Nikon kondigt de Z f-systeemcamera geïnspireerd door FM2 aan voor 2499 euro

Nikon kondigt de Z f aan, een fullframesysteemcamera die wat het ontwerp betreft lijkt op de klassieke FM2, maar is uitgerust met dezelfde Expeed 7-processor als de Nikon Z9. De camera komt in oktober in de Benelux uit voor een adviesprijs van 2499 euro.

Nikon Z fDe Nikon Z f is uitgerust met een 24,5-megapixelsensor met een autofocussysteem met 273 punten. De camera wordt aangedreven door de Expeed 7-processor, die eerder in de Z9 en Z8 zat. Deze processor maakt burstfotografie op 30fps mogelijk en zou een voorontspanopname mogelijk maken waarbij vastgelegde beelden tot één seconde gebufferd worden. Dezelfde processor zou door middel van AI ook moeten helpen bij het automatisch focussen op het onderwerp en het herkennen mensen, dieren en voertuigen. Het is volgens het Japanse bedrijf verder voor het eerst dat een van zijn camera's pixelshiftopnames ondersteunt.

Gebruikers kunnen daarnaast via het aanraakgevoelige 3,2"-beeldscherm het focuspunt selecteren. Over het scherm gesproken, volgens Nikon is het voor het eerst dat een fullframecamera uit de Z-serie een draai- en kantelbaar beeldscherm heeft.

Wat het ontwerp betreft heeft Nikon zich naar eigen zeggen dus laten inspireren door de FM2, wat allereerst te zien is aan de vorm van de vrij compacte systeemcamera, die overigens 710 gram weegt. Ook in de praktijk heeft dat ontwerp invloed op hoe de gebruiker de camera hanteert, want de Z f heeft bijvoorbeeld vijf 'ouderwetse' fysieke draaiknoppen om dingen als de opnamestand, sluitertijd en iso-waarde in te stellen. De camera heeft een iso-bereik van tussen de 100 en 64.000.

Nikon Z f

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-09-2023 19:52
119 • submitter: BaasG

20-09-2023 • 19:52

119

Submitter: BaasG

Lees meer

Nikon Z6 III-camera met 'gedeeltelijk gestapelde' fullframesensor kost 2999 euro
Nikon Z6 III-camera met 'gedeeltelijk gestapelde' fullframesensor kost 2999 euro Nieuws van 18 juni 2024
Nikon neemt filmcamerafabrikant Red over
Nikon neemt filmcamerafabrikant Red over Nieuws van 7 maart 2024
Sony introduceert A9 III-systeemcamera met global shutter en 120fps-burstmodus
Sony introduceert A9 III-systeemcamera met global shutter en 120fps-burstmodus Nieuws van 7 november 2023
Nikon brengt 70-180mm f/2.8- en 180-600mm f/5.6-6.3-zoomobjectieven uit
Nikon brengt 70-180mm f/2.8- en 180-600mm f/5.6-6.3-zoomobjectieven uit Nieuws van 21 juni 2023
Nikon introduceert Z8-systeemcamera met 45,7MP-fullframesensor voor 4599 euro
Nikon introduceert Z8-systeemcamera met 45,7MP-fullframesensor voor 4599 euro Nieuws van 11 mei 2023
Nikon introduceert 28-75mm f/2.8 en werkt aan 800mm f/6.3 VR voor Z-camera's
Nikon introduceert 28-75mm f/2.8 en werkt aan 800mm f/6.3 VR voor Z-camera's Nieuws van 14 december 2021
Nikon Z9-systeemcamera kan duizend raw-foto's maken met 20bps en kost 5999 euro
Nikon Z9-systeemcamera kan duizend raw-foto's maken met 20bps en kost 5999 euro Nieuws van 28 oktober 2021
Nikon brengt Nikkor Z 40mm f/2-objectief eind september uit voor 279 euro
Nikon brengt Nikkor Z 40mm f/2-objectief eind september uit voor 279 euro Nieuws van 14 september 2021
Meer producten en artikelen
Camera's Systeemcamera's Nikon Nikkor Z

Reacties (119)

-Moderatie-faq
119
117
52
2
0
57
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
frankvanes 20 september 2023 20:05
Wordt het verschil tussen dit soort camera's en telefoons zo klein dat het de prijs niet meer waart is?
YellowCube @frankvanes20 september 2023 20:08
Hoe bedoel je?
Want er is nog steeds een gigantisch verschil in kwaliteit tussen een Nikon als dit en wat een telefoon aflevert.
ouweklimgeit @YellowCube20 september 2023 20:16
Qua zoom en bij heel weinig licht misschien, maar sinds 2 jaar ligt mijn D7500 met scala aan lenzen weg te stoffen vanwege de kwaliteit die m'n iPhone levert. En vanaf vrijdag met de 15 Pro zal er weer een wereld aan techniek voor me open gaan. O.a. het achteraf kunnen aanpassen van de focus is iets waar ik echt ontzettend benieuwd naar ben. Jááren geleden ooit de Lytro camera gehad, die kon dit ook, maar de kwaliteit was gewoon ondermaats.

En zoals ik al aangaf, zoom is natuurlijk een dingetje. Als ik de natuur in trek met de 200-500mm lens dan is er geen enkele mobiele telefoon die dat kan evenaren, maar als ik voorzichtig moet schatten, is 99.9% van alle foto's prima te evenaren met een goede telefoonlens.
BugBoy @ouweklimgeit21 september 2023 00:13
De iPhone schiet eigenlijk gewoon een foto met een flinke scherptediepte (vanwege de kleine sensor kan die niet veel anders). Dat achteraf aanpassen van de focus is het softwarematig blurren van informatie op basis van de depth-map die ook opgenomen wordt (en deels via AI bepaald zal worden). Alhoewel het vast beter is dan de eerste portrait-mode vind ik het nog altijd onnatuurlijk ogen (op de iPhone 14). Ik verwacht niet dat de iPhone 15 hier bakens gaat verzetten. Onscherpte door een groot diafragma is heel moeilijk na te maken, omdat je depth-map eigenlijjk dezelfde resolutie (en accuraat moet zijn) als de sensor. Dat lukt met de huidige stand van de techniek niet.

De gemiddelde groothoeklens van een camera vertekent als een dolle. Dat wordt softwarematig dan weer rechtgetrokken, maar geeft vaak wel heel veel onscherpte in de hoeken. Voor tele was het ook beperkt tot zo'n 75mm (in 35mm formaat) en dat ga je met een goede telelens natuurlijk makkelijk overheen (met een veel betere optische performance).

Alles boven de 75mm moet je gaan croppen en dan wordt het met een telefooncamera wel heel erg behelpen. Met veel licht (overdag) kan je vaak een redelijke foto maken, maar de kwaliteit loopt heel veel achter t.o.v. een dSLR qua scherpte en vooral contrast. Waar je met een full-frame camera vrijwel altijd in raw-formaat zal schieten doe je dat met een telefoon vrijwel niet. Nabewerking heb je dan niet meer echt lekker in de hand. Met mijn full-frame heb ik daarom ook veel consistentere kleuren.

Je bewering dat je 99.9% van de foto's prima met de telefoon kan schieten deel ik dan ook niet. Tenzij je elke snapshot meetelt (zoals even een foto van je parkeerbonnetje o.i.d.). Voor de leukere vakantiefoto's ga je toch echt inleveren op kwaliteit. Ik heb wel een paar jaar geleden een Sony RX-100 IV gekocht en die gebruik ik vrijwel niet. Die heeft bijna de complexiteit van de spiegelreflex, maar overlapt teveel met de telefoon qua bereik. Ook is die wel wat beter qua optiek, maar het verschil is te klein om de prijs te rechtvaardigen.

Maar als je tevreden bent met de camera van de telefoon, dan moet je die lekker blijven gebruiken. Ik begrijp heel goed dat niet iedereen zit te wachten om een grote tas van 8kg mee te slepen. Daarbij is de automatisch beeldverwerking van de telefoons vaak net even wat dynamischer dan van een gewone camera en dat vinden veel mensen mooi. Ik zou graag de computing power van de iPhone ook in mijn Canon R6 hebben. Dat zou een gouden combi zijn. Goede optiek, lichtgevoelige sensor en top-notch beeldverwerking. Nu loop ik in Lightroom alles zelf te doen.
OriginalFlyingdutchman @BugBoy21 september 2023 09:58
Nou, ik zal je uit je droom helpen, ik denk dat wel meer dan 99,9% van alle foto's inmiddels met smartphones gemaakt worden. Dus meer dan 99,9% van de mensen zijn het met je oneens. Ik heb een A7R2 die ligt te verstoffen. Het enige waar ik het ding nog voor uit de kast haal is landschap fotografie op een vakantie, voor de rest schiet ik alles met een Xiaomi Mi11 Ultra.

