Apple brengt iOS 17 uit

Apple heeft iOS 17 uitgebracht voor iPhones. Ook iPadOS 17 is uitgekomen. De release volgt zoals aangekondigd vlak voor de release van de nieuwe iPhones. De besturingssystemen zijn in totaal iets meer dan drie maanden in bèta geweest.

De upgrades kwamen maandagavond Nederlandse tijd uit. Apple had al gezegd dat de release op maandag zou plaatsvinden. De release van macOS Sonoma volgt komende week, zei de fabrikant al.

IOS 17 krijgt bijvoorbeeld een nieuwe stand-bymodus wanneer deze horizontaal op een standaard is bevestigd, een nieuwe Journal-app en live transcripties van voicemails in het Engels. IPadOS 17 krijgt het vernieuwde lockscreen dat Apple vorig jaar voor iPhones introduceerde met iOS 16. De Gezondheids-app komt ook naar iPads en gebruikers kunnen straks pdf-documenten bewerken met de Apple Pencil.

IOS 17 komt beschikbaar voor de iPhone XR en XS uit 2018 en nieuwer. IPadOS 17 komt beschikbaar voor tablets vanaf de derde generatie iPad Air, zesde generatie iPad, vijfde generatie iPad Mini en de iPad Pro uit 2017.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-09-2023 11:39
117 • submitter: RAAF12

19-09-2023 • 11:39

117

Submitter: RAAF12

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Reacties (117)

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Peter_Utrecht 19 september 2023 12:35
iOS 17 Features: The Ultimate Mega Guide: https://www.macrumors.com/guide/ios-17-ultimate-guide/

en de in de ogen van velen beste review

iOS and iPadOS 17:The MacStories Review: https://www.macstories.ne...17-the-macstories-review/
South_Styler @Peter_Utrecht19 september 2023 13:01
Dat zijn serieus goede links! Dank daarvoor. Ik vond de update zelf saai en vooral gesputter in de marge, maar door het lezen van de reviews begrijp ik de achterliggende processen en hoe het is opgebouwd veel beter. Super!
Fidesnl @Peter_Utrecht20 september 2023 20:40
Heb wel wat vraagtekens bij de kwaliteit van die review van MacRumors. Eerste stukje wat ik lees is “emoji can be place anywhere on an iMessage”. Dit kan volgens mij al 2 iOS versies.
nlmarvin 19 september 2023 11:49
Wat mij betreft een van de saaiste updates in jaren. Kleine tweaks in apps van Apple zelf. Standby zullen de meeste gebruikers niet gebruiken denk ik. Interactieve widgets kunnen handig gaan worden, maar het is afwachten wie dit allemaal oppakken.

WatchOS is daarbij wel flink aangepakt en met die widgets ben ik wel tevreden. Hierdoor kan je veel functionaliteit sneller bereiken en hoef ik minder info op mijn watchface te zetten.
t-force @nlmarvin19 september 2023 11:56
Ik vind die Standby functie harstikke mooi.
Ziet er goed uit 's-nachts als een soort wekker/klok.
Simpel maar doeltreffend.

Inderdaad is WatchOS 10 erg fraai geworden. Ben nog bezig met ontdekken, maar ben wel erg benieuwd naar de nieuwe fiets workout functie.
nlmarvin @t-force19 september 2023 12:04
Begrijp me niet verkeerd. Ik vind de functie wel mooi, maar ik verwacht niet dat veel mensen een relatief dure MagSafe lader op hun nachtkastje hebben staan, vandaar mijn opmerking.

