2023 07:13
Ja hier zat ik ook nog op te wachten, maar moet bekken dat deze 70-180 2.8 ook wel interessant is als vervanging voor m’n 70-200 f4. Zal de review even afwachten en wil ze nog even qua lengte en gewicht naast elkaar leggen- langer en zwaarder kies ik liever niet voor
theMob @majic21 juni 2023 18:24
De focus motor schijnt wel anders te zijn (stepper motor) in de Nikon versie.
valhalla77 @JGR21 juni 2023 17:27
ben benieuwd hoe die het optisch gaat doen tegenover de Tamron. De Tamron 70-180 is een hele aardige lens die, tot de komt van de 70-200 GM II een betere keuze was voor prijs/performance.
Frame164 @JGR22 juni 2023 12:32
Waar op zich helemaal niets mis mee is. Tamron maakt prima producten en als het voldoet aan de Nikon specs... We zitten in een tijd van comakership, de tijd dat iedereen alles zelf moest of wilde maken ligt achter ons.
valhalla77 @majic21 juni 2023 17:31
Denk omdat IBIS tegenwoordig toch aardig goed is, dat het voor een focal length tot 200 wel te compenseren is met IBIS. Scheelt ook weer gewicht in een lens.
mjtdevries
@valhalla7721 juni 2023 18:52
Iets van 150 gr waarschijnlijk.
Bij zo'n lichte f/2.8 lens wel een voelbaar verschil. (denk dat de reductie naar 180mm net zo veel gewicht scheelt)
Katsunami @majic21 juni 2023 19:30
Ondertussen heb je een Tamron 70-180 2.8 voor ruim 1200 euro. Gaat toch krap worden als Nikon lenzen uit brengt die ze bij de conculegas al een tijdje hebben liggen (en de Tamron is uitstekend, optisch gezien).

Beiden hebben geen optische stabilisatie. Ik zou dan zelf meer zien in lenzen die Nikon-uniek zijn, om zo het merk weer interessant te krijgen voor nieuwe instappers. My $0.01
Wat prijzen betreft; lenzen zijn ontzettend duur geworden in de laatste 20 jaar. Ik snap dat er inflatie in zit, maar Canon heeft de invoering van hun nieuwe mount gebruikt om de prijzen flink op te krikken. Zomaar twee voorbeelden:

Canon EF 70-200 f/2.8L IS USM (2004) €1.799
Canon EF 70-200 f/2.8L IS USM II (2010) €2.130
Canon EF 70-200 f/2.8L IS USM III (2018) €2.199
Canon RF 70-200 f/2.8L IS USM (2019) €3.099

Canon EF 16-35 f/2.8L IS USM (2004) € 1.500
Canon EF 16-35 f/2.8L IS USM II (2007) € 1.250
Canon EF 16-35 f/2.8L IS USM III (2004) intro @ €2.700, later € 1.850
Canon RF 15-35mm F2.8 L IS USM (2019) into @ € 2.500, nu € 2.800

Binnen veel series kosten de non-IS versies nu wat de IS-versies vroeger kostten, en de f/4L versies kosten wat de f/2.8 versies vroeger kostten. Gelukkig heb ik de twee bovenstaande lenzen (en de nieuwe 24 en 35, en de 50mm f/1.4 en 85mm f/1.8) allemaal voor leuke tweedehands prijzen op de kop kunnen tikken. Mocht ik overstappen op een RF-camera, dan blijf ik deze lenzen lekker gebruiken met een adapter. (Op mijn twee 5D Mark III's, beiden met minder dan 8000 foto's op de sluiter toen ik die camera's ook tweedehands aanschafte.)

Over prijzen van camera's wil ik het niet eens hebben...

