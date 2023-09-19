Microsoft brengt testversie uit van Paint met lagen en png-ondersteuning

Microsoft is bezig met de verspreiding van een nieuwe testversie van Paint, waarbij de software lagen ondersteunt en png-afbeeldingen met transparante delen kan openen en opslaan. Dat was tot nu toe niet mogelijk met de software.

Niet alle gebruikers in het Insiders-programma voor testversies van Windows 11 krijgen de nieuwe versie tegelijkertijd, waarschuwt Microsoft. Door de ondersteuning van lagen wordt het mogelijk complexere afbeeldingen te maken in Paint. De functie werkt door Layers aan te klikken in de toolbar van de software. Daarna verschijnt een paneel rechts met daarin beheeropties voor lagen, zoals het aanmaken en verwijderen van lagen en wisselen van de volgorde. Daarnaast zorgt het wissen van een gedeelte van een afbeelding er nu voor dat het gedeelte transparant wordt, in plaats van wit.

De functionaliteit is niet het enige nieuwe in Microsofts basale plaatjesprogramma. Anderhalve week geleden bleek al dat Paint een functie krijgt om de achtergrond van een afbeelding te verwijderen. Met een druk op de nieuwe knop, links op de toolbar, kunnen gebruikers automatisch de achtergrond van een afbeelding verwijderen. Ook is het mogelijk om met de selectietool een bepaald gedeelte van de afbeelding te selecteren, waarna enkel van dat deel de achtergrond kan worden verwijderd. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe versie van Paint uitkomt voor het grote publiek.

Microsoft Paint - lagen (september 2023)

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-09-2023 11:56
39 • submitter: WoutervOorschot

19-09-2023 • 11:56

39

Submitter: WoutervOorschot

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Reacties (39)

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vanaalten 19 september 2023 12:02
Dan ben ik benieuwd: kan het programma dan ook afbeeldingen opslaan met alle layers nog intact? Welk formaat wordt er dan in opgeslagen?
(weet niet zeker, maar dacht dat png formaat enkel 'plat' is, zonder layers)
riesm @vanaalten19 september 2023 12:19
Zojuist geprobeerd. De standaard "save" is .png en die slaat alleen het resultaat van de layers op. Het opnieuw openen van dezelfde .png heeft geen aparte layers meer. Dus nog niet gelijk Paint.net deïnstalleren.
Bliksem B @riesm19 september 2023 13:17
Precies mijn gedachte. Kan dit programma Paint.net vervangen. Al kan volgens mij Paint.net nog veel meer. Maar lagen is toch wel een functie die zelfs meest basic gebruiker snel mist.
the_stickie @Bliksem B19 september 2023 15:40
Als ze de ingebouwde tool even krachtig maken dan die van third parties komt er wellicht weer een anti tekst zaak aan. Ik denk dat dat voor MS wel reden genoeg is om het eenvoudig te houden.
darknessblade @vanaalten19 september 2023 13:24
Ik verwacht dat ze het net zoals Paint,net doen, met een speciaal bestand voor layered images

of het kan zijn dat ze het meer als een map opslaan, waarbij elke layer een cijfer heeft.
Zoop @vanaalten19 september 2023 12:04
Dat klopt, png is plat.
Aangezien meeste Office formats eigenlijk zip bestanden zijn met assets en xml enzo erin, lijkt mij dat zo'n paint-document een zip kan zijn met een aantal png's erin (voor elke layer), zou vrij simpel zijn, en je ziet niet per se aan paint vast (je kan zoiets zo in photoshop plakken).
biteMark @Seraoh19 september 2023 15:58
Met Paint 3D kan ik me dat nog voorstellen, waarschijnlijk loopt P3D tegen zijn limieten aan als ze standaard 3D bestandsformaten zouden ondersteunen.. Stel dat iemand probeert om een complex 3D bestand te openen dat met een professioneel pakket is gemaakt...
g4wx3 @Seraoh19 september 2023 18:08
je zou png kunnen misbruiken, en er meerdere png bestanden in opslaan.
maar eigenlijk kan je net zo goed ppt file van maken op den duur.
https://www.reddit.com/r/...side_a_png_image_windows/
Luuk1983 19 september 2023 12:13
Ik vind dit een goede ontwikkeling. Ik denk dat er altijd een balans moet zijn bij meegeleverde programma's tussen mogelijkheden en complexiteit. Paint moet geen volwassen fotobewerkingsprogramma worden, daarvoor zijn zat alternatieven, maar je mag best wel met de tijd meegaan en bekijken welke dingen essentieel zijn en niet.

