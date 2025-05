TikTok onderneemt actie tegen desinformatie over oorlog tussen Hamas en Israël

TikTok heeft naar eigen zeggen extra personeel en middelen ingezet om desinformatie op het platform te bestrijden. Vorige week eiste Eurocommissaris Thierry Breton van TikTok dat het platform actie onderneemt om nepnieuws rond het conflict in Israël te bestrijden.

In een verklaring zegt TikTok, dat eigendom is van de Chinese techgigant ByteDance, dat het 'onmiddellijk aanzienlijke middelen en personeel heeft gemobiliseerd om de veiligheid van onze gemeenschap en de integriteit van ons platform te helpen behouden'. TikTok zou inmiddels meer dan 500.000 video's hebben verwijderd en 8.000 livestreams hebben gestopt. Verder heeft het socialemediaplatform zijn geautomatiseerde detectiesystemen bijgewerkt en extra moderators ingeschakeld die Hebreeuws en Arabisch spreken.

Thierry Breton stuurde eerder deze maand een oproep aan TikTok-ceo Shou Zi Chew. Daarin zegt de Eurocommissaris dat de Europese Commissie 'aanwijzingen heeft dat TikTok gebruikt wordt om illegale inhoud en desinformatie te verspreiden' na de aanvallen door Hamas tegen Israël. Daarnaast vindt Breton dat TikTok een verplichting heeft om kinderen en tieners te beschermen tegen onder meer 'gewelddadige inhoud, terroristische propaganda en potentieel levensbedreigende inhoud'.

Vorige week opende de Europese Commissie ook een onderzoek naar X, het voormalige Twitter, en riep Breton Facebook- en Instagram-moederbedrijf Meta op om verantwoording af te leggen over zijn desinformatiebeleid. Meta heeft toen binnen enkele dagen bijna 800.000 posts verwijderd. De grote socialemediaplatforms worden gebruikt om desinformatie over de oorlog tussen Hamas en Israël te verspreiden. De EU wil onderzoeken of de platforms aan de regels van de Digital Services Act voldoen.