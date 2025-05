Europese Commissie vraagt Meta en TikTok om verantwoording moderatie nepnieuws

De Europese Commissie heeft Meta en TikTok formeel verzocht om uit te leggen hoe de bedrijven nepnieuws rondom het conflict tussen Hamas en Israël bestrijden op hun sociale media. De EU wil zo controleren of de bedrijven zich aan moderatieregels onder de Digital Services Act-wet houden.

De bedrijven hebben een week om vragen van de Commissie te beantwoorden, zo meldt de AP. Mochten de bedrijven niet aan de verzoeken van de EC voldoen, dan kan de Commissie vervolgonderzoeken starten en dwangsommen tot zes procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf opleggen. TikTok bracht enkele dagen geleden zelf naar buiten dat het verscherpt toezicht hield op informatieverspreiding over de betreffende oorlog. Meta zei eerder dat het processen heeft ontwikkeld om passend te handelen bij dergelijke conflicten.

Los van de verscherpte controle rondom informatie over de oorlog tussen Hamas en Israël, hebben TikTok en Meta nog tot 8 november om respectievelijk duidelijkheid over het beleid rondom illegale content voor minderjarigen en bescherming van verkiezingsintegriteit te verschaffen. In alle gevallen kan de Europese Commissie een formeel onderzoek starten en boetes opleggen wanneer bedrijven niet meewerken aan initiële informatieverzoeken.

Eerder deed Eurocommissaris Thierry Breton eenzelfde verzoek aan X. In dat geval werd specifiek Elon Musk in een open brief aangesproken door Breton, waarna de EC een officieel eerste onderzoek naar het platform startte. In het geval van TikTok en Meta werd begin oktober in brieven al om informatie gevraagd, en zijn verdere vervolgverzoeken achter gesloten deuren ingediend.