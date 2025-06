Microsoft stelt text-to-imagefunctie Cocreator algemeen beschikbaar in Paint

Microsoft heeft de afbeeldingsgeneratiefunctie Cocreator voor alle gebruikers beschikbaar gesteld in Paint. De functie is gebaseerd op DALL-E 3 en stelt gebruikers in staat om op basis van een tekstprompt afbeeldingen te genereren.

De Cocreator-knop is zonder aankondiging aan de stabiele versie van Microsoft Paint toegevoegd, ontdekte Windows Central. Met de functie kunnen gebruikers een tekstopdracht invullen en kiezen uit een aantal tekenstijlen, bijvoorbeeld pixelart of inktschets, waarna er een aantal afbeeldingen gegenereerd worden. Gebruikers kunnen vervolgens een van die afbeeldingen kiezen en in het programma bewerken.

Er kunnen niet oneindig veel afbeeldingen gegenereerd worden; gebruikers krijgen vijftig credits en iedere gegenereerde afbeelding verbruikt één credit. Het werkt hiermee op een soortgelijke manier als de eerder uitgebrachte Image Creator-tool in Microsoft Bing, die eveneens draait op het Dall-E 3-model van OpenAI. De Cocreator-functie werd in september al getest in een interne build.

De laatste tijd verschijnen er steeds meer updates voor Microsoft Paint. Eerder introduceerde het bedrijf lagen en png-ondersteuning in de grafische editor en ook is het sinds kort mogelijk om achtergronden van afbeeldingen automatisch te verwijderen.