Nikon kondigt de Z f-systeemcamera geïnspireerd door FM2 aan voor 2499 euro

Nikon kondigt de Z f aan, een fullframesysteemcamera die wat het ontwerp betreft lijkt op de klassieke FM2, maar is uitgerust met dezelfde Expeed 7-processor als de Nikon Z9. De camera komt in oktober in de Benelux uit voor een adviesprijs van 2499 euro.

De Nikon Z f is uitgerust met een 24,5-megapixelsensor met een autofocussysteem met 273 punten. De camera wordt aangedreven door de Expeed 7-processor, die eerder in de Z9 en Z8 zat. Deze processor maakt burstfotografie op 30fps mogelijk en zou een voorontspanopname mogelijk maken waarbij vastgelegde beelden tot één seconde gebufferd worden. Dezelfde processor zou door middel van AI ook moeten helpen bij het automatisch focussen op het onderwerp en het herkennen mensen, dieren en voertuigen. Het is volgens het Japanse bedrijf verder voor het eerst dat een van zijn camera's pixelshiftopnames ondersteunt.

Gebruikers kunnen daarnaast via het aanraakgevoelige 3,2"-beeldscherm het focuspunt selecteren. Over het scherm gesproken, volgens Nikon is het voor het eerst dat een fullframecamera uit de Z-serie een draai- en kantelbaar beeldscherm heeft.

Wat het ontwerp betreft heeft Nikon zich naar eigen zeggen dus laten inspireren door de FM2, wat allereerst te zien is aan de vorm van de vrij compacte systeemcamera, die overigens 710 gram weegt. Ook in de praktijk heeft dat ontwerp invloed op hoe de gebruiker de camera hanteert, want de Z f heeft bijvoorbeeld vijf 'ouderwetse' fysieke draaiknoppen om dingen als de opnamestand, sluitertijd en iso-waarde in te stellen. De camera heeft een iso-bereik van tussen de 100 en 64.000.