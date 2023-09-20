Apple maakt verlenging AppleCare+-abonnement mogelijk voor Nederlandse klanten

Apple heeft het voor Nederlandse klanten van AppleCare+ mogelijk gemaakt om een bestaande verzekering te verlengen. De verlengde dekking kan tot dertig dagen na het aflopen van de initiële verzekering afgesloten worden.

Op de vernieuwde supportpagina over AppleCare+-verlenging staat dat klanten met een vooraf afgesloten verzekering voor iPhone, iPad of Apple Watch, die doorgaans twee jaar duurt, hun abonnement daaropvolgend kunnen verlengen. Dit abonnement kan op maand- of jaarbasis afgesloten worden. Voor een verlenging van AppleCare+ voor een Mac-computer hebben klanten geen keuze; in dit geval is er alleen een jaarabonnement beschikbaar. Het abonnement met een vaste looptijd voor Macs is standaard drie jaar en kan daarna dus verlengd worden.

Voor zover bekend zijn de prijzen voor het verlengen van een AppleCare+-abonnement hetzelfde als voor het vooraf afsluiten van een dergelijke verzekering, aangezien er in de prijzenbijlage geen aparte prijzen vermeld staan. Apple bepaalt nog altijd per apparaat of een klant in aanmerking komt voor verlenging van de verzekering.

Apple bracht onlangs ook een uitgebreidere versie van AppleCare+ uit met dekking voor diefstal en het verliezen van een iPhone. De introductie van dit extra abonnement en de verandering van de voorwaarden vond op 12 september plaats. Vermoedelijk werd Nederland toen ook toegevoegd aan de lijst met landen waar een verlenging van een AppleCare+-abonnement mogelijk is.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-09-2023 17:11
54 • submitter: Inai

20-09-2023 • 17:11

54

Submitter: Inai

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Reacties (54)

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FrostyPeet 20 september 2023 17:26
Ik kreeg ook zo'n care-plus aanbieding toen ik mijn iPhone en AW kocht. Eigenlijk best opdringerig in de winkel, toch proberen te overtuigen toen ik geen belangstelling had. Zo van "ja, maar als dit" en "ja, maar als dat".

Keek wat het mij zou kosten en hoe lang ik met mijn vorige iPhone deed. Had zoiets van, voor dat geld heb ik al bijna een halve nieuwe. Ja, het is een gok. Als die na de garantie kapot gaat, reparatie is kostbaar. Tot zover pakte het goed uit. Een beschermhoes van een paar tientjes doet wonderen tegen krassen en vallen. Oke, de iPhone ziet er dan niet sexy uit, maar het valt dan ook niet zo op dat ik een iPhone heb.
nms2003 @FrostyPeet20 september 2023 18:44
Je hebt in NL bovenop de EU garantie van 2 jaar gewoon NL garantie die stelt dat het product moet functioneren naar verwachting met een acceptabele levensduur. Voor een telefoon van 700-1000+ is dat langer dan 2 jaar. Zo kreeg ik na 3,5 jaar nog een vervangend scherm in mijn iPhone 6 obv een kleine verkleuring in het scherm; fabricagefout. Uiteraard koop je je Apple producten het best rechtstreeks bij Apple: daar krijg je rechtstreeks garantie en niet via een tussenverkoper die er zijn eigen beleid op kan nahouden. Applecare is los van de reparatievoordelen buiten de garantie om eigenlijk gewoon geldklopperij.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 22 juli 2024 23:38]

Styreta @nms200320 september 2023 19:41
Ik had na 2 jaar en 3 maanden een opgezette batterij in mijn iPhone X. Daar had ik nog best vetrouwen in dat ik dat onder coulance geregeld had kunnen krijgen, maar door de druk vanuit de binnenkant van het toestel had ik de volgende ochtend ook een roze streep in mijn scherm. Nou dat was dus mooi voor eigen kosten want drukschade volgens Dynafix (via Tele2, maar dat zijn wel certified Apple reparateurs). En sws buiten 2 jaar garantie blabla.