Ik ben wel blij overigens dat Apple eindelijk de windkracht laat zien in hun eigen weerapp ipv alleen de windsnelheid. Kleine maar doeltreffende tweak.
DigitalExorcist @nlmarvin19 september 2023 12:51
MagSafe? Ik heb gewoon een USB-kabeltje in m'n iPhone geprikt 's nachts hoor. En zolang m'n foon (Xr) op z'n kant ligt werkt die standby functie ook.
t14wo @nlmarvin19 september 2023 12:09
Hoezo een dure magsafe lader? Je koopt voor 10 euro een houder met magsafemagneet lader op AliExpress. En daarmee heb je gewoon deze functionaliteit.
Kriekel @t14wo19 september 2023 12:23
Ik ben toch huiverig om een telefoon van €1000+ continu aan een Chinese oplader te laten hangen. Hiermee zal je batterij sneller slijten en je loopt een vergroot risico op brand. En ja, Apple laat z'n eigen spullen ook in China in elkaar zetten, maar toch...
Stronk @Kriekel19 september 2023 13:03
In dit geval maakt het niet uit, magsafe slijt standaard je batterij veel sneller dan met de kabel, dat is een limitatie van de technologie. Apple doet dat niet beter dan de off-brand merken, tenzij anders bewezen kan worden.
Phobophile @Stronk19 september 2023 13:55
Waarom slijt je batterij hier veel sneller van? Kun je dit toelichten (of een linkje geven)?
Stronk @Phobophile19 september 2023 14:02
Omdat het zo inefficiënt is komt er bij draadloos opladen veel meer hitte vrij. Hoge temperaturen belasten Lithium batterijen aanzienlijk meer.
Phobophile @Stronk19 september 2023 14:40
Thnx!
d22wth @Stronk19 september 2023 14:40
Dit is niet waar, ik heb een (zeker niet apple officiele) magsafe lader die helemaal niet zo veel wattage doorgeeft en dus ook niet heel warm wordt, prima voor 's nachts opladen. Ik doe het al vanaf mijn iPhone 12 Pro, 13 Pro en nu 14 Pro en de battery health % is bij mij altijd best wel hoog gebleven :)
coptician @Stronk19 september 2023 19:31
Dit is naar mijn ervaring sterk waar voor standaard Qi laders, omdat die niet altijd goed zijn uitgelijnd ten opzichte van de laadpositie van de telefoon. Maar de (echte) Magsafe pucks hebben naar mijn ervaring zo'n goed contact dat er nauwelijks warmteontwikkeling is, en daardoor lijkt de battery veel minder verlies te tonen.

Mijn nu 2-jaar-oude iPhone 13 Pro heeft nog 93% capaciteit. Ik heb 'm vorige week 4 keer opgeladen met een kabel, maar daarbuiten uitsluitend met Magsafe. Dat suggereert dat 't best mee valt.
Ruw ER @Kriekel19 september 2023 12:31
Uberhaupt is het slecht om je accu tot 100% te laden. Heb zelf een instelling op mijn samsung aan staan dat ie niet verder dan 85% gaat.
SirLenncelot @Ruw ER19 september 2023 12:42
Hoe weet je dat de 100% op je scherm niet al de ingebouwde marge heeft vanuit de fabrikant? Misschien laadt jij wel maar tot 85% van 85% op…
Ruw ER @SirLenncelot19 september 2023 13:35
I dunno, maar ook dikke prima. Ben erg vaak in de buurt van een kabel (auto, bureau, laboratoriumtafel), dus als ik zie dat ie 40% ofzo is, even aan de lader. Gaat heel snel naar 80+ %.

Laatst een 2 daags festival zonder goede oplaadmogelijkheden, dan doe ik wel voor de zekerheid de instelling uit en laad ik naar 100% overigens. Als ik 100% nodig denk te hebben (die paar keer per jaar) dan doe ik het gewoon.
Japi @Ruw ER19 september 2023 12:33
Helaas heeft Apple deze optie niet.
Robin_Uit @Japi19 september 2023 12:40
Apple heeft deze optie wel sinds iOS 13

https://support.apple.com/nl-nl/HT210512
xvisuals @Robin_Uit19 september 2023 13:56
Dat is niet helemaal hetzelfde natuurlijk.
Ik lees op die pagina:
* De functie 'Geoptimaliseerd opladen' heeft minimaal veertien dagen nodig om je oplaadgewoontes te leren kennen. De functie wordt dan ook niet eerder ingeschakeld dan na veertien dagen. Bovendien moet je iPhone op een bepaalde locatie ten minste negen keer zijn opgeladen gedurende vijf uur of langer voordat 'Geoptimaliseerd opladen' wordt ingeschakeld.
Ik laad mijn iPhone bijna elke avond op, maar nooit langer dan 5u, waardoor die functie dus niks doet voor mij en de batterij steeds tot 100% oplaadt.
Na 1 jaar gebruik met "geoptimaliseerd laden" ingeschakeld heb ik de melding nog geen enkele keer gezien.
Cowbeef @Robin_Uit19 september 2023 15:12
Dat is toch niet het zelfde als een direct limiet?