En dan heb ik het nog niet over iets anders wat je waarschijnlijk vreselijk vind als fotograaf maar wat ik geweldig vind...de foto' staan meteen in mijn google cloud en zo nu en dan krijg ik toffe herinnering van momenten uit het verleden voorgeschoteld. Leuke geluksmomentjes die ik niet zou hebben als ik de foto's in een fotoboek in de kast zou laten verstoffen. En daar hoef ik dus echt helemaal NIETS voor te doen, behalve te klikken met mijn foon.

Zelfs op mijn bruilof hebben we gevraagd of iedereen gewoon random foto's kon nemen met hun telefoon. Resultaat, iedereen vind de foto's fantastisch, spontaan, etc. Alles is haarscherp en we hebben geen moment een fotograaf gemist.

Dus, behalve professionele fotografie is de rest van de fotografie markt ten dode opgeschreven. Over 5 jaar koopt niemand behalve een pro nog een camera.

Markt die nog wel toekomst heeft is die van fotografie /filmen met drones etc, dat stop je niet zo makkelijk in je zak.

[Reactie gewijzigd door OriginalFlyingdutchman op 22 juli 2024 13:49]

BugBoy @OriginalFlyingdutchman21 september 2023 11:47
Het statement was "Als ik voorzichtig moet schatten, is 99.9% van alle foto's prima te evenaren met een goede telefoonlens.". Ik heb dat opgevat dat 99,9% van alle foto's die je met een dSLR of systeemcamera maakt te zijn evenaren met een goede telefooncamera. Ik ben het daar niet mee eens. Vooral niet als je tele gebruikt (voorbij 100mm) of een beperkte scherptediepte wil hebben (bijv. portretten). Dat wordt op een camera croppen of softwarematige blur en beide ziet er vaak niet uit (IMHO).

Ik exporteer ook al mijn foto's vanuit Lightroom naar Google Photos, omdat ik dat ook prettig vind. Ik bewerk mijn foto's sowieso en de laatste stap is een export naar Google Photos. Ik moet daar wat voor doen, maar het is hobby en dan is het niet erg. Ik begrijp heel goed dat veel mensen daar geen trek aan hebben.

Wij hadden op onze bruiloft een fotograaf en ook spontane vrijwillige foto's. Ik vind het ook leuk om wat meer formele foto's te hebben die gewoon juist belicht zijn en van goede kwaliteit. Daarbij hebben we ook best wat telefoonfoto's. Daar zitten ook leuke foto's bij, maar echt 95% is enkel geschikt om op een mobiel te bekijjken of meteen weg te gooien. Onze bruiloft was wel 8 jaar geleden, dus avondfoto's was toen nog wel een stukje minder. Maar beweging met weinig licht is nog steeds iets dat telefooncamera's niet echt lekker doen.

Je ziet sowieso al dat de consumermarkt voor spiegelreflex/systeemcamera vrijwel weg is. De compactcamera's is helemaal klaar. De nieuwe bodies en lenzen zijn vrijwel allemaal in het pro-segment en flink duurder geworden. Enkel enthousiaste hobbyisten zullen nog met een dSLR/systeemcamera fotograferen en die groep zal wellicht nog kleiner worden.

Wat ik wel lachen vind is dat 5 jaar geleden dezelfde discussie gevoerd werd. De telefooncamera zou net zo goed zijn als een dSLR. Ondanks dat zijn er in 5 jaar flinke stappen gezet op gebied van telefooncamera's (vooral softwarematig) en nog halen ze niet de kwaliteit van een "echte" camera. Wel wil ik geloven dat als je iemand een iPhone in de hand drukt en een Canon R5 met deftige lens en je schiet beide op de automaat en je poept een JPEG uit, dat de camerafoto beter lijkt. Die pompen de foto's vaak wat beter op, doen automatisch HDR, ... Schiet je handmatig en met raw-formaat en neem je de tijd om na te bewerken, dan wint de systeemcamera hands-down. Maar dat moet je leuk vinden.

Ik snap dat mensen geen zin hebben om een zware camera mee te zeulen, nabewerking moeten doen, foto's exporten, ... als je met een telefooncamera ook een heel eind in de richting kan komen. Maar het statement dat de kwaliteit vrijwel net zo goed is, is gewoon niet waar. Als dat zo was, dan hadden de professionals nu ook allemaal met een telefoon gewerkt. Je ziet ook dat elke (professionele) vlogger een systeeemcamera gebruikt. Geloof maar dat als een iPhone net zo goed was geweest dat ze die wel hadden gepakt (vooral omdat ze de hele dag met zo'n ding rondlopen).
Verwijderd @OriginalFlyingdutchman21 september 2023 11:47
Men dacht in de muziekindustrie dat met invoering van de cd en streaming, de muziekdrager de lp dood zou gaan, maar de lp leeft nog steeds, vooral bij de jeugd. Het is logisch dat er meer foto's met een mobiel worden gemaakt: een mobiel heeft men vrijwel altijd bij de hand. Maar of de camera binnen 5 jaar of helemaal zal uitsterven is nog maar de vraag.
D13DS3L @BugBoy21 september 2023 11:58
Daarnaast is fotografie ook gewoon leuk. Het gevel van een foto uitlijnen, scherpstellen en op het juiste moment nemen is iets wat een stuk meer validerend een waarde toevoegend aan een foto. Niet voor niets zijn analoge camera's weer een craze geworden. Daarnaast is de tactiele ervaring veel intrigerender, het gaat niet alleen over de foto's die ze produceren, maar de hele ervaring.

Ondanks dat ik als telefoon met een pixel 6 rondloop en daar inderdaad veel foto's mee maak, heb ik toch weer een nieuwe systeemcamera aangeschaft. Ik schiet daarmee uiterst met prime lenzen, maar het verschil tussen een foto op mijn fuji x-s10 en pixel 6 is toch echt wel groot. Niet alleen op de scherpte en diepte, maar ook in de kleur renditie.

Zelf ben ik ook niet van het editen, Ik heb dan ook een fuji gekozen voor het spelen met de in body kleuren opties die veel dieper gaan dan alleen maar de film simulaties. Het is een stuk leuker om een foto te maken die er gelijk vet uit ziet!

edit: spelling

[Reactie gewijzigd door D13DS3L op 22 juli 2024 13:49]

Erwin1967 @ouweklimgeit20 september 2023 20:35
Voor eenvoudige kiekjes is een telefoon prima. Mijn camera, ook een D7500, ligt ook te verstoffen. Een telefoon heb je altijd bij je. Een ander groot voordeel van een telefoon is de gps informatie en dat is wat ik eigenlijk het meeste mis aan de D7500. Ga je de foto gemaakt met een telefoon goed bekijken door wat in te zoomen dan ziet het er niet uit door de digitale artefacten. Bij de D7500 wordt het beeld gewoon vager zonder echte artefacten. Misschien dat ik later nog zo’n kleine retro camera koop met gps ingebouwd want fotograferen met een telefoon blijft toch soms behelpen door fel zonlicht of de lens die snel vet wordt.
84hannes @Erwin196720 september 2023 23:15
Een ander groot voordeel van een telefoon is de gps informatie en dat is wat ik eigenlijk het meeste mis aan de D7500.
Waarom gebruik je de SnapBridge-fubctionaliteit om GPS van je telefoon te delen niet? Batterijverbruik?

Verder zie ik je punt. Thuis maak ik foto's met een D7500, onderweg nauwelijks.
Erwin1967 @84hannes20 september 2023 23:31
SnapBridge werkt bij mij onbetrouwbaar en vanwege batterijverbruik kun je de app niet altijd laten aanstaan. Ik vind het eerlijk gezegd onbegrijpelijk waarom gps niet standaard wordt ingebouwd in camera’s.
BugBoy @Erwin196721 september 2023 11:55
Mijn Canon 5D IV had ingebouwde GPS en dat werkte vrij aardig. Wel duurde het even voordat die een fix had (paar seconde) en dat is irritant als je de camera regelmatig uit/aan zet. Je kon de camera ook in GPS always-on zetten, maar dat moest je niet vergeten uit te zetten, want dan was je batterij de volgende dag dood. Ik had mij aangewend om 's avonds gewoon altijd de batterijen eruit te halen en op te laden. Pas als ik weer op pad ging, dan gingen de batterijen er in. Gevolg is dat de kans aanwezig is dat je dat vergeet en zonder batterijen op pad gaat (daarom had ik altijd een opgeladen batterij in de tas).

