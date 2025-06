WhatsApp krijgt mogelijkheid om chatberichten te verbergen achter code

Meta komt met een mogelijkheid om WhatsApp-chats te verbergen achter een code. Het is al mogelijk om chatgesprekken weg te stoppen in een 'Vergrendelde chats'-map, maar nu kunnen deze gesprekken daarbovenop met een code worden beschermd.

Gebruikers moeten eerst de gewenste een-op-een- en groepsgesprekken verbergen in de map Vergrendelde chats, laat Meta weten. Vervolgens is het mogelijk om die map te verbergen met een code. Voor die code kunnen naast letters en speciale tekens, ook emoji's gebruikt worden. Als gebruikers de map verbergen met een code, is deze niet meer standaard zichtbaar in de chatlijst. De map wordt zichtbaar als gebruikers de code in de zoekbalk invoeren.

De functie om chatgesprekken in WhatsApp weg te stoppen in de Vergrendelde chats-map werd afgelopen mei al toegevoegd. Deze kan worden geopend door middel van een vingerafdruk of wachtwoord, waarna alle verborgen chatgesprekken zichtbaar zijn. Tot dusver was de Vergrendelde Chats-map echter altijd zichtbaar in de chatlijst, maar het wordt nu dus mogelijk om deze map als extra privacylaag te verbergen met de geheime code.

Tot slot moet het makkelijker worden om chatgesprekken te vergrendelen. Voorheen kon dat enkel via de instellingen van de chat, maar nu moet dat ook vanuit de chatlijst mogelijk worden door het chatgesprek in kwestie enige tijd ingedrukt te houden. Volgens Meta wordt de functie meteen uitgerold en moet deze 'in de komende maanden' wereldwijd beschikbaar komen.