Ik vind het opladen fijn maar ik hou zelf enorm bij wanneer ie rond de 80% zit.
GeleFles @Japi19 september 2023 12:44
Apple houd wel rekening met het opladen tot 100%; na een tijdje leert de iphone hoe laat je hem (ongeveer) van de lader haalt. Op die manier begint ie pas op het laatste moment met het laatste stukje (20%?) opladen naar 100%. Je telefoon blijft dan niet lang op 100% lading, omdat je hem toch vlot van de lader haalt nadat hij is opgeladen.
m_a_rnix @Japi19 september 2023 12:40
Komt er aan, zijn ze nu aan het testen geloof ik.
mrroberto @Japi20 september 2023 09:11
Dat heeft de 15 series wel zie ook:

https://www.theverge.com/...e-15-pro-lets-answer-them
TheMak @Ruw ER19 september 2023 19:45
Ik hoop dat apple liegt. Dus dat als die 100% zegt, dat het 85% is.
Gelomidor1 @Ruw ER19 september 2023 20:29
Dit doet de iPhone ook standaard, hij weet wanneer je wekker gaat en zorgt dat vlak voor je wekker gaat, de batterij van 80 naar 100% gaat
Ruw ER @Gelomidor119 september 2023 21:13
Ja en 100% = slecht voor je accu.
TereZz @Kriekel19 september 2023 14:59
Ik ben ook huiverig om een telefoontje van maar €1000 in te pluggen aan mijn huis van 2 miljoen. Daarom laad ik ze op aan een dieselgenerator in de tuin van €3000.
Meiklokje @Kriekel19 september 2023 15:51
Ik heb een klokje van 10€ bij de Aldi. 1 AAA batterij voor 1 jaar. Druk ik eens op die light knop. Heb ik dat ook. Waarom moet ik een telefoon die mij bijna 1000€ gekost heeft. Laten verslijten aan het stopcontact. En zo’n ding is levens gevaarlijk. Constante spanning op die batterij. Zeker ‘s nachts komt hier niks qua tech mijn slaapkamer op. Zo’n tikkende bom moest maar eens vuur vatten of omploffen. Ook staat dat scherm constant stroom te zuipen. En vat je geen nachtrust als je daar zit op te turen. Zijn wij nu allemaal zo verslaafd dat je zo’n ding mee in bed neemt ? Verleiding dat je m weer vast neemt is meer dan 100%. Ik vind dit alles een erg slecht idee. Om mensen dit te motiveren. Geen tv, geen laptop. Geen tablet en geen smartphone maar mijn gezondheid en voldoende nachtrust zonder overbodige prikkels. Zo’n feature werkt overmatig smartphone gebruik toch weer in de hand. En het is toxisch.
tzeunis @Meiklokje19 september 2023 18:51
Amen!
Stronk @Meiklokje20 september 2023 09:09
Ontploffende batterij? Jij stapt zeker ook de auto niet in omdat je bang bent om te verongelukken :+
Kafka @Kriekel19 september 2023 17:28
Dat je accu sneller slijt is een mythe. Je kunt je iPhone de hele dag aan je lader hangen , daar slijt hij echt niet sneller door.
DoubleDot @t14wo19 september 2023 12:20
Je hebt de functionaliteit ook al met een kabeltje en je iPhone op z'n kant zetten, valt creatief op te lossen in ieder geval.
Renoir @DoubleDot19 september 2023 12:22
Toch maar je wekkerradio op je nachtkastje laten staan zodat je ‘m daar tegenaan kunt plaatsen ;-)
debom @t14wo19 september 2023 13:26
Degene die ik daarvan had werd te warm en het plastic begon te smelten. Ik begrijp de opmerking van @Kriekel wel.
Tweakert2020 @nlmarvin19 september 2023 12:18
Nog niet, maar voor mij wel een reden om er 1 te gaan kopen om eindelijk afscheid te nemen van mijn oude wekker.
Rob Voets @nlmarvin19 september 2023 14:00
Alleen jammer dat de windvlagen niet beaufort aangeven. Zo ziet het er slordig uit.
TheVivaldi @t-force19 september 2023 13:23
Maar echt innovatief is die standbyfunctie voor 's nachts met wekker en klok niet. BB10 en HP webOS hadden bĳna dezelfde functie jaren geleden al en die mis ik nog steeds op andere systemen (geen iOS-gebruiker).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:22]

