'Navigatiesystemen vliegtuigen in Midden-Oosten worden doelbewust verstoord'

Opsgroup, een organisatie van luchtvaartpersoneel, heeft meer dan vijftig incidenten waargenomen waarbij navigatiesystemen van commerciële vliegtuigen boven drie steden in het Midden-Oosten doelbewust verstoord worden. Het is niet duidelijk wie achter de storingen zit.

Opsgroup heeft naar eigen zeggen drie scenario’s kunnen onderscheiden waarin de navigatiesystemen van commerciële vliegtuigen verstoord werden. Een eerste scenario speelde zich sinds eind augustus al tientallen keren af in het luchtruim van de Iraakse hoofdstad Bagdad, een tweede scenario vond enkele keren plaats in het luchtruim van Tel Aviv en een derde scenario deed zich voor in het luchtruim van Caïro.

In de ernstigste gevallen verloren de piloten de volledige controle over de navigatiesystemen van hun vliegtuigen. In andere gevallen werden foute locatiegegevens getoond op de boordcomputers van de vliegtuigen of bestond het risico dat de vliegtuigen verboden delen van het plaatselijke luchtruim in zouden vliegen.

Volgens de organisatie is het voor piloten niet duidelijk hoe ze de storingen kunnen tegengaan. Vliegtuigen zouden namelijk zeer kwetsbaar zijn voor dergelijke aanvallen. De organisatie kijkt naar de fabrikanten en luchtvaartautoriteiten, maar die bieden naar verluidt nog geen afdoende antwoord. Opsgroup vindt dan ook dat het personeel aan zijn lot wordt overgelaten.