Mijn Canon R6 heeft helaas geen GPS meer, maar verbind met de smartphone voor GPS informatie. Dat klinkt aardig, maar werkt in de praktijk heel slecht. Je moet namelijk de Canon app (in de achtergrond) aktief hebben. De iPhone sluit die app soms en dan moet je hem weer opnieuw opstarten. Vervelender is dat je de iPhone dichtbij moet hebben (werkt via Bluetooth). Ik heb regelmatig gehad dat ik de auto uit ging en de telefoon er in liet liggen. Dan wil je een foto maken en dan heb je geen GPS. Bloedirritant.

Een ingebouwde (zuinige) GPS ontvanger is dus erg prettig, maar vrijwel niet meer te krijgen (ook de duurdere R5 heeft het niet meer). De GP-E2 GPS ontvanger is al een tijd niet meer leverbaar en ook schreeuwend duur. Een GPS tracker die de hele dag logt is een optie en die kan je dan importeren in Lightroom. Ideaal is het echter niet.
icecreamfarmer @Erwin196721 september 2023 09:07
Snapbridge is idd niet handig en slurpt de accu leeg voor een matig resultaat.
Zelf gebruik ik een gps tracker en een exif editor die in bulk de juist coördinaten aan de foto's plakt.
lastlong @Erwin196721 september 2023 09:33
Die gps-functionaliteit zit standaard op de meeste nieuwe camera’s (al dan niet icm je telefoon via bluetooth). Werkt erg goed.
trithemis @ouweklimgeit20 september 2023 21:40
iPhone is inderdaad prima voor alledaags kiekjes. Als je echter op wat groter formaat gaat kijken dan je telefoon of je tablet en het op drukkwaliteit wil afdrukken op A4 of groter, zie je de verschillen echt wel. De 48 megapixels van veel actuele smartphones redden het dan niet in vergelijking met de 24 mp op een full frame Nikon met BSI sensor.

Overigens vind ik de computational photography van Apple erg cool, maar ik zie daar nog geen bedreiging voor de Z camera’s van Nikon (zelf heb ik een Z6)
kabelmannetje @trithemis21 september 2023 08:56
Hoe groot wil je afdrukken dan? De 12MP van de meeste telefoons is 50x35cm @200dpi. Met mijn 10MP spiegelreflex heb ik vaak genoeg geëxposeerd op dat formaat.
icecreamfarmer @kabelmannetje21 september 2023 09:08
De ene pixel is de andere niet.
In theorie zou 12mp meer dan goed genoeg voor a3 moeten zijn.
kabelmannetje @icecreamfarmer21 september 2023 17:20
Een pixel is een pixel. Dus, vergroten op formaat A3 is ruim voldoende voor het afdrukken van een foto gemaakt met een 12MP smartphone.
icecreamfarmer @kabelmannetje21 september 2023 19:40
Nee een pixel is niet niet een pixel. Een bsi cmos pixel van een full frame is vele malen beter
kabelmannetje @icecreamfarmer22 september 2023 00:21
Nee dat is niet relevant. Opnieuw, 12MP is ruim voldoende voor afdrukken op A3 @200DPI.
icecreamfarmer @kabelmannetje22 september 2023 09:52
Dit is met name ruis afdrukken dan.
kabelmannetje @icecreamfarmer22 september 2023 12:55
Bijzonder. Mijn huidige smartphone is beduidend beter dan mijn oude 10MP DSLR waar ik veel mee geëxposeerd heb.
icecreamfarmer @kabelmannetje22 september 2023 17:23
Dat zal aan de lichtomstandigheden liggen maar 10MP is ook een ding van ca 15 jaar oud.
kabelmannetje @icecreamfarmer22 september 2023 19:41
Bijzonder. Ik heb nooit iemand horen klagen over de beeldkwaliteit van een DSLR uit 2010 toen ik daarmee exposeerde. Mijn huidige smartphone is nog eens veel en veel beter dan die camera van destijds.
Immanent Ike @ouweklimgeit20 september 2023 20:33
Als je vol automatisch met een goede smartphone en vol automatisch met een goede systeemcamera schiet, en vervolgens het resultaat vergelijkt op een telefoonscherm dan ga je inderdaad geen noemswaardige verschillen zien. Een camera is tegenwoordig alleen nog voor degenen die veel fotos maken en daarbij ook tussendoor de settings wijzigen, voor degenen die kleur heel belangrijk vinden en mensen die ook prints maken van hun foto's. Voor de liefhebbers en professionals, maar zelfs die mensen zullen vaak óók een goede telefoon camera willen.
g4wx3 @ouweklimgeit20 september 2023 20:50
Ik heb een oude spiegelreflex instap-nikon, en een budget Huawei.
Ik heb wel leuke foto's gemaakt met die Huawei
Maar het verbleekt bij het gebruik van nikon. Maar de nikon is te groot, en de lens niet goed genoeg, en geen gps.
Dus staat op mijn want-it lijstje, een compacte mirrorless camera, met goede lens.
Waarschijnlijk ook een kleinere sensor, technologie is daarvoor ver genoeg.
Arrigi @ouweklimgeit21 september 2023 01:11
Ook in situaties waar de stacking z'n werk niet kan doen. Typisch concerten of snelle sport in slecht verlichte omstandigheden. Daar doe je al eens een burst van enkele foto's per seconde waarbij elke seconde misschien wel 1/200ste van een seconde is om iets te bevriezen.
Zet de computationele kantjes op de nieuwste Apple, Google, Samsung, Xiaomi... uit en maak bursts in gelijkaardige omstandigheden. Plots is het allemaal toch heel wat minder.

Ze hebben ongelooflijke resultaten door in ISO 40-400 op die kleine sensor héél snel te bracketen en slim verwerken óf als het donker wordt op al dan niet hogere gevoeligheden langere sluitertijden te gebruiken, de wazige stukjes er automatisch uit te halen, de rest ook weer slim te stacken...

Haal je dat weg en wil je net die sprong, dan blijft de droge fysica over.
Aaargh! @ouweklimgeit21 september 2023 01:41
Voor kiekjes ben je beter af met een telefoon.

De reden dat je een ‘echte’ camera gebruikt is voornamelijk controle. Je kan alle parameters beïnvloeden en zo exact de foto maken die je wil maken, niet de foto die de algoritmes in je telefoon denken dat je wilt. Je hebt een grotere keuze aan lenzen, je kan externe flitsers koppelen, en noem maar op. Verder is het formaat ook gewoon prettiger als je veel foto’s maakt.
FeareX @ouweklimgeit21 september 2023 08:45
Gezien je beschrijving is denk ik je telefoon ook de beste keus. Net zoals voor de gemiddelde consument dat het geval is. Ik kan heel veel scenario’s bedenken waarin grotere sensoren een groot voordeel hebben.

Maar meer ontopic: wat een vette camera! Vooral oranje en rood zien er wel sjiek uit.
voorhuib @ouweklimgeit21 september 2023 08:13
Echt complete onzin. Foto’s gemaakt met je telefoon zien er idd leuk uit op je telefoon maar zelfs mijn oude fuji t3 schiet echt heeeeeel veel beter dan een iPhone 14 hoor. De kleuren, t licht, scherpte diepte enz enz

Als je niet kunt fotograferen zul je t idd niet zien
drvinnie @ouweklimgeit21 september 2023 10:47
Ik kan me hier werkelijk niets bij voorstellen. Bij vakantiekiekjes ja, maar de iPhone schiet nog zo veel tekort bij lastige omstandigheden.
GeertBoer @ouweklimgeit22 september 2023 16:13
Poeh hier ben ik het echt mee oneens. Mijn moeder heeft een iPhone 14, en de kwaliteit van die foto's en videos komen nog niet bijna in de buurt van mijn Nikon Z6, of zelfs mijn veel oudere Canon 6D. Op een klein schermpje zie je weinig verschil maar op een 4k monitor is het verschil gigantisch. Ook bij daglicht.
TEAser_ @ouweklimgeit23 september 2023 10:57
Zoom blijft een dedi cameraet lens natuurlijk altijd winnen. Maar ook de kwaliteit van de foto zelf, een camera is nou eenmaal net iets ergonomischer dan een telefoon, dus als je echt concentreert op het nemen van fotos is een camera echt een must
Tourmaline @YellowCube21 september 2023 15:29
De s23 Ultra heeft een 200mpixel camera. Daar kun je al een A0 afdruk van maken.
hooibergje @frankvanes20 september 2023 20:30
Vooral wanneer er weinig licht is wordt het verschil duidelijk. Dan kan deze Nikon nog prima foto's maken en je mobieltje heeft dan alleen maar een brij ruis.
84hannes @hooibergje21 september 2023 06:37
Dan kan deze Nikon nog prima foto's maken en je mobieltje heeft dan alleen maar een brij ruis.
Maar op een telefoonscherm valt die ruis nauwelijks op en als je hem daarna via WhatsApp verstuurd is de compressie zo hoog dat een perfecte foto niet veel beter aankomt dan een matige. Dus als van telefoon naar telefoon je enige use case is dan heb je weinig last van die ruis.