t-force @TheVivaldi19 september 2023 13:32
100% mee eens. Apple is met iOS niet echt innovatief (meer).
Maar voor mij is mijn iPhone wel erg handig (eigenlijk belangrijk) en gewoonweg stabiel.
Ik gebruik vele netwerk tools, email en diverse bank apps en die werken altijd.
Dus ik neem het wegblijven van vernieuwingen voor lief.
TheVivaldi @t-force19 september 2023 17:06
Ik bedoelde ook niet te zeggen dat ze constant moeten vernieuwen. Ik wilde alleen even verduidelĳken dat die standbyfunctie niet heel erg origineel was, aangezien ie grotendeels van BB10 en HP webOS is afgekeken.
911GT2 @t-force19 september 2023 12:18
Dat vind ik ook, dat standby werkt perfect, zeker als je een magsafe lader hebt. Ik klik hem er op en heb de perfecte wekker. Hij is altijd uit totdat hij beweging detecteert en dan licht hij rood op. Jammer dat mijn Apple Watch niet ook rood is dan, die licht gewoon nog groen op.
Carlos0_0
@t-force19 september 2023 12:20
Ja simpel idd maar ik gebruik het als nog niet, in de slaapkamer moet het donker niet(Ook geen licht van een klokje :) ).
Ik laad sowieso al niet snachts op meestal in de avond voor slapen gaan, dus heeft voor mij niet veel nut die functie.

WatchOS inderdaad wel leuke nieuwe animaties van bijv Apple Pay, maar kunnen zien welke sim je gebeld wordt is wel handig.
Klaus F. @t-force19 september 2023 13:39
Tof inderdaad dat Standby.
Alleen gaat bij mijn 12 mini het scherm na een aantal seconden op zwart.
Dat zal over zijn met een Always On scherm neem ik aan.

Edit:
Ok duidelijk:
StandBy mode will only stay on for iPhone models that support always-on display, meaning at the time of writing, the iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max. For older models, StandBy mode will automatically turn off after 30 seconds of inactivity.

[Reactie gewijzigd door Klaus F. op 22 juli 2024 14:22]

ironic6925 @t-force19 september 2023 20:58
Wat handig is van standby mode is dat je iPhone soort van ziet wanneer je kijkt. Scherm is standaard (na een tijdje) uit maar gaat dan (rood) aan. Goed over nagedacht.
jcbvm @t-force19 september 2023 22:38
Wat ik alleen niet snap is waarom dit alleen activeert als je de telefoon aan de stroom legt. Ik leg ‘s nachts nooit mijn telefoon aan de stroom vanwege brandveiligheid
t-force @jcbvm20 september 2023 00:06
Ik gebruik een MagSafe standaard met ook mijn Watch erop.
Dus niet aan de USB/Lightning lader.
Sowieso werkt die Standby functie volgens mij alleen als er een MagSafe aansluiting op zit.
jcbvm @t-force20 september 2023 07:36
Werkt ook met gewoon een usb/lightning lader :)
brain75 @t-force19 september 2023 22:41
Dat nachtklokje had BlackberryOS 10 ook. En die functie, samen met de Hub, mis ik echt op Android.
Mizgala28 @nlmarvin19 september 2023 12:04
Saai is misschien juist goed, het valt mij op dat Apple de laatste jaren te vaak met functies komt die vooral nut hebben of in de US, of lang op zich laten wachten.

iOS16 voelde ook erg gerushed aan, ik had niet enorm veel last van de bugs die deze had, maar ik heb voldoende mensen gezien en gesproken die wel issues hadden (en ik ken enkelen die net als ik bijna nergens last van hadden).