Uiteindelijk na hoop zeuren bij Dyna, Apple en Tele2 de reparatie maar betaald en geclaimt op mijn inboedel met eigen risico van 50 euro, maar wat een gelul was dat.

Apple is koning klantje naaien wat betreft garantie, als je na het eerste jaar na aankoop in de Apple Store komt met een hardware garantie vraag sturen ze je doodleuk naar je verkooppunt. Niks geen service, coulance of regeling. Daar zijn ze wel achter.

[Reactie gewijzigd door Styreta op 22 juli 2024 23:38]

nms2003 @Styreta20 september 2023 21:44
Die garantie loopt ook via de wederverkoper… Dat is met elk apparaat zo. En dan ben je afhankelijk van in dit geval hoever Tele 2 voor z’n klanten gaat. Niet ver dus. Been there done that. Ik begin niet meer aan die tussenpartijen. Daarom koop ik rechtstreeks bij Apple. Directe lijn, snelle service, telefoon wordt thuis opgehaald en terruggeleverd in 3! dagen. Geeb gelul.
Styreta @nms200320 september 2023 21:50
Yup, klopt, en weet ik idd.

Maar het is alsnog een keuze van Apple om op die manier de service naar de klant toe te regelen. Samsung doet bijvoorbeeld wel gewoon de volle 2 jaar service geven aan klanten in hun winkels op toestellen die bij wederverkopers vandaan komen.

[Reactie gewijzigd door Styreta op 22 juli 2024 23:38]

nms2003 @Styreta20 september 2023 22:17
Dat zou idd kunnen. Ik heb zelf een enorm slechte ervaring met Samsung service. Your mileage may vary ;)
RPAngelov @Styreta22 september 2023 00:25
dit is een keuze van de verkoper ;) Tele2 dus. Had je de iPhone van de website van Apple gekocht waren de serviceopties heel anders :)
Styreta @RPAngelov22 september 2023 07:13
Sure, maar nogmaals, Apple kiest er ook bewust voor om dus anders te handelen bij hun eigen producten als die van resellers komen i.p.v. hun eigen website / store.
RPAngelov @Styreta26 september 2023 19:29
Nee, dat is de wetgeving in Europa. Apple biedt gewoon betere service opties dan Tele2 ;) dus dat mag je bij Tele2 neerleggen.
Fabrikant is het niet schuld, dat de wetgeving stelt de garantie via de verkoper en de verkoper bagger service aanbiedt :)
Styreta @RPAngelov27 september 2023 07:35
Klopt als een bus. Maar Apple verschuilt zich achter de wetgeving. Het is een keuze om de service niet aan gebruikers van hun producten te geven als het product ouder dan een jaar is en gekocht via een derde partij. Nogmaals, Samsung doet dat wel in hun stores. En daar baalde ik wel van :P
SirLenncelot @Styreta20 september 2023 21:47
Maar dat is toch gewoon gebruikelijk in NL? Dat je garantie gaat halen bij de verkoper van het product?

Ik vond Apple best coulant in het vervangen van mijn kapotte AirPod nadat die gevallen was. Een keer een vage streep in het beeldscherm van mijn iPhone 5 en een kapotte superdrive (15 jaar geleden).
Styreta @SirLenncelot20 september 2023 21:51
Ze zijn daar recentelijk gewoon veel strenger geworden. Na het 1ste jaar verwijzen ze nu naar de Mediamarkt / Telecom provider. Dat is in Nederland inderdaad bij wet zo geregeld, maar Apple gaat daar niet coulant mee om. Dat deden ze in het verleden wel meer.