Dat gezegd hebbende pik ik mijn eigen foto's er altijd tussenuit als een familielid ze in een fotoalbum zet.
hooibergje @84hannes21 september 2023 09:25
Ik snap helemaal wat je bedoelt. In veel 'casual' situaties waarin snapshots volstaan maakt het weinig uit. Precies om die reden heb ik ook een betoog gehouden tegen 'monitoren voor grafische professionals'.
TEAser_ @84hannes23 september 2023 10:58
Dit is klinkklare onzin, als jouw schermpje 240p is dan sure, maar gemiddelde telefoon heeft tussen de full hd en 4k scherm en dan merk je het 100%.

Dat terzijde gebruikt whatsapp geen compression die zoveel ruis toevoegt als een foto met weinig licht.

Je verkoopt hier gewoon een broodje aap verhaal
84hannes @TEAser_23 september 2023 13:31
Dit is klinkklare onzin, als jouw schermpje 240p is dan sure, maar gemiddelde telefoon heeft tussen de full hd en 4k scherm en dan merk je het 100%.
Ik weet dat er mensen zijn die denken op een 6"-scherm van 4k net zoveel details te kunnen onderscheiden als op een 24" scherm met evenveel pixels. Ik wil het daarbij laten.
TEAser_ @84hannes25 september 2023 10:59
Zeker niet net zo veel, maar jij doet net alsof er geen verschil zit tussen foto's genomen in schemerlicht tussen een volwaardige camera en een telefoon.

Dus of jouw camera zuigt, of je moet een bril gaan bestellen of je loopt dingen uit je grote rechter duim te zuigen.
84hannes @TEAser_25 september 2023 12:46
Dus of jouw camera zuigt, of je moet een bril gaan bestellen of je loopt dingen uit je grote rechter duim te zuigen
Ik weet niet of jij bewust mensen kwetst of er gewoon niets aan kunt doen.
kabelmannetje @hooibergje21 september 2023 08:58
Bedenkelijke uitspraak. Juist bij een smartphone kan je snachts uit de hand prima haarscherpe fotos schieten. Dat lukt niet bij dit soort cameras.
hooibergje @kabelmannetje22 september 2023 00:04
Dat kan prima met dit soort camera's.
De ontwikkeling in camera's gaat ook gewoon door. Een high end camera van nu is lichtjaren verder dan een high end camera van tien jaar geleden.
Tourmaline @hooibergje21 september 2023 15:30
Die van mij anders niet.
HDVXYZ @frankvanes20 september 2023 20:17
Zonder enige kennis of kunde van hoe je met een camera omgaat kun je waarschijnlijk beter een telefoon pakken. Met enige interesse overstijgt een camera als deze een telefoon, gemakkelijk. Het verschil lijkt vooral ook klein door de hoeveelheid processing die een telefoon standaard toepast - met een camera is dat allemaal aan de fotoschieter.

Kortom; 't is maar net wat je behoefte is, wat de voorkeur zal bepalen. Maar een klein verschil (in kwaliteit) is absoluut geen sprake van.
brugj03 @HDVXYZ20 september 2023 20:48
Als je dit ziet zou je dat wel denken.
Het is om te huilen hoe conservatief de camera wereld en in het bijzonder Nikon is.
IK ben geen nikon fan, maar zal het met dit zeker niet worden.
hiostu @brugj0320 september 2023 21:24
Nikon heeft op dit moment de 2 beste camera's in het assortiment. De Z8 en Z9 zijn de twee top modellen, waar de concurrentie nog geen direct antwoord op heeft.
divvid @hiostu20 september 2023 21:36
Tegen exorbitante kosten. Mijn eerste Nikon dSLR was €600 met een kleine €1800 aan diverse leuke lenzen (die ik nog steeds heb overigens). Nu ben ik alleen al aan een body dat bedrag kwijt, om nog maar te zwijgen over de lenzen. Sure de kwaliteit is enorm verbeterd. Het verschil tussen een d750 en deze Zf zal bij goed gebruik minimaal zijn.
litebyte @divvid20 september 2023 22:38
Eigenlijk zijn alle merken op camera gebied in prijs gestegen, dan met vooral op dit deel van de markt (modellen gericht op professioneel gebruik) Lagere verkoop is hogere kosten naast alle andere geo economische redenen.

Het verschil in kwaliteit (en gebruik) zie je vooral in video mogelijkheden, nu zul je mogelijk zeggen dat gebruik ik niet maar een groot deel van gebruikers zal dat juist wel graag zien. Modellen gericht op hybride gebruik (foto/video) zullen toenemen, kijk alleen al naar Fuji (de GFX 100II)
divvid @litebyte21 september 2023 07:06
Het gevolg is dat veel hobbyisten er mee stoppen of zich richten op bv drone videos, het prosumer segment weg valt en de instappers verdrongen worden door de telefoon.
litebyte @divvid21 september 2023 08:47
Veel hobbyisten helemaal ermee stoppen weet ik niet, maar dat velen om de paar jaar een nieuwe camera of een nieuwe lens(en) kochten is voorbij. Geldt ook voor veel professionals.

De kwaliteit van camera's in relatie tot telefoons is vaak zoveel beter, maar voor het overgrote deel van telefoongebruikers maakt dat niet uit, het gaat om het moment delen, waarbij vaak ook belangrijk het laten zien dat je zelf bij dat moment aanwezig was/bent en vooral ook zo snel mogelijk. Daar is telefoonkwaliteit vaak ook meer dan genoeg voor.

Qua hobby fotografie is het tegenwoordig heel specifiek, natuur, dieren of vliegtuigen etc. Dat zie je ook terug in het aanbod bijv. telelenzen
84hannes @divvid20 september 2023 23:19
Tegen exorbitante kosten.
Dat klopt. De markt voor cameras is gekrompen. Op prijs gaan ze de strijd met telefoons verliezen, dus moeten ze (aanzienlijk) betere kwaliteit leveren. Dat betekent meer glas, meer sensor, meer software en meer research, terwijl de kosten over veel minder klanten verdeeld worden.
Tourmaline @84hannes21 september 2023 15:32
Je kunt nu beter in glas investeren dan in camera's, tuurlijk is een nieuwe camera weer wat beter maar die wissel je sneller dan een goed stukje glas. Elk jaar is er weer een betere camera maar glas gaat minder snel verouderen.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 22 juli 2024 13:49]

84hannes @Tourmaline21 september 2023 15:36
Je kunt nu beter in glas investeren dan in camera's,
Ik heb een crop sensor en een f-mount. Als ik ooit weer ga investeren dan wil ik FF en Z-mount, dus nu nog investeren in oude spullen lijkt me alleen een moeite als het heel goedkoop is.
Tourmaline @84hannes22 september 2023 17:08
Goed glas behoud relatief gezien wel wat waarde. Als je het wilt verkopen en nieuwe lenzen met een andere mount wilt hebben. krijg je er nog wel wat voor. Goedkope lenzen(kit lenzen) leveren weinig op.
84hannes @Tourmaline22 september 2023 19:04
Goed glas behoud relatief gezien wel wat waarde
De nifty-fifty is een goede lens. Maar zelfs als hij 100% van zijn nieuwprijs op zou brengen dan ben je pas halverwege de Z-opvolger. De rest van de lenzen zijn DX, ik denk niet dat je daar nog veel voor kan verwachten.
BugBoy @divvid21 september 2023 00:15
De kosten van de bodies vind ik nog wel gaan. Ik heb nu een Canon R6 (2500 euro) en hiervoor een Canon 5D IV (4500 euro). De resolutie is lager en bouwkwaliteit is marginaal minder, maar verder in alles superieur. De objectioeven daarentegen zijn juist verdubbeld in prijs en dat verschil zie ik niet terug. Ook de objectieven die je 5 jaar geleden kocht zijn nu veel duurder geworden. Goed voor de restwaarde, maar voor de doorsnee consument is een Canon L-serie lens (nieuw) niet meer te betalen.
angelo7859 @BugBoy22 september 2023 11:57
Canon heeft hun prijzen van hun nieuwe RF-lenzen fors verhoogt. Tevens laten zij geen derde partij in hun RF-systeem zoals Tamron, Sigma, Viltrox of Samyang. Andere partijen hebben hun lenzen prijzen niet zo hoog verhoogt zoals Canon deed. Het lijkt dat Canon het verlies van de instapmarkt compenseert door hun prijzen van professionele lenzen.
BugBoy @angelo785922 september 2023 12:19
Ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken voor Canon. Met de adapter is het prima mogelijk om third-party lenzen op de R-bodies te plaatsen, maar dan kan je niet profiteren van de voordelen van de RF-mount (korte flange, betere IS, ...).