Saai zijn en dingen fixen heeft mijn voorkeur, al valt het mij op dat zelfs met iOS17 bepaalde bugs die in 16 zijn geïntroduceerd (onder andere de notificatie bug), er nog steeds in zitten.

Misschien moet Apple stoppen met de jaarlijkse major release, focus je meer op stabiliteit, bugs en vooral breng functies tijdig uit en in meer regio’s.

Vooral dat laatste is bizar, Google krijgt het voor elkaar maar een bedrijf zoals Apple die meer waard is dan bepaalde landen dat zijn, heeft daar bizar veel moeite mee.
nlmarvin @Mizgala2819 september 2023 12:32
Saai zijn en dingen fixen heeft mijn voorkeur
Ik pik even deze opmerking er uit. Dingen fixen doe je mijns inziens in vervolgupdates, 17.0.1 of 17.1. Vernieuwing in je major releases.
Mizgala28 @nlmarvin19 september 2023 13:18
Klopt maar kijkend naar iOS 16 duurde dat wel erg lang.
TheVivaldi @nlmarvin19 september 2023 13:25
Klopt, maar tegenwoordig is dat niet altĳd meer zo. Zie Chrome en Firefox, die elke paar maanden een major release hebben en niet altĳd vernieuwende dingen.
Carlos0_0
@Mizgala2819 september 2023 12:22
Maar ja dan zou google ook kunnen stoppen met jaarlijkse grote releases, maar ja op zich eens wel een beetje.
Maar wleke bugs zitten er dan in ios16 ik had echt nergens last van, de lataste bug waar last van had was ios11 dacht ik(En hier had iedereen letterlijk last van zowat er was een snelle update een dag later ofzo).
Mizgala28 @Carlos0_019 september 2023 13:22
Ik zelf heb de notification bug en (vanaf iOS 16.4) ging de accuduur achteruit (niet door leeftijd, maar werkelijk van de ene dag naar andere na de update, al heeft iOS 16.6. dat voor mij weer opgelost)

Voor de mensen die ik sprak, die lijst is erg lang (Reddit is your friend) maar om paar dingen op te noemen, Dynamic Island die ineens bugged was nadat je een video keek, apps die vast lopen (Apple apps specifiek) en sync issues.

Herstarten verhielp ze toen meestal, maar het blijft irritant (en dit zijn maar paar van de vele issues)

Maar aan de andere kant, ik zelf had weinig last van issues en jij zelfs niet, dus consistent waren ze niet.

En hoewel elke software issues kan hebben, iOS 16 had er stuk meer dan normaal.

Wat Google betreft ben ik daar ook mee eens, ze mogen ook op rem trappen.
laptopleon @nlmarvin19 september 2023 13:17
Airtags en dergelijke zoals EarBuds kun je, als ik het goed begrijp, in iOS 17 ook met andere Apple-accounts delen, in Zoek Mijn. Dat vind ik in ieder geval vooruitgang :)
Phobophile @laptopleon19 september 2023 13:58
Oh, dat zou geweldig zijn! De situatie dat ik niet een autosleutel met mijn vrouw zou kunnen delen, vind ik nogal bizar.
zjeeraar84 @laptopleon19 september 2023 14:45
Ik kan bevestigen dat het delen van Airtags binnen een familie werkt!
laptopleon @zjeeraar8420 september 2023 11:04
Zelfs mijn € 10 Kruitvat (MFi) Smart Finder sleutelhanger kan ik nu delen 😎 Fijne update.
Carlos0_0
@nlmarvin19 september 2023 12:17
Inderdaad maar de update van vorig jaar versie 16 was ook saai volgens mij, en 15 en 14 ook.
De laatste leuke toevoeging vond ik de dark modes.
Wat wel handiger is nu is de spelling controler die er nu in zit.

WhatsOs zie ik nu ook eindelijk op welke sim ik gebeld wordt(Prive of werk), dat is kleinigheidje maar wel makkelijk.
Verder de widgets zal ook op de watch niet gebruiken denk ik, maar goed open toch ook bijna niks dagelijks op de watch(Behalve Apple pay haha).
j-nl 19 september 2023 12:00
Net even dat gepersonaliseerde belscherm getest met een collega die ook iOS 17 op zijn telefoon heeft staan. Als ik hem bel ziet hij niet de foto die ik in heb gesteld. En andersom zie ik ook niet de foto die hij zelf heeft ingesteld. Hoe gaat dit werken of krijgen we dit werkend?