Persoonlijk gebruik ik altijd Paint.NET omdat transparantie en layers precies is wat ik mis in Paint en wat ik essentieel vind om wat simpele bewerkingen te doen op plaatjes. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ik Paint.NET zou laten vallen bij deze nieuwe versie van Paint, maar ik denk dat het programma wel meteen een stuk bruikbaarder is zonder heel veel complexer te worden.
marcovtjetje @Luuk198319 september 2023 12:19
Het hangt er vooral vanaf hoe lichtgewicht het blijft. De snelle opstart tijd, en het altijd aanwezig zijn is altijd de hoofdmoot geweest.

Als de nieuwe features vertragen, en je het uit de store moet installeren, gaat het bestaansrecht van Paint weg.
Luuk1983 @marcovtjetje19 september 2023 12:21
Das ook een interessante. Er zijn ook weer genoeg mensen die Windows zo leeg en kaal mogelijk willen hebben en juist zouden beargumenteren dat Paint NIET standaard geïnstalleerd zou moeten zijn. Ik persoonlijk ben het wel met je eens in ieder geval :). Als Paint.NET een indicatie is, dan zou het voor Paint ook geen probleem moeten zijn om goed te kunnen perfomen.
marcovtjetje @Luuk198319 september 2023 12:54
Mijn alternatief voor wanneer Paint niet genoeg is, is GIMP, niet Paint.NET.
RRRobert @marcovtjetje19 september 2023 13:09
Da's maar net welke je eisen stelt aan de functionaliteit. Of welke leercurve je wenst te ondergaan.

Ik gebruik Paint.NET al meer dan 15 jaar als alternatief voor Paint. En het enige wat ik ooit heb gemist was de stylus drukgevoeligheid, bij die keren dat ik Wacom tablet te leen had. En ook die functie is met de release van de 5.x generatie inmiddels toegevoegd aan Paint.NET
marcovtjetje @RRRobert20 september 2023 11:47
Ik ben geen echte tekenaar, maar moet af en toe dus media croppen, converteren enz. Doorgaans heb ik aan Paint genoeg, maar soms moeten er zwaardere analyses gemaakt worden (histogrammen e.d.) op beelden van industriële camera's.

Ik gebruik daarvoor GIMP al van voor dat Paint.Net überhaupt bestond. Ik zie het voordeel van Paint.NET dan dus ook niet zo.
Bob Popcorn 19 september 2023 12:11
Dat kan nog best een steekje zijn voor Photoshop. Er zijn legio kantoren waarbij ze een CC licentie hebben voor doodsimpel werk dat ook met Paint gaat lukken nu.
Greatsword @Bob Popcorn19 september 2023 12:34
Voor simpel Photoshop werk kan ik https://www.photopea.com/ adviseren, werkt gewoon vanuit je browser en is nog gratis ook!
Waswat @Greatsword19 september 2023 12:43
Weet niet wat voor data photopea verzamelt maar het gebruik van online apps ligt sowieso gevoelig mbt avg...