Professionals zullen veelal toch Canon lenzen kopen, dus daar zal er niet zoveel veranderen. Voor hobbyisten is het een wat ander verhaal. Daar zijn third-party lenzen vaak populair. Wat dat betreft kan het twee kanten opgaan. De hobbyist gaat over naar RF lenzen en gaat een premium prijs betalen of de hobbyist stapt over naar een systeemcamera die wel third-party lenzen ondersteund.

Dat laatste zou funest zijn voor de restwaarde van RF-lenzen. Ik heb nu zelf 1.5 jaar een Canon R6 body, maar ik heb enkel EF L-lenzen. Ik ben huiverig om te upgraden, want de prijs is erg hoog (een RF 70-200 F2.8 IS kost €3.000) en ik vraag mij af of ik die nog weer kan verkopen voor een redelijke prijs over een aantal jaar.

Ik heb best wat geld over voor mijn hobby, maar ik wil wel weten dat mijn "investering" een beetje waardevast is. Een Canon EF 70-200 F2.8L IS II USM kostte 5 jaar geleden zo'n 1.900 euro en met cashback ongeveer 1.700 euro. Daar kan je 5 jaar later nog ongeveer 900-1000 euro voor terugkrijgen (als je een net exemplaar hebt). Dat is nog te overzien. Als ik nu een Canon RF 70-200 F2.8 koop, dan betaal ik €3.000 (na cashback) en ik vermoed niet dat er veel hobbyisten over 5 jaar bereid zijn om €2.000 te betalen. Het gevolg is dat ik eigenlijk helemaal niet meer investeer in lenzen. De EF lenzen die ik heb blijf ik denk ik nog jaren gebruiken.

Als Canon probeert de instapmarkt te compenseren door de RF-lijn in prijs te verhogen, dan gaan ze denk ik daar ook enkel nog verkopen aan professionals (of erg fanatieke hobbyisten). Gevolg is dat deze lijn ook nog minder verkocht gaat worden en in een opwaardse prijsspiraal terecht komt. Het is dat ik al een deftige L-collectie had, anders had ik ook een ander merk overwogen. De bezuiniging om GPS weg te laten uit de R5/R6 vind ik bijzonder vervelend en achteraf had ik wellicht net zo lief mijn Canon 5D IV gehouden.
hiostu @divvid21 september 2023 07:50
Digitale spiegelreflex camera's zijn altijd al duur geweest in het pro segment. Een Nikon D1 in 1999 was ook 5000 dollar. Een Nikon Z9 is 5500 dollar. Dus als je kijkt naar 24 jaar inflatie, dan is het eigenlijk goedkoper geworden.

Goedkopere bodies van 600 euro zijn ook nog steeds te koop. Lenzen zijn wel wat in prijs gestegen. En dat komt vaak ook doordat er weer nieuw type glas in zit wat gewoon duurder is om te produceren. Maar ook zijn er weer die goedkoper worden. Nikon heeft nu een 800mm F6.3 prime lens voor 7500 euro. Dat is een lens die bij andere merken vaak rond de 18000 euro zit.
divvid @hiostu21 september 2023 11:24
Sure, de pro bodies zijn altijd duur geweest, niet zonder reden want met een D1 (of een Z9 fwiw) kun je gooien en smijten, ze blijven het doen (tot op zekere hoogte dan)
We zitten zeker nu wel op een niveau waarbij de gemiddelde hobbyist z'n gear wel heeft en niet meer zo snel zal upgraden. Mijn D750, inmiddels 9 jaar oud werkt nog super en kan dingen die je met een smartphone niet kunt. Daarentegen heb je die laatste altijd bij.
hiostu @divvid21 september 2023 11:35
Als ik kijk naar de hoeveelheid hobbyisten op dit moment hun spullen upgraden is het juist meer dan het daarvoor is geweest. Maar dat gaat om mensen die meer dan "kiekjes" maken. Er is een tijd geweest dat echt iedereen met een spiegelreflexcamera rondliep met een standaard kitlensje. Die groep kan tegenwoordig net zo goed bij mobiel blijven.

En het ligt er ook maar net aan wat voor soort fotografie je doet. Ik doe zelf natuurfotografie en daar is een mobieltje gewoon geen optie.
divvid @hiostu21 september 2023 11:37
precies, ik ben dan ook erg blij met al die upgradende hobbyisten, geeft veel aanbod op de 2de hands markt.
voorhuib @divvid21 september 2023 08:15
Wat een onzin….
Mijn vader kocht in de jaren 80 camera’s en daar mochten wij niet eens naar kijken . Die dingen waren zeeer kostbaar. Setjes altijd rond de 3k in guldens. Dat waren echt investeringen waar mensen voor spaarden
Verwijderd @voorhuib21 september 2023 12:28
De goedkoopste spiegelreflex camera's in de jaren 80 van de vorige eeuw waren van Oost-Duitse fabrikant Praktica. Ik had toentertijd een Praktica, de prijs was dacht ik iets van 400 gulden. Best wel veel geld voor die tijd.
Eldunari @divvid21 september 2023 09:32
Er zijn al heel lang hele dure dslr's (en voortaan systeem camera's)
Er zijn ook nu gewoon betaalbare alternatieven. De low end is verdwenen, omdat die vroeger gekocht werd door mensen die nu tevreden zijn met een telefoon. Maar vanaf ca €600 zijn de goedkoopste systeem camera's te krijgen. Nikon specifiek heeft geen hele goedkope opties voor systeem camera's geloof ik en begint met €800 voor de z30.
Ik weet ook niet hoe lang geleden jouw eerste Dslr was, maar in de loop der jaren is alles natuurlijk duurder geworden.

Juist bij goed gebruik zal een nieuwere camera verbeteringen laten zien. Groter dynamisch bereik, betere autofocus voor tracken van snelle objecten, betere lichtgevoeligheid.

Je geeft aan dat je nu als instapper €2400 kwijt zou zijn aan een body en dat is gewoon niet waar.
Als instapper zou ik (als je voor Nikon gaat) een z50 aanraden. Die kost ruimschoots minder dan de helft en kan veel meer dan een beginner uit de camera kan halen.
divvid @Eldunari21 september 2023 11:32
de z50 zou ik nou niet direct naar kijken als je serieus iets met fotografie doet, eerder de Z6II of als je BSI niet nodig hebt een Z5, en dan zit je gauw aan de EUR 2400 met lens en/of wellicht adapter, maar ja voor ieder ligt de lat anders.
hiostu @divvid21 september 2023 11:40
Een z50 is echt een prima toestel om te fotograferen. Ik heb deze voor mijn dochtertje gekocht en gebruik hem af en toe naast mijn z6ii. En de z50 maakt echt gewoon heel goede foto's. Het is een APS-C toestel dus wel wat meer ruis. Glas is tegenwoordig nog altijd belangrijker dan de body als het gaat kwaliteit tegenwoordig. En met een 50mm f1.8 krijg je echt wel hele goede foto's uit een z50.
divvid @hiostu21 september 2023 13:27
dat geloof ik graag. Zelfs op een oude D70 was die 50mm al fenomenaal. Maar gaat dat meer brengen dan mijn huidige D750 met goed glas? Denk het niet, dus voor mij persoonlijk zou dat een nonsense investering zijn. Als ik een stap meer wil dan kom je dus uit bij een Z7II of een Z8. Dat geld steek ik nu nog liever in beter of ander glas, zeker nu een hoop beter F spul voor bijna nop weggaat.

