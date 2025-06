WhatsApp-gebruikers kunnen e-mailadres binnenkort koppelen aan account

WhatsApp heeft een update uitgebracht waardoor gebruikers een e-mailadres kunnen koppelen aan hun WhatsApp-account. Dat e-mailadres kan gebruikt worden om in te loggen bij de berichtendienst, maar vervangt de verplichte telefoonnummers niet.

De nieuwe functie is ontdekt door de redactie van WaBetaInfo. Die schrijft dat het e-mailadres ook kan worden gebruikt als bestemming voor de zescijferige verificatiecode die men ontvangt bij de verificatie van een nieuw apparaat of telefoonnummer. Het e-mailadres zou ook niet zichtbaar zijn voor andere WhatsApp-gebruikers.

Volgens WaBetaInfo is de functie onderdeel van versie 23.24.70 van de WhatsApp-app voor iOS en is de feature te vinden in het Instellingenmenu, bij de Account-sectie. Het is niet duidelijk of de functie momenteel al beschikbaar is voor alle gebruikers.