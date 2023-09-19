Apple brengt iOS 17 uit

Apple heeft iOS 17 uitgebracht voor iPhones. Ook iPadOS 17 is uitgekomen. De release volgt zoals aangekondigd vlak voor de release van de nieuwe iPhones. De besturingssystemen zijn in totaal iets meer dan drie maanden in bèta geweest.

De upgrades kwamen maandagavond Nederlandse tijd uit. Apple had al gezegd dat de release op maandag zou plaatsvinden. De release van macOS Sonoma volgt komende week, zei de fabrikant al.

IOS 17 krijgt bijvoorbeeld een nieuwe stand-bymodus wanneer deze horizontaal op een standaard is bevestigd, een nieuwe Journal-app en live transcripties van voicemails in het Engels. IPadOS 17 krijgt het vernieuwde lockscreen dat Apple vorig jaar voor iPhones introduceerde met iOS 16. De Gezondheids-app komt ook naar iPads en gebruikers kunnen straks pdf-documenten bewerken met de Apple Pencil.

IOS 17 komt beschikbaar voor de iPhone XR en XS uit 2018 en nieuwer. IPadOS 17 komt beschikbaar voor tablets vanaf de derde generatie iPad Air, zesde generatie iPad, vijfde generatie iPad Mini en de iPad Pro uit 2017.