Het gaat mij dan ook niet om de absolute prijs, dat die hoger is dan 'vroeger' is logisch, alleen de modellen net onder de flagships zijn voor een upgrade 'wat aan de hoge kant'.
hiostu @divvid21 september 2023 13:44
Een d750 was ook geen instapper en had ook een introductie prijs van 2300 dollar. En je gaat overigens wel verschil merken tussen de d750 en een Zf. Het is wel afhankelijk van wat je voor type fotografie doet natuurlijk. Doe je landschap, dan zal het verschil minder groot zijn dan wanneer je natuurfotografie (dieren) of sport fotografie doet.
Eldunari @divvid21 september 2023 12:55
Als je serieus bezig bent heb je het niet over instappen.
Daarnaast is de z50 voor een serieuze amateur met een iets krapper budget echt een heel tof ding. (Net als een aantal opties van andere merken in hetzelfde prijssegment.)
Het is onzin dat je per definitie een full frame camera nodig hebt als je serieus bent. (Zelf heb ik overigens wel een full frame)
divvid @Eldunari21 september 2023 13:41
Ik heb het niet over de zin/onzin van full frame, met een MFT kom je ook een heel eind. Jaren met een apsc gewerkt en nu een fullframe, elk z'n niche.
Waar het mij om gaat is dat de hele range erg duur aan het worden is. Een D750 kostte Eur2100 bij de intro in 2014. De Z7 was in 2019 al 3000 en de Z8 startte met 4500 en is zelfs stijgende. Die stijging gaat dus veel harder dan inflatie plus wat extra. Dat is voor veel hobbyisten niet meer bij te benen in combi met gezin en kids.
RuddyMysterious @divvid21 september 2023 18:59
De D750 heeft waarschijnlijk de goedkopere Z5 en Z6 als mirrorless equivalent, de Z7 is eerder de opvolger van de D850 en de Z8 eigenlijk ook, met wat Z9/D6 features en prestaties erbij.
divvid @RuddyMysterious21 september 2023 19:06
Dat bedoel ik dus. Wil je doorgroeien dan is de financiële stap dus groter geworden en heeft het weinig zin om zo’n investering nu te doen, tenzij er iets stuk gaat ofzo.

Voor echte professionals die er hun geld mee verdienen is een stap naar een Z9 een non-issue
RuddyMysterious @divvid21 september 2023 20:34
De D5 en D850 kostten anders ook gemakkelijk 3500-5000 indertijd, dus zo veel hoger zijn jouw genoemde prijzen niet.
divvid @RuddyMysterious21 september 2023 23:01
Met dat verschil dat je voor je z9 nu nieuwe lenzen mag kopen wil je er echt alles uithalen, en dat wil je voor die prijs. Voor profs maakt dat weinig uit, is een investering
RuddyMysterious @divvid22 september 2023 09:32
Je hebt de keuze om oude F-mount lenzen te gebruiken op de Z9 als je geen extra geld wilt uitgeven, máár je krijgt de kans om nóg betere lenzen te kopen voor veel geld als je nog meer toename van kwaliteit wilt.

Je bent dus boos omdat Nikon mensen de kans geeft om nog een stap verder te gaan in kwaliteitstoename? Ik snap het niet goed. Of vind je dat Nikon enkel kwaliteitstoename mag aanbieden als die niet duurder is dan de vorige stap?
divvid @RuddyMysterious22 september 2023 10:16
Waar haal je vandaan dat ik boos ben? Ik vind alleen de investering die je nu moet doen voor een volgende stap te groot tov de toegevoegde waarde; voor mij persoonlijk
Voor een ander kan dat misschien prima uit of die heeft andere criteria. Als ik de comments zo lees heeft iedereen blijkbaar een geldboom in de tuin staan, geen kids, ander hobbies of prioriteiten. Geld kan je maar één keer uitgeven tenslotte
RuddyMysterious @divvid22 september 2023 10:26
Ik vind alleen de investering die je nu moet doen voor een volgende stap te groot tov de toegevoegde waarde
Je hoeft geen Z-mount lenzen te kopen bij je Zf, Z8, Z9, whatever, want F-mount lenzen zijn niet ineens slechter geworden over de jaren. Als je een stap vooruit wilt kan je gewoon een nieuwe body kopen en een FTZ-adapter gebruiken.

Je kan een grotere stap kiezen en meer geld uitgeven aan nieuwe lenzen, maar dat hoeft toch niet? Dat is mijn punt. Je klinkt alsof de enige weg voorwaarts eentje is waar je keiveel geld moet uitgeven, maar een nieuwe Z-mount body met een FTZ-adapter is toch ook al een stap vooruit die niet meer geld kost dan een vorige stap?
divvid @RuddyMysterious22 september 2023 10:58
Ik zeg nergens dat je persé veel geld uit moet geven! Tuurlijk weet ik wel dat je de oude lenzen met FTZ kan gebruiken (behalve dan de body motor lenzen en laat ik daar nou net een aantal van hebben. Mijn punt is: wat zou een Zf nou echt, als je kritisch kijkt en niet achter de specs aan holt, opleveren t.o.v. mijn D750: gegeven mijn fotografie interesse!!!!!!. Nou, bitter weinig dus. Misschien een fractie minder ruis, iets meer speling m.b.t. hogere ISO's en IBIS. Had ik iets anders gehad dan was de keuze wellicht anders.

Wil ik echt een stap hoger dan kom je uit bij een Z8 body of wellicht een Z7II, de Z9 sowieso buiten bereik. En áls je dan zo'n body koopt dan wil je ook gelijk de bijbehorende Z lenzen natuurlijk om die oude AF lenzen te vervangen, anders kan je net zo goed een tweede hands D850 kopen. Niet eens zo'n gek idee overigens, die kan je al voor de helft van de Zf krijgen. Maar ja zoals gezegd, ieder heeft z'n eigen prio's.
Mijn boodschap: Nikon kan nog even wachten wat MIJ betreft.
RuddyMysterious @divvid22 september 2023 11:47
Mijn punt is: wat zou een Zf nou echt, als je kritisch kijkt en niet achter de specs aan holt, opleveren t.o.v. mijn D750: gegeven mijn fotografie interesse!!!!!!. Nou, bitter weinig dus. Misschien een fractie minder ruis, iets meer speling m.b.t. hogere ISO's en IBIS. Had ik iets anders gehad dan was de keuze wellicht anders.
Dat alles én mirrorless focus (i.e. altijd gealigneerd met je beeldsensor ipv de focussensor), én auto-focus tracking op gezichten en ogen, én de voordelen van een EVF (e.g. je ziet je exposure settings realtime het beeld beïnvloeden), én een retro-style body, én de mogelijkheid om ook Z-mount glas te gebruiken als je dat wil, etc. Ik heb natuurlijk geen idee wat voor jou belangrijk is, maar er zijn veel redenen om over te gaan naar een MILC-body.

De Z8 en Z9 zijn inderdaad nog een stapje hoger, maar vergis je niet dat het verschil tussen de D750 en de Zf waarschijnlijk veel groter is dan tussen de Zf en de Z8 of Z9.

Het klopt dat er voor jou waarschijnlijk weinig reden is om direct weer de volle pot te betalen voor iets dat je waarschijnlijk weinig merkbaar voordeel zal opleveren. Voor mij hetzelfde: ik zou graag overgaan naar Z-mount bodies en glas, maar mijn D7500 (de APS-C body) doet het nog prima en hoewel ik mij erg kan verheugen met het idee iets nieuw te kopen, zal dat uiteindelijk niet zozeer het verschil maken tussen hoe vaak en hoe goed ik mijn materiaal nu gebruik en hoe ik nieuw materiaal zou gebruiken.
Verwijderd @divvid21 september 2023 12:13
Ik neem aan de je eerste Nikon dSLR voor 600 euro geen fullframe camera, maar een instapmodel was. De goedkoopste Nikon met een APS-C sensor is de Z 50 voor 849 euro. Met stijgende kosten in gedachte is Z 50 even duur als je eerste Nikon dSLR.
divvid @Verwijderd21 september 2023 14:21
ten tijde van mijn eerste 'instapper' (D50) was er geen high end phone. Uiteindelijk ben ik doorgegroeid naar de D750 en zal voor de serieuzere foto's geen mobiel gebruiken.