Vroeger kon je als consument nog redelijk voor het semi-pro en pro-segment gaan als je dat wilde, maar nu is dat voor veel mensen bijna onbetaalbaar geworden. Een lens+camera-combinatie kost je nu makkelijk €7.500, en dan heb je niet eens de hoogste modellen.
litebyte @Katsunami21 juni 2023 23:31
Het probleem is vooral dat Canon alles dichtgooit. Bij Nikon zie je nu langzaam veranderingen ontstaan. Met Tamron wordt echt samengewerkt m.b..t lensontwikkeling, met Sigma schijnt er een overeenkomst te zijn dat ze geen concurrende lenzen mogen uitbrengen, dus niet een 70-200mm.

Sony heeft een open systeem, alle lensmerken kunnen elk soort lens maken dar ze willen, dat zie je terug in de populiariteit, met name bij hobbyisten - die hebben een keuze uit honderden betaalbare lenzen van allerlei merken die prima worden ondersteunt en bruikbaar blijven ook op nieuwe camera's zonder noodzakelijke updates
kingmenno @Katsunami21 juni 2023 19:56
pff, inderdaad....grappig genoeg was de rf 70-200 2.8 L in covid tijd nog 2699,- dus de laatste tijd bizar duur(der) geworden.
Wel een fantastisch ding moet ik zeggen....
plukassen @Katsunami22 juni 2023 07:33
Tsja. Een consument kan natuurlijk ook gaan voor een gebruikt exemplaar van de vorige versie, die nog geen 2 decennia geleden helemaal top waren, en eigenlijk ook nog steeds top zijn ;) .
Katsunami @plukassen22 juni 2023 22:55
Er zijn verschillende lenzen van die leeftijd (de 70-200 f/2.8L, versie 1 en 24-70 f/2.8L versie 1) die Canon niet meer repareert. De enige manier om deze lenzen gerepareerd te krijgen als ze defect zouden gaan is hopen dat je een reparatie-service vindt die nog wat onderdelen op voorraad heeft liggen.
mjtdevries
@Katsunami22 juni 2023 16:48
De lenzen voor de nieuwe mount zijn flink duurder, maar presteren ook aanzienlijk beter.
De rand tot rand scherpte is in de meeste gevallen veel hoger dan de eerdere modellen.