Ik dacht dat het zo ging: ik maak een belscherm met een eigen foto > ik bel iemand met een iPhone en die ziet mijn foto.

Heb ik het misschien verkeerd begrepen?
Yzord @j-nl19 september 2023 12:16
Heb het nog niet geprobeerd, maar het zou zo maar kunnen dat dat weer US based is ofzo. Net als de Fitness/News/card app etc.

Dit lijkt me een feature die gewoon ‘aan’ kan staan bij ons, maar zie op YT veel klagers over dit probleem en bijv. ook namebump dat dat niet werkt.

Edit: net getest met vrouwtje en nee, ze ziet ook mijn ingestelde foto niet 👎🏻

[Reactie gewijzigd door Yzord op 22 juli 2024 14:22]

Xerxes249 @Yzord19 september 2023 13:03
Is het geen facetime feature?
Luuk2015 @Xerxes24919 september 2023 14:10
Op de website van Apple staat de nieuwe functie onder "Telefoon", FaceTime is ook een losse app.
Luuk2015 @Yzord19 september 2023 12:28
maar het zou zo maar kunnen dat dat weer US based is ofzo.
De functie zou er gewoon in moeten zitten, aangezien deze op de Nederlandse pagina van iOS 17 staat.
US-only functies laat Apple normaliter niet op hun site zien buiten de US, zoals de nieuwe live voicemail.

[Reactie gewijzigd door Luuk2015 op 22 juli 2024 14:22]

Strebor @j-nl19 september 2023 13:12
Dat viel mij ook op. Hij laat een oude foto zien, die ik in het verleden al iCloud account foto had. Ik denk dat er sprake is van een bug hier (bijvoorbeeld dat de sync van jouw ingestelde gepersonaliseerd belscherm nog niet vlekkeloos verloopt). Komt vast wel goed binnenkort.
Donstil
@j-nl19 september 2023 13:18
Net even dat gepersonaliseerde belscherm getest met een collega die ook iOS 17 op zijn telefoon heeft staan. Als ik hem bel ziet hij niet de foto die ik in heb gesteld. En andersom zie ik ook niet de foto die hij zelf heeft ingesteld. Hoe gaat dit werken of krijgen we dit werkend?

Ik dacht dat het zo ging: ik maak een belscherm met een eigen foto > ik bel iemand met een iPhone en die ziet mijn foto.

Heb ik het misschien verkeerd begrepen?
Lijkt erop dat dit even tijd nodig heeft. Als ik mijn vrouw bel ziet de mijn foto wel maar als mijn vrouw mij belt zien we de foto niet. Ik zit al sinds de eerste beta op iOS17 en zij pas sinds dit weekend.
SiNaga @j-nl20 september 2023 19:20
Heeft iemand een idee hoe je de indeling van de weergave van je contacten terug kunt zetten naar hoe het voor iOS17 was? Met deze update zijn de contactgegevens zelf grotendeels verbannen naar het schermdeel waar je naar toe moet scrollen; 3/4e deel van het eerste scherm is het deel waar je zo’n poster kunt plaatsen.
Contacten, what’s in a name 8)7
IKON 19 september 2023 11:53
Dat hele maps gebeuren vind ik geen toevoeging voor de Europese markt, aangezien maps hier zo slecht geupdate wordt! Staan bedrijven op die al tig jaar gesloten zijn. Wegen niet op die al 5 jaar liggen. En zo verder. Wat ik echt jammer vind, want Google Maps wordt gewoon niet goed geïntegreerd.
911GT2 @IKON19 september 2023 12:19
Ik gebruik de laatste tijd juist Apple maps vaker en ben verbaasd over hoe goed het werkt.
ma9ma @911GT219 september 2023 12:57
Eens. Gebruik default Apple Maps nu. Maar 1 ding staat mij tegen: het gebrek aan routeplanning voor fietsritjes. Dat ondersteund Apple maps niet in NL. Waardeloos.
Strebor @ma9ma19 september 2023 13:08
Dat vind ik ook balen. Want wandelen met Apple maps is super als je ook een Apple Watch hebt. Als je van richting moet veranderen krijg je tikjes op je pols, dus je hoeft niet continu op het scherm van je telefoon te kijken. Dat wil ik op de fiets ook.
warzaw @IKON19 september 2023 12:15
Verbaast mij ook, maar ik heb onlangs precies zo een wijziging gerapporteerd (bedrijf was al jaren dicht) en het werd binnen niet al te lange tijd aangepast.
laptopleon @IKON19 september 2023 13:22
Helaas is dat met Google Maps ook niet betrouwbaar. Het is niet mijn hobby, maar ik maak er dan toch maar een melding van en dat wordt eigenlijk altijd wel doorgevoerd, maar blijkbaar ben je dan een uitzondering, want ik kom regelmatig vermeldingen tegen die niet bestaan, adressen die niet kloppen, huisnummers op het verkeerde pand, etc.
kevster1991 19 september 2023 12:20
Geen idee waarom, maar ik heb nu een grotere accu-drain de eerste ochtend sinds jaren. Misschien toch meer onder de motorkap aangepast dan gedacht.