Ik denk dat de meeste mensen in het instap segment voor een (b.v.) iPhone 15 pro zouden kiezen dan een instap camera met standaard lens gegeven hetzelfde budget. Niet omdat de foto's nou zo geweldig zijn van de phone, maar door het formaat en connectiviteit en omdat je er ook nog wat anders mee kan. (exact hetzelfde zag je bij hifi apparatuur in de jaren 90)

Op prosumer vlak zie je nu dat mensen met "wat oudere camera's" (D750, D800) het wel best vinden en wachten op óf de tweede hands markt, óf totdat er een interessant model langs komt. De Zf zit er een beetje tussenin vrees ik.

Overigens heb ik mijn eigen oude FM2 met 85mm f/1.4 nog steeds en met een Fomapan rol op iso50 kun je hele leuke dingen doen op portret gebied.
Verwijderd @divvid22 september 2023 13:57
Ik ben ook met de Nikon D50 begonnen, daarna de D80 en D600 en geëindigd met de D850.
Wat betreft mobiel heb ik de Pixel 7: leuk voor snapshots, maar verder ook niet. Doordat de Pixel 7 gebruik maakt van Ai compenseert het de kleine sensor van het mobiel en lijkt de foto nog wat.
ThunderNet @brugj0320 september 2023 21:34
Hoe bedoel je dit? Hoe is Nikon bijzonder conservatief?
Eldunari @ThunderNet21 september 2023 09:36
Nikon is lange tijd wel redelijk conservatief geweest in de zin dat er niet heel veel nieuwe ideeën waren en het bleef bij technische verbeteringen van dezelfde oplossing.
Daar is de laatste paar jaren echter grote verandering in.
Velen die al lang in de camera wereld zitten hebben nog steeds die associatie. Doordat je vaak vroeg kiest voor een merk en daar (vanwege lenzen) bij blijft, zie je de andere merken ook minder, dus is het niet gek dat de reputatie blijft hangen.
Verwijderd @wisselwerking20 september 2023 21:47
Dus je kan zijn vraag "hoe is Nikon bijzonder conservatief" niet beantwoorden dan?
bzzzt @frankvanes20 september 2023 21:07
Wordt het verschil tussen dit soort camera's en telefoons zo klein dat het de prijs niet meer waart is?
De waarde is natuurlijk afhankelijk van wat de gebruiker wil en er voor over heeft. Voor veel kiekjes is een telefoon prima, maar wil je zelf meer kunnen bepalen en ook ingewikkelder foto's nemen in lastige omstandigheden heb je daar weinig aan.
Een 'echte' camera is ergonomischer om vast te houden, je kan je eigen lenzen kiezen voor een specifieke situatie, veel sneller schakelen tussen verschillende opnamemodi, handmatig scherpstelling corrigeren, de camera is sneller op een statief te zetten, integreert met een flitser die niet alleen recht naar voren verlicht, en heeft een grotere sensor dus kan je met een kortere sluitertijd bij minder licht alsnog goede foto's maken.
Ik ben diep onder de indruk van wat telefoons kunnen tegenwoordig maar je ziet gewoon dat er trucjes uitgehaald worden om van een matig beeld iets toonbaars te maken en dat ziet er toch vaak net niet helemaal uit als iets wat je met een betere camera kan bereiken.
Nas T @frankvanes20 september 2023 22:00
Nee.
Ten eerste blijft de kwaliteit van MFT/APS-C/fullframe camera's boven die van smartphonecamera's uitsteken. Het valt op als je gaat croppen, bij opnames met weinig licht en op 4K/8K televisies.

Maar behalve dat, is het argument "de beste camera is degene die je bij je hebt" (referend naar smartphones, die altijd in je zak hebt) in een andere vorm meer van toepassing op een "echte" camera.
Waar ik gefrustreerd raak bij een smartphone die uit de zak gehaald moet worden, de app opgestart moet worden, gefocust moet worden met een aanraking op het touchscreen (met kans op bewogen foto) en de hoop dat je in fel zonlicht je focus goed hebt gelegd, is een echte camera de camera die ik bij me heb.

Vaak staat deze continu aan/standby, met een snelle beweging in de hand, snel scherpgesteld, via de EVF geen last van felle zon, mét zoom, betere kwaliteit, betere geavanceerde opties. Zo kan ik rondkijken en de belichting vastzetten met een knop (zodat ik uiteindelijk meer controle heb daarover) en dan ergens anders mijn focus zoeken. Ik denk dat geen smartphone dat kan.

Lang verhaal kort: een "echte" camera is meer een gereedschap wat je meer kans geeft op meer en betere foto's. En dat zal een smartphone de komende jaren nog niet evenaren.
watermanager197 @frankvanes20 september 2023 23:14
Voor kiekjes: geen verschil. Voor echte fotografie: dag en nacht verschil. Het zit in een enorme set aan details: scherpte, scherptediepte, kleurgevoeligheid, dynamisch bereik etc.
PrimusIP @frankvanes21 september 2023 08:39
Nee. Voor de gewone mensen zoals ik wel. De beste camera is degene die je bij je hebt. Dus loopt mijn Nikon spiegelreflex al vijf jaar stof te vergaren.
Maar de proffesional en de enthousiaste amateur kunnen met camaera’s helenmooie dingen doen in heel verschillende situaties wat je met geen telefoon voor elkaar krijgt.

Wel is het zo trouwens dat die ook dingen kunnen doen met bijvoorbeeld een iPhone die ik niet kan, zeker in combinatie van Raw foto’s nabewerken. Maar bovenal ook gewoon het talent van hoe je een mooie foto met juiste compositie maakt enzo. Ik heb ook wel van fotografen gehoord die ook hun iPhone gebruiken voor bepaalde foto’s voor hun werk. Maar die zullen nog steeds niet hun gewone camera willen vervangen.
Eldunari @frankvanes21 september 2023 09:08
Voor de personen die high end telefoons hebben en niet echt fotograferen als hobby hebben deel ik je mening dat het de prijs niet waard is. Je gemiddelde vakantiefoto s op een moderne telefoon van €1000+ zijn gewoon behoorlijk goed in veel (en steeds meer) toepassingen.
Als hobbyist die fotos wil maken en zelf de mogelijkheid wil hebben om belichting en scherpte-diepte wil kiezen loop je al snel tegen uitdagingen aan met een telefoon. Snel bewegende objecten, donkere situaties en objecten die ver weg zijn, blijven ook lastig met een telefoon.
Daarnaast komt de foto uit de camera zonder significante bewerking, terwijl de fotos uit je telefoon al door een uitgebreide postprocessing zijn geweest. Als je goede postprocessing op je fotos uit je DX of FX camera toepast en naast je telefoon legt, zie je zeker een kwaliteit verschil. Ook bij foto's waarvoor de omstandigheden voor een telefoon goed zijn.
Daarnaast is de ergonomie van een camera gewoon echt anders. Als je ergens heen gaat om fotos te maken, doe ik dat liever met een camera body dan een telefoon. (Ook als de kwaliteit niet hoog hoeft te zijn.)
Of de hoge kosten te verantwoorden zijn, ligt dus zeker aan de gebruiker. Voor mij wel. Voor de meesten niet.
iAR @frankvanes21 september 2023 09:15
Lijkt me niet, toch? Een telefoon leunt enorm op computational photography en minder lens en sensor. Dat is bij deze apparaten toch nog wel anders, dunkt me.
Een telefoon el wel echt point en click.
metalmania_666 @frankvanes21 september 2023 09:36
Wat zou je denken van de reactietijd, inzoomen, kwaliteit van foto's?
Als ik bijvoorbeeld foto's maak van een wielerwedstrijd, auto- en motorsport, een voetbalwedstrijd of in de natuur foto's maak, gaat er niks boven mijn Nikon (D4s en D700 met 24-70, 70-200, 200-500 en 150mm macrolens)

Maar ik moet zeggen dat ik voor vakantiekiekjes en overige dingen vaak mijn Samsung Note 20 gebruik.

En voor de rest geldt nog altijd dat je de beste foto's maakt met het toestel wat je mee hebt op dat moment. En dat is wel vaak mijn telefoon.

Maar verschil zie je zeker
haam @frankvanes21 september 2023 10:03
Dit is de standaard vraag die bij iedere fullframe aankondiging voorbij komt. Ga er maar vanuit dat er voldoende markt is voor een fabrikant om een dergelijk product uit te brengen.
Of het de prijs waard is, is altijd een persoonlijke (of professionele) afweging.

Net als het verschil tussen huismerk sinas en Fanta. Vind je persoonlijk de prijs te rechtvaardigen vanwege de smaak, dan koop je Fanta.