En Apple is groot en machtig zat om de eventuele kosten gewoon aan de reseller door te kunnen berekenen.
Caelorum @nms200320 september 2023 20:13
Applecare dekt ook schade die niet door slijtage ofzo gebeurd is.
Bijv. de iPad van mijn dochter waarvan ze na een week het scherm almgealoopt had en ik na bijna twee jaar ook per ongeluk had gesloopt. 2x een nieuwe iPad voor minder kosten dan wat mijn eigen verzekering had gedaan.
Sowieso is aanspraak maken op de NL garantie een stuk lastiger dan gewoon een reparatieverzoek onder applecare aanvragen.
cool0 @Caelorum21 september 2023 09:29
Ja ik heb applecare vooral voor eigen schade. Laptop van mijn dochter kan ik gelukkig terzijne tijd dan ook verlengen met apple care aangezien deze nu nog in de apple care zit. Is toch een laptop van 2500e die ze voor haar studie nodig heeft en een scheur in het scherm door per ongeluk laten vallen is snel gebeurd.
tweakuwe @nms200320 september 2023 21:01
Grotendeels ben ik het met je eens, maar er zijn wel situaties waar het uit kan. Zeker als je een Apple product over de grens koopt. Het grote voordeel van Applecare+ is dat het wereldweide dekking bied, ongeacht waar je het gekocht hebt (zowel kwa land als verkoper). Toen ik een iPhone met Applecare+ kocht tijdens een zakenreis naar Hong Kong, waar mijn oude mobiel overleed aan waterschade, was dat goedkoper dan diezelfde iPhone zonder Applecare kopen in Nederland. En toen mijn in Nederland gekochte Macbook na 2.5 jaar issues met de batterij kreeg werd die gewoon vervangen door een Apple certified reparateur in het land waar ik destijds heen verhuisd was zonder gedoe over naar het originele verkooppunt te gaan.

Dat was wel jaren terug allemaal, toen was Applecare+ nog iets beter betaalbaar. Nu heb je al haast twee reparaties nodig om de kosten eruit te halen en doe ik het niet meer. Maar er zijn usecases waar Applecare+ wel echt iets toevoegt op standaard garantie, al is het niet voor iedereen een goede oplossing nee.
hdtracer @nms200321 september 2023 08:44
Dat is inmiddels wel veranderd. Als je nu net buiten de 2 jaar valt heb je pech. Ook als je direct bij Apple koopt. Overigens stuurt ook de wederverkoper je binnen het eerste jaar direct naar Apple. Dit omdat ze zelf slechts 1 jaar B2B garantie van Apple krijgen. Het tweede jaar mogen ze zelf voor de kosten opdragen. In dat opzicht regelt Samsung het beter want die dragen wel zorg voor de gehele 2 jaar garantie en ook voor de wederverkoper.
Overseer10 @nms200321 september 2023 14:05
Ook als je je iPhone bij de media markt (o.i.d.) koopt kan je er gewoon voor garantie mee naar een Apple Store, ik heb dat al een aantal keer zo gedaan. De service van Apple is wat dat betreft buitengewoon goed.
Coffee @nms200322 september 2023 06:46
Er zijn ook voldoende inboedel verzekeringen die schade en diefstal van smartphones meeverzekeren. Voor mij is Apple care niet per se nodig hoor!

Hoewel het voor sommige devices wel een betere deal is, bijvoorbeeld de iPad. Daar wel gedaan want bespaart me gedoe met de verzekeraar.
logix147 @FrostyPeet20 september 2023 17:37
Mijn iPhone is niet interessant om te verzekeren omdat mijn eigen verzekering de mobiele telefoon bij schade door eigen toedoen/diefstal met aangifte gewoon 100% van de nieuwwaarde dekt. Kortom ik krijg voor mijn eigen risico een nieuwe iPhone.

Kosten AC: 229 voor een iPhone Pro.
Eigen risico: €49

Hetzelfde verhaal alleen dan mijn tablet. Die vergoed men niet 100% want die zou meer in huis zijn, daarom heeft m’n tablet een 5G verbinding om thuis te blijven. Echter omdat ik er niet mee kan bellen = en blijft het een tablet.

