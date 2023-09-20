Apple maakt verlenging AppleCare+-abonnement mogelijk voor Nederlandse klanten

Apple heeft het voor Nederlandse klanten van AppleCare+ mogelijk gemaakt om een bestaande verzekering te verlengen. De verlengde dekking kan tot dertig dagen na het aflopen van de initiële verzekering afgesloten worden.

Op de vernieuwde supportpagina over AppleCare+-verlenging staat dat klanten met een vooraf afgesloten verzekering voor iPhone, iPad of Apple Watch, die doorgaans twee jaar duurt, hun abonnement daaropvolgend kunnen verlengen. Dit abonnement kan op maand- of jaarbasis afgesloten worden. Voor een verlenging van AppleCare+ voor een Mac-computer hebben klanten geen keuze; in dit geval is er alleen een jaarabonnement beschikbaar. Het abonnement met een vaste looptijd voor Macs is standaard drie jaar en kan daarna dus verlengd worden.

Voor zover bekend zijn de prijzen voor het verlengen van een AppleCare+-abonnement hetzelfde als voor het vooraf afsluiten van een dergelijke verzekering, aangezien er in de prijzenbijlage geen aparte prijzen vermeld staan. Apple bepaalt nog altijd per apparaat of een klant in aanmerking komt voor verlenging van de verzekering.

Apple bracht onlangs ook een uitgebreidere versie van AppleCare+ uit met dekking voor diefstal en het verliezen van een iPhone. De introductie van dit extra abonnement en de verandering van de voorwaarden vond op 12 september plaats. Vermoedelijk werd Nederland toen ook toegevoegd aan de lijst met landen waar een verlenging van een AppleCare+-abonnement mogelijk is.