[Reactie gewijzigd door Waswat op 23 juli 2024 14:33]

Polydeukes @Waswat19 september 2023 12:49
Welke gevoelige persoonsgegevens zouden ze moeten verzamelen dan?
Waswat @Polydeukes19 september 2023 12:57
De plaatjes die je maakt/upload kunnen deze info hebben. Metadata kan ook locatiegegevens bevatten. Als deze niet worden verwerkt (inclusief bij opslaan van templates) dan zal het vast ok kunnen zijn maar dat is zeer afhankelijk van de data.
Polydeukes @Waswat19 september 2023 13:47
Begrijp me niet verkeerd, privacy vind ik heel erg belangrijk, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de consument/gebruiker om niet zomaar klakkeloos allerlei "gratis" tooltjes te gaan gebruiken en daarbij info of bestanden te delen waarvan je niet wilt dat deze in vreemde handen komt.
Privacywetgeving is belangrijk, maar dat ontslaat ons niet van zelf nadenken over verstandig gebruik van onze data.
Waswat @Polydeukes19 september 2023 15:26
Vaal heeft het over 'legio kantoren', leek me daarom dus niet dat we het over consumenten hadden. Vandaar mijn opmerking.

Ik zou bedrijven hier niet in vertrouwen.

[Reactie gewijzigd door Waswat op 23 juli 2024 14:33]

Settler11 @Bob Popcorn19 september 2023 15:13
Enkel nieuwe layers toevoegen als feature is nog mijlenver met wat je kunt bereiken met Adobe CC. Laten ze eerst maar concurreren met Paint.net. Ook zij zijn al stappen verder met features en zelfs opties van derden.
Bob Popcorn @Settler1119 september 2023 16:26
Duh. Maar de gemiddelde social media content die geproduceerd wordt bestaat uit een achtergrondje met een losgeknipte productfoto en een tekstje :p
_Pussycat_ 19 september 2023 12:03
PNG gaan toch al vele jaren? Misschien dat transparantie in PNG nu werkt, maar het formaat ging al eeuwig.
MicGlou @_Pussycat_19 september 2023 12:17
Daar gaat het ook om... dat is niet meegekomen in de vertaling vanuit het originele artikel bij Microsoft.
We are adding support for transparency as well, including the ability to open and save transparent PNGs!
Beeldbuis 19 september 2023 12:05
Ik vond het altijd al een gemis dat paint geen transparantie ondersteunde. Leuk dat het er nu aankomt :)
Paint heeft al ondersteuning voor PNG sinds Windows XP. Je had alleen geen transparantie meer als je het opslaat in PNG.
Gumball 19 september 2023 12:13
Ik gebruik al jaren Paint.Net als vervanger voor Paint. PDN is veel uitgebreider maar behoudt toch de eenvoud van Paint.
slaapkop 19 september 2023 12:27
Ik snap niet waarom ze dit doen. Er zijn legio aan programma's te krijgen, al dan niet open source die hetzelfde en meer doen.
Ik voorzie alweer de volgende rechtszaak voor het bundelen van software die concurreert met de markt en en niet meegeleverd mag worden in geval van teveel functionaliteit.
Ik kan het mis hebben natuurlijk, maar ben benieuwd naar de ontwikkelingen.
TEMwave @slaapkop20 september 2023 10:12
Je kon deze dingen (achtergrond verwijderen, lagen) al jaren doen in Paint 3D, en daar zijn voor zover ik weet ook geen rechtzaken over gekomen. Ik denk dus niet dat het overhevelen van deze twee features van Paint 3D naar paint echt een probleem gaat zijn.
droofx 19 september 2023 15:48
Weer een nieuwe functie in Paint en dat is dan nieuws op tweakers.net 8)7
Travelan 19 september 2023 13:26
PNG ondersteuning zit er al jaren in. Ik denk dat er bedoeld wordt dat er ondersteuning is voor het alpha-kanaal van PNG afbeeldingen.
CAP-Team 19 september 2023 15:21
Ik gebruik nog een hele oude versie 7.04 van Paint Shop Pro, voor simpele dingen als transparant maken, resizen, layers enz.

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