Kosten eigen risico €250 + DAGWAARDE
Kosten AC: €289 en ik krijg basically ene nieuwe iPad.

Toegegeven dat ik dus voor de extra 39 € kies voor een nieuwe iPad via Apple omdat ik een pro 12,9 heb.
Met mijn eigen verzekering zou ik dus minder terugkrijgen en nu gebruik ik m’n iPad wel zorgelozer buiten de deur. Daar beleef ik meer plezier aan en m’n werk krijg ik zo vlotter gedaan is win-win voor mij.

Verschilt dus echt per verzekering en in m’n geval zelfs per definitie van het artikel.

Afsluiten in de winkel doe ik nooit want via de site gaat dat prima binnen de gestelde termijn dat het moet.
SirLenncelot @logix14720 september 2023 22:02
Je mist in je berekening echter het totaal over alle producten. Hoeveel producten die je hebt zijn nooit kapot gegaan binnen de verzekeringstermijn? Tel alle kosten die je daarvoor te veel gemaakt hebt bij elkaar op en kijk hoeveel telefoons je daarvoor kunt kopen.
Halfscherp @SirLenncelot20 september 2023 22:24
€13 per maand + eigen risico is peanuts. Bedenk je maar eens hoe vaak je iets stuk laat vallen of een dikke kras er op.
StGermain @Halfscherp21 september 2023 02:57
Letterlijk nooit maar ik ga dan ook voorzichtig om met mijn spullen.
Halfscherp @StGermain21 september 2023 10:46
We leven niet allemaal 18 uur per dag in onze stoel of bed :+
logix147 @SirLenncelot21 september 2023 00:57
Ik heb alleen een extra verzekering op m’n iPad vanwege hoe ik daar dagelijks mee werk. €289 koop ik niet iets waar ik in mijn werk wat aan heb.

In mijn werktas zit een MacBook, iPad Pro en wat (meet)tools die al snel richting de 10k gaan. Alleen die iPad is speciaal verzekerd omdat m’n meet materiaal netjes idle op een plek hangen of staan.

Met m’n iPad loop ik op nieuwbouw te tekenen, schrijven, soms dient die als externe camera/toegangspunt. Soms staat op een vloer of een iel plankje in een meterkast. Als die valt en ik kan geen nieuwe ophalen kost me dat meer voor een dag kloten dan die €289 mij kost - los daarvan moet ik er toch links of rechtsom 250 betalen… en voor €39 extra heb ik een nieuwe van Apple … prima op zo’n kostbaar device. Mijn MacBook is duurder en mijn iPhone ook relatief gezien, echter die zijn nooit voorzien van Apple Care omdat het niet loont vergeleken mijn verzekeringsvoorwaarden- terwijl de tablet dat vanwege de hoge aanschaf wel rechtvaardigt. En die komen nauwelijks op plekken waar ze schade kunnen oplopen in tegenstelling tot de iPad.

Overigens denk ik nooit “als ik dit niet afgesloten had” - ik heb liever een acceptabel risico en bijbehorende uitgaven dan dat ik stil kom te staan en m’n reputatie bijvoorbeeld in geding komt als ik m’n deadlines niet haal door “falend” materiaal.
n4m3l355 @FrostyPeet21 september 2023 01:30
Hier is het een sales team in de Apple winkel. De eerste is duidelijk een product sales, weet alle ins en outs, meet je op als het ware en stuurt jou naar wat je wilt. Vervolgens krijg je een update en dat is gruwelijk agressief, upselling met behulp van meer opslag tegen meer centjes maar ook zo voor apple care. Zeer storend hoe dat te werk gaat, zeker vanwege hoe men het doet, druk op de 'dure camera island die toch wel heel makkelijk kapot gaat'. Zeer vervelend eerlijk gezegd. Na betaling krijg je de tech die je helpt met het overzetten van je data wat wel goed geregeld is.