En
De camera's in telefoons worden steed beter, maar de ontwikkeling van fullframe staat ook niet stil. Met dat verschil dat je telefoon allerlei software gebruikt om de kwaliteit kunstmatig op te krikken. Dat hebben fullframes veel minder nodig, dus de foto's zijn 'echter'
Philpend @frankvanes21 september 2023 13:03
Als je alleen foto’s maakt die je publiceert op social media waar die vooral bekeken worden op telefoons dan kun je nu al in 99% van de gevallen je full-frame camera thuislaten. Ga je voor de hoogste kwaliteit en groot formaat zonder artefacten van een ai die je telefoonfoto’s probeert te verbeteren dan zal het nog wel een tijd duren.
inorog @frankvanes26 september 2023 22:24
Met een goede prime lens is verschil gelijk zichtbaar,.maar inderdaad voor veel dagelijkse / vakantie snapshots vind ik tegenwoordig mobiele telefoon camera ook goed genoeg.
walletje-w 20 september 2023 19:55
Kleur!
Het is leuk om te zien dat er een product op de markt komt wat meer kleur georiënteerd is. Ontzettend veel tech (inc auto's) is grey tones + wit.
Mortis__Rigor @walletje-w20 september 2023 20:53
Winkels gaan alleen de zwarte versie hebben. De "gekleurde" versies zijn exclusief te koop bij Nikon zelf.
litebyte @Mortis__Rigor20 september 2023 22:29
Dat klopt niet helemaal, in Japan (o.a. Yodobashi en Bic Camera) gaan ze meer kleuren aanbieden

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 13:49]

pepsiblik @walletje-w20 september 2023 20:34
Voor winkeliers is dit best vervelend. Die moeten nu die camera in alle kleuren op voorraad hebben. En je zult zien dat sommige kleuren niet lope, dus moet er weer korting op etc.
RRX @pepsiblik21 september 2023 23:23
De kleuren komen alleen via de Nikon site beschikbaar
Roel1966 20 september 2023 23:41
Het prijskaartje ligt ver buiten mijn budget maar zo qua uiterlijk kan mij dit wel bevallen. Ik houd wel van een wat meer robuustere camera die stevig in de hand ligt. Dat hele kleine spul vind ik vaak maar onhandig vooral als je wat grotere handen hebt.

[Reactie gewijzigd door Roel1966 op 22 juli 2024 13:49]

Pepper92 @Roel196621 september 2023 07:28
He? Nikon brengt hier met opzet een camera uit die qua uiterlijk lijkt op de oude filmcamera’s, waarbij alle losse fysieke knoppen ook nog eens erg handig en praktisch lijken. Dit is een buitenbeentje binnen de gewone line-up van moderne camera’s. Hoe je de ergonomie van een telefoon (vrijwel per definitie slecht?) hiermee vergelijkt snap ik niet.

Qua connectiviteit heb je een punt. Mijn Nikon Z6ii met m’n telefoon verbinden is een proces van meerdere stappen. Maar op basis van de aankondiging is helemaal niet bekend of dat niet steeds beter aan het worden is…

Edit: reactie is bedoeld op andere comment

[Reactie gewijzigd door Pepper92 op 22 juli 2024 13:49]

Roel1966 @Pepper9221 september 2023 17:37
Hoe je de ergonomie van een telefoon (vrijwel per definitie slecht?) hiermee vergelijkt snap ik niet.
Nou ik bedoel met klein spul geen telefoon maar die kleine digitale ( systeem ) camera's en ik zeker te weten dit 'ouderwetse' design wel kan waarderen. Net zoals je zegt dat je goed bij de knoppen kan komen en alles op een logische plek zit.
Pepper92 @Roel196621 september 2023 21:22
Whoops zie dat mijn reactie per ongeluk op jou comment was.
Roel1966 @Pepper9221 september 2023 21:38
Geen probleem, vond het al vreemd.
Fiber 20 september 2023 22:32
Doet erg terugdenken aan de op de NIkon FE gebasseerde Nikon Df. _/-\o_

Hmmm, Blijkbaar hebben ze tussendoor ook nog een Zfc gehad die hier ook erg op lijkt.

[Reactie gewijzigd door Fiber op 22 juli 2024 13:49]

84hannes @Fiber20 september 2023 23:20
Hmmm, Blijkbaar hebben ze tussendoor ook nog een Zfc gehad die hier ook erg op lijkt.
Cool, die had ik ook gemist.
edit:
Correctie, ik had er in 2021 zelfs een mening over, ik was m slechts vergeten

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 13:49]

haam @84hannes21 september 2023 10:05
Correctie, ik had er in 2021 zelfs een mening over, ik was m slechts vergeten
Hmm, iets te herkenbaar :z
shaloca 21 september 2023 12:58
Mijn D7200 met grip doet het nog prima. https://www.dpreview.com/...rrorless-camera-review#HC even snel doorgelezen en zeker geen slechte camera maar niet alles wat ik in een volgende camera wil. Die snelle instellingn knoppen zijn goed, de grip wat minder, maar belangrijk vind ik snelle en goede focus, groot buffer, betere manier om de foto's van de camera op de iPhone, iPad of de macbook te krijgen voor delen van de foto's, bewerken en archiveren. Als je nu in de medimarkt kijkt is er nog weining variatie te koop en denk ik dat dit soort prijzen de standaard worden voor de betere camera daar het geen massa product meer is zoals een jaar of 12 geleden was.
GeertBoer 22 september 2023 16:15
Goed nieuws! Dit is een gat in de markt. "retro" cameras zijn de afgelopen jaren enorm in de trek. Fuji kan de vraag naar sommige modellen niet eens bijbenen. Maar een full frame variant bestaat niet, met uitzondering van de oude Df.

Tot nu. Deze ga ik zeker over een paar jaar tweedehands halen.
satya 22 september 2023 18:44
Er komt binnenkort vast een lookalike van de F3, met een rood streepje :)
hiostu @brugj0320 september 2023 21:27
Nikon heeft de beste ergonomie van de 3 grote camera merken. Daar staan ze om bekend. Sony doet het steeds beter, maar liep altijd heel erg achter als het ging om ergonomie en ook de menu structuur. En tegenover een mobieltje is het al helemaal geen discussie, dan is de ergonomie echt lichtjaren beter van een Nikon.
litebyte @hiostu20 september 2023 22:44
Als long time Nikon gebruiker (van F5 tot nu de Z9) ben ik dat met je eens, maar je ziet de merken (met uitzondering van Sony) toch wel meer en meer de focus leggen op ook ergonomie, dat heeft ook deels te maken met de functionalieit van goede video mogelijkheden dat steeds meer wordt toegevoegd.

Kijk naar de nieuwe GFX 100II van Fuji, dat toch een wezenlijk verbeterde ergonomie heeft als de eerdere 'baksteen' zeker ook fijn bij video werkzaamheden.
Mortis__Rigor @brugj0320 september 2023 21:05
Op welke manier is de ergonomie van een telefoon beter dan die van een camera?
Deze camera kan misschien een beetje te kort schieten omdat de grip niet echt diep is, maar dat valt aan te passen door de L-shape handle van SmallRig bij kopen. En zelfs met die ondiepe grip gaat de ergonomie nog altijd 1000x beter zijn dan van een smartphone.

Persoonlijk vind ik het goed dat deze camera de nieuwe Expeed 7 processor heeft, waardoor de autofocus beter is dan in bv. de Z6 II (en dat er terug 3D tracking op zit). De keuze voor een SD kaart en een micro SD kaart vind ik dan weer heel raar. Zelfs met de standaard Continuous High shooting mode (7.8 fps) gaat de buffer heel snel vol zitten omdat het kaartje niet kan volgen met schrijven.
J_van_Ekris @brugj0320 september 2023 21:06
Op het gebied van ergonomie en connectiviteit moet nog heel veel gebeuren.

Het loopt mijlen achter op de gemiddelde smartphone.
Ik werk zelf regelmatig met een D850, en de ergonomie is krankzinnig goed. Je kunt zo'n camera de hele dag gebruiken zonder verkramping van je handen, en je kunt zo'n camera echt geblindoekt bedienen. Dat red je echt niet met een smartphone.
Dit zijn modelletjes voor bejaarden die alles vroeger beter vonden. Vreselijk.
Er is ook een markt voor retro-producten. Veel jongeren vinden dat weer geinig. Het is wat mode gevoeliger, maar zijn voorganger, de Df heeft het best goed gedaan qua verkopen.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 22 juli 2024 13:49]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.