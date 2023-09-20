T-Mobile US onderzoekt verschijnen gegevens van andere gebruikers in app

T-Mobile US onderzoekt momenteel meldingen van gebruikers die zeggen dat ze de gegevens van andere gebruikers te zien krijgen in de app. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers getroffen zijn. Voor zover bekend zijn alleen Amerikaanse klanten betrokken bij het incident.

Verschillende gebruikers zeggen op X en Reddit dat zij persoonsgegevens en betalingsinformatie van anderen te zien krijgen in de T-Mobile-app. Volgens The Verge kunnen data zoals de aankoopgeschiedenis, creditcardinformatie en adressen in apps van andere gebruikers verschijnen. De provider zegt in een tweet dat er onderzocht wordt wat er aan de hand is. Het bedrijf staat los van het bedrijf dat in Nederland voortaan Odido heet. Een woordvoerder van Odido benadrukt dat er geen gezamenlijke appinfrastructuur is met T-Mobile US.