Europese Commissie overweegt niet X, maar Musk te beboeten voor overtredingen

De Europese Commissie overweegt om de omzet van Elon Musks andere bedrijven mee te rekenen bij het berekenen van de boete voor X. De Commissie denkt na over een boete vanwege overtredingen van de Digital Services Act.

De boete voor DSA-overtredingen is maximaal 6 procent van de jaaromzet van een bedrijf, maar dat valt hoger uit als de Europese Commissie de omzet van SpaceX en Neuralink zou meerekenen. Dat overweegt de Commissie wel, meldt Bloomberg. Tesla zit er niet bij, omdat het een beursgenoteerd bedrijf is. SpaceX en Neuralink vallen onder Musks directe controle.

Daarbij is de redenering juridisch gesproken dat de boete voor Musk als entiteit is. Het is onduidelijk hoe dat juridisch precies zou zitten. De Europese Commissie overweegt al langer X een boete te geven voor DSA-overtredingen, omdat het bedrijf zich niet houdt aan de moderatieregels.