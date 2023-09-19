Microsoft brengt testversie uit van Paint met lagen en png-ondersteuning

Microsoft is bezig met de verspreiding van een nieuwe testversie van Paint, waarbij de software lagen ondersteunt en png-afbeeldingen met transparante delen kan openen en opslaan. Dat was tot nu toe niet mogelijk met de software.

Niet alle gebruikers in het Insiders-programma voor testversies van Windows 11 krijgen de nieuwe versie tegelijkertijd, waarschuwt Microsoft. Door de ondersteuning van lagen wordt het mogelijk complexere afbeeldingen te maken in Paint. De functie werkt door Layers aan te klikken in de toolbar van de software. Daarna verschijnt een paneel rechts met daarin beheeropties voor lagen, zoals het aanmaken en verwijderen van lagen en wisselen van de volgorde. Daarnaast zorgt het wissen van een gedeelte van een afbeelding er nu voor dat het gedeelte transparant wordt, in plaats van wit.

De functionaliteit is niet het enige nieuwe in Microsofts basale plaatjesprogramma. Anderhalve week geleden bleek al dat Paint een functie krijgt om de achtergrond van een afbeelding te verwijderen. Met een druk op de nieuwe knop, links op de toolbar, kunnen gebruikers automatisch de achtergrond van een afbeelding verwijderen. Ook is het mogelijk om met de selectietool een bepaald gedeelte van de afbeelding te selecteren, waarna enkel van dat deel de achtergrond kan worden verwijderd. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe versie van Paint uitkomt voor het grote publiek.