Die nieuwe contactkaart ook gezien, ziet er wel supervet uit!
m_a_rnix @kevster199119 september 2023 12:44
Je hebt net een major update geïnstalleerd. Daarna is je device altijd housekeeping aan het doen. Nu bijvoorbeeld op zoek naar huisdieren in je foto’s etc.
kevster1991 @m_a_rnix19 september 2023 13:43
Dat weet ik, ik vind het alleen een opvallend hoge drain deze keer. Bij andere updates altijd minder, vond het bijzonder voor zo'n ogenschijnlijk 'kleine' major update.

[Reactie gewijzigd door kevster1991 op 22 juli 2024 14:22]

pjdijkema 19 september 2023 11:55
Leuke nieuwe feature voor tvOS 17 voor Apple TV is dat FaceTime nu ook beschikbaar is. Je legt je iPhone voor de televisie, deze verbindt met Apple TV en zo heb je groot beeld voor FaceTime op je tv. Gisteren getest, werkt prima.

[Reactie gewijzigd door pjdijkema op 22 juli 2024 14:22]

Strebor @pjdijkema19 september 2023 13:10
Gisteren ook getest. Met de iPad pro als camera werkt het helemaal leuk, want die camera zorgt ervoor dat je altijd goed in beeld bent, ook als er iemand ineens bij komt zitten, dan zorgt hij ervoor dat je samen goed in beeld bent. Leuk om met de familie in het buitenland zo te facetimen!
NiGeLaToR 19 september 2023 11:42
Hij zit ook in de meuktracker, met diverse reacties over verbeteringen en vernieuwingen die mensen gevonden hebben:

download: Apple iOS 17.0
Ruw ER 19 september 2023 11:56
Er zullen vast nog wat bug en security fixes komen voor de iphone toestellen uit 2017, maar 5 OS upgrades, het klinkt een beetje als weinig gezien Apples trackrecord. Het is nou niet dat er extreem veel veranderingen zijn, en het is ook niet zoals vroeger met bijvoorbeeld de iphone 4s, welke veel te traag was voor iOS 9 en toen compleet useless werd.

Maar goed, ik teken ervoor dat iedere fabrikant 5 OS upgrades doet natuurlijk.
Vuvuzela @Ruw ER19 september 2023 15:20
oops foutje.

[Reactie gewijzigd door Vuvuzela op 22 juli 2024 14:22]

Ruw ER @Vuvuzela19 september 2023 15:36
Ik heb het over de de telefoons uit 2017 die na 5 OS upgrades geen 6e krijgen.
Metallize 19 september 2023 12:00
Mwa , ikzelf ben er blij mee, ik ga nu het vierde jaar in met mn iphone2020 SE ... en hij doet het nog prima :Y) ..en niet 1 keer trager geworden ....terwijl ik het met mn sony experia's/samsung telefoons in het verleden toch wel merkte na 2 jaar .

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 14:22]

Ryen 19 september 2023 12:18
Ach, ik mag niet meer meedoen met mijn oude trouwe iPhone 8. Nou ja, zolang de security patches nog blijven komen houd ik hem nog even.

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