Ik snap dat upselling meer geld is, maar voor mij is Apple een goed voorbeeld hoe het niet moet qua sales die ze aannemen.
Carlos0_0
@FrostyPeet20 september 2023 17:32
Inderdaad ik heb nu sinds de iPhone 6 een iPhone, dus sinds 2014 ofzo.
De 6,8 plus, 11 pro max en 13 pro Max hebben niet eens krasje zelfs nog gehad.

Ja tuurlijk ze zijn eens gevallen gebeurt bij iedereen eens, maar een goed hoesje en screenprotector doet over algemeen wonderen.

Bij alle iPads ook nog nooit dit genomen, ligt ook in een hoes ook altijd.
Mensen mogen best zien ik een iPhone heb geen problemen mee, maar klein beetje bescherming erom heen is nooit weg.
Carlos0_0
@DutchKevv21 september 2023 08:14
Niks jammers aan als het een Samsung of een Sony was ook geen probleem, of 1 of ander japans ding van mij part.
stftweaker 20 september 2023 17:30
Vergeet ook niet je all risk inboedel verzekering, daar betaal je ook al voor :) nu moet je dit niet doen als je 10x per jaar dat ding laat vallen maar toch. Zo heb je geen dubbele kosten
Wolfos @stftweaker20 september 2023 17:39
Klopt. Het eigen risico is wel fors (€200) maar ik betaal hier maar €1 per maand extra om elektronica erbij verzekerd te hebben. Laat je één keer in je leven een iPhone vallen heb je dat bedrag er al uit.
provista30 @Wolfos20 september 2023 18:00
Ja succes met het regelen ervan, verzekeringen doen erg moeilijk en willen voorkomen überhaupt iets te hoeven vergoeden. Spreek uit ervaring met alle mogelijke verzekeringen, de adviseerde door verzekeringsmaatschappij en afgesloten precies voor het voorval wat is gebeurt en toch wilde ze het niet vergoeden.

En Apple care regelt het echt zonder.enige moeite.
SharpY @provista3020 september 2023 22:26
Moet zeggen dat ik positieve ervaringen heb met verzekeringen in tegenstelling van het algemene beeld wat ik ook altijd had en jouw ervaring @Wolfos .

Om een voorbeeld te noemen; Via ING/NN verzekering en erg onder de indruk van het gemak en de dienstverlening toen mijn telefoon een nieuw scherm nodig had. Aan huis gehaald en weer geleverd en eigen risicio werd kwijtgescholden omdat reparatie langer duurde (72 ipv 24 uur ivm onderdeel wat niet op voorraad was).
gedonie @provista3020 september 2023 20:47
Apple care is gewoon een zeer normale verzekering net zoals al die andere. Alleen sluit je deze direct af onder dwang van de producent.
kodak @Wolfos20 september 2023 18:09
Als je denkt dat die 1 euro per maand en de mogelijkheid tot verlengen de verzekering dekt dan heb je waarschijnlijk niet door dat Apple op een andere manier de kosten dekt.
jpsch 20 september 2023 20:25
Het fijne van de Apple laptop die ik gebruik is dat het van het bedrijf is. Prive zou ik niet zo snel het risico willen lopen van Apple garantie gebruik te hoeven maken.
gedonie @jpsch20 september 2023 20:49
Dan neemt je bedrijf wel een enorm risico. Bij apple hebben ze maar 1 jaar garantie. Veel andere producenten geven bedrijven 3 jaar garantie standaard.

