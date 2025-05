Eurocommissaris: Twitter/X houdt zich niet aan moderatieregels DSA

Twitter/X houdt zich niet aan de regels rond moderatie die de Europese wet Digital Services Act oplegt, zo zegt Eurocommissaris Thierry Breton. Zo blijft content die landen als illegaal hebben aangemerkt online, terwijl het bedrijf die offline moet halen.

Breton schrijft in een openbaar gemaakte brief aan Twitter/X-eigenaar Elon Musk dat hij drie bezwaren heeft tegen het beleid van het bedrijf. Ten eerste zijn door wijzigingen de regels die Twitter/X hanteert onduidelijk. Ten tweede haalt het bedrijf content die als illegaal is aangemerkt niet offline en ten derde treedt het platform niet op tegen de verspreiding van misinformatie.

Breton heeft een reactie gevraagd binnen 24 uur. Musk reageert niet inhoudelijk, maar vraagt alleen om een lijst specifieke overtredingen en zegt dat Twitter/X een beleid heeft dat 'opensource en transparant' is. Breton heeft daarop weer gereageerd met dat zijn team klaarstaat om te helpen met voldoen aan de DSA en dat het aan Musk is om zijn beleid om te zetten in actie.

Elon Musk heeft in het verleden al herhaaldelijk toegezegd dat het platform gaat voldoen aan de DSA-wetgeving, onder meer tegenover Eurocommissaris Thierry Breton. Het bedrijf onderging in juli een vrijwillige stresstest op het gebied van contentmoderatie, onder verantwoordelijkheid van de Europese Unie.