De 24-105 lens voor RF is dezelfde prijs als de EF mount, terwijl ie wel beter presteert. Dus dat Canon de nieuwe mount heeft gebruikt om zomaar alles in prijs te verhogen klopt niet.
(En je kunt alle EF lenzen met een adapter op R cameras gebruiker zonder enige nadelige effecten)
Shark.Bait
@majic22 juni 2023 12:05
Ondertussen heb je een Tamron 70-180 2.8 voor ruim 1200 euro
Is die ook Nikon Z?
Globefrotter 21 juni 2023 18:30
Wonderlijke keuze, een Nikkor Z 70-180mm f/2.8 objectief.
Het begon ooit met 80-200 mm en dat werd later uitgebreid naar 70-210mm, dus 3x zoom. Dat was een prachtig bereik. Later ging men terug naar 70-200mm en nu zelfs 70-180mm.
Dat maakt het objectief een stuk minder universeel. Bij mijn Nikon F3 had ik de prachtige 2,8/180mm ED en die was erg scherp: alleen, zonder statief had je er vrij weinig aan omdat ik nog geen gemiddelde van 30% écht scherp haalde! M.a.w. zonder Image Stabiliser is een tele redelijk onbruikbaar (uit de hand wel te verstaan).
Lijkt me toch beter om even door de sparen voor een volwaardig objectief met IS.
En als het gewicht een probleem is lijkt de keuze voor een F4,0 versie voor de hand te liggen: optisch net zo goed en die volle opening van F2,8 gebruik je in de praktijk zelden door het gebrek aan scherptediepte.
In het analoge tijdperk zonder AF was een F2,8 versie nog interessant vanwege het gemakkelijker en nauwkeuriger scherpstellen, maar dat is sinds de prima AutoFocus niet meer aan de orde.
Marcel Br @Globefrotter21 juni 2023 21:01
De camera heeft IBIS :)
valhalla77 21 juni 2023 17:25
De 180-600 heeft interne zoom net als de 200-600 van Sony. Nu is dat best fijn qua controls, maar reizen met dit ding lijkt me niet echt fijn.
thunder8 @valhalla7722 juni 2023 07:58
Hoe bedoel je? Ik heb nu de 200-500 van Nikon, maar daarmee rondlopen vind ik een stuk minder prettig dan de 70-200 die ik ook heb. Qua gewicht is het maar 500 gram verschil, maar met de 200-500 moet ik er altijd aan denken de zoomlock te gebruiken, zodat hij tijdens het lopen niet langer wordt. Rete irritant eerlijk gezegd. Sowieso is inzoomen tijdens gebruik met de 200-500 niet echt fijn, de slag is te groot, waardoor je dit niet tijdens het kijken door de lens kan doen. Dat is met de 70-200 echt een genot. Daar kan je zoomen met 1 vinger.
Zyzzjan 21 juni 2023 17:45
Ik was al even op de 70-180 F2.8 aan het wachten.
Alles lijkt zo perfect op deze lens voor iemand die een die geen zin heeft om €2500 uit te geven aan de 70-200 F2.8.
Het enige waar ik bang voor ben bij deze lens is dat die afhankelijk is van de IBIS en ik zou deze lens onder andere te gebruiken voor panningshots te nemen naast een circuit aan lage sluiter tijden en daar had lens stabilisatie misschien wel interessant geweest. Ik zal wachten tot er een review van op YouTube komt van iemand die dat soort foto’s ermee zal nemen.
Kimbo72 21 juni 2023 18:34
Aardig aan de prijs voor een 600mm lens.
Billie @Kimbo7222 juni 2023 15:19
Waarmee vergelijk jij deze lens?

Deze zal over de (digitale) toonbanken heen vliegen, net zoals de Sony versie.
Kimbo72 @Billie22 juni 2023 18:12
Ik heb voor mijn Sigma 150-600 voor Sony A71350 euro betaald en dat is een super lens.
Tenzij deze lens inwendig zoomt net als bij Sony.
Cameradrian 22 juni 2023 06:48
Er worden ook minder camera's verkocht omdat de camera's op de telefoons tegenwoordig erg goed zijn. En de bedrijven willen toch goede winsten halen dus zullen de lenzen ook duurder worden.
Matti7950 22 juni 2023 18:11
Blij voor Nikon gebruikers dat Tamron lensen met een soort compromis (meer prijsje) beschikbaar zijn. Beter alvast dan Canon.

Toch ben ik blij dat ik naar Sony E-mount overstapt ben. De keuze is gigantisch en tof. Bv ik hou van de Sigma 35mm F1.2 en hou koste me maar 1180€. Dat is gewoon niet mogelijk op Nikon, of bv 50mm F1.4 eindeloze mogelijkheden van goedkoop tot heel duur.

Heb paar weken terug de Sony 70-200mm GM II voor een sterke korting tweedehands gekocht. Kan niet blijer zijn voelt qua gewicht aan als Nikon 70-200mm F4 VR F-mount, maar je krijg er F2.8 bovenop, en diafragmaring, supersnelle af, goeie bokeh, close focus, scherpe lens. Niets op aan te merken (behalve prijs).

Tamron was heel verleidelijk, maar geen VC (VR/Is) hebben voor mij doen uitmaken dat de lens niet voor mij is, dan liever F4 zoom met VR/VC, zo kan je veel scherpe foto's uit de hand trekken (landschap), voor tele is in body stabilization minder goed. Neemt niet weg dat Tamron zeer goede lens is, weegt zelfs minder dan nikon 70-200mm Vr F4, je krijgt dus veel voor laag gewicht en prijs (relatief).

[Reactie gewijzigd door Matti7950 op 24 juli 2024 10:26]


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