Dus zeer karige garantie zeker omdat ze verplicht zijn de apparaten 5 jaar te gebruiken van de belastingdienst.
Nomoi @gedonie20 september 2023 20:54
Onder EU wetgeving is de garantie minimaal 2 jaar, ook Apple kan daar niet van afwijken.
Hathi
@Nomoi20 september 2023 22:18
Voor consumenten ja. B2b zit dat allemaal net even anders en heb je gewoon veel minder rechten.
JoepW @gedonie20 september 2023 20:58
Geen enkel bedrijf wordt door de belastingdienst verplicht om iets gedurende een voorgeschreven periode te gebruiken.
Je bedoelt afschrijvingsperiode, dat is een fiscaal verhaal.
FireBladeX 20 september 2023 19:21
Ik heb toch echt heel vriendelijk bedankt voor AC. Beetje volwassen zijn en zo omgaan met je telefoon, bespaart je zo €229.
voxl_ @FireBladeX21 september 2023 07:35
Dat zegt iedereen, tot ze een keertje gewoon volwassen gaan zitten in een tuin met betonnen tegels en iets te wijde zakken.

Heeft niets met volwassenheid te maken.
Kecin 20 september 2023 17:19
Eindelijk, ik scrok ervan toen mn iPad ineens toch 2 jaar had overleefd en wou opzich wel verlengen. Is met een beetje pech goedkoper. Blijft natuurlijk een ordinaire verzekering, maar wel lekker handig op te zeggen met heldere voorwaarden.
dasiro 20 september 2023 17:57
Apple bepaalt nog altijd per apparaat of een klant in aanmerking komt voor verlenging van de verzekering.
klinkt als cherrypicken, zeker als je weet dat ze waarschijnlijk meer info over je toestel hebben dan je zelf (nog) weet
Typhone 20 september 2023 19:33
Ik zou werkelijk niet weten wat ik met AppleCare zou moeten. Vanaf seconde 1 zit er een fullscreen protector (glas) op en een fatsoenlijke cover. Gaat mee op de MTB, werk, hikes en de 13 Pro Max die ik nu heb heeft nog niet eens een zichtbaar krasje of “swirl”. Vaak genoeg gekletterd en paar keer andere cover erop maar niks aan de hand.

Voor die ene keer pech meld ik me wel voor het normale traject bij Apple. Eén keer ervaring mee gehad en na 2x heen en weer sturen kwam er gewoon een nieuwe toestel mijn kant op destijds.
Tweakriez 20 september 2023 19:50
Al dat gezeik over verzekeringen, extra garantie en hoe het ook verpakt werd. En als Apple er mee komt is het ineens fantastisch... dit is een pure goudmijn voor ze. De verkopers zijn er niet voor niks zo opdringerig in, men wordt hier keihard op gepushed omdat hier een flinke winst op genomen wordt.
DedSec85 20 september 2023 21:09
Ik vind het altijd in contrast staan tot hun marketing praatjes over Ion-X glas, titanium achterkanten, 50 meter waterdicht etc. Apple Care+ is zwaar overpriced. Voor mijn Apple Watch Series 2 heb ik het destijds wel afgesloten omdat ik veel in de sportschool in de weer was met gewichten en ik bang was dat er iets mee zou gebeuren, maar dat ding is het meest gehavend door gewone krasjes door ergens langs te lopen, iets waar Apple Care+ niets mee doet. Gewoon screenprotector en deugdelijk hoesje kopen en niets aan de hand.
Dit soort verzekeringen worden alleen verkocht door in te spelen op angst door je bang te maken dat er misschien wel iets met je dure toestel kan gebeuren. Kijkend naar de realiteit is de meerderheid gewoon goedkoper af door zelf elke maand een tientje of wat opzij te leggen 'voor het geval dat'. Daarnaast dekt een reisverzekering etc. vaak ook al ongevallen onderweg enzo.

[Reactie gewijzigd door DedSec85 op 22 juli 2024 23:38]

jd89 20 september 2023 23:00
Leuk artikel, maar ik zie het niet hoor als ik inlog. Ik heb een AppleCare+ voor mijn iPhone 13 pro tot 31-10-2023.

Iemand een idee / tip?

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