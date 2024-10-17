Europese Commissie overweegt niet X, maar Musk te beboeten voor overtredingen

Nja (heel) even de grijze massa latten werken
. Hoe zou dit juridisch dan gaan leg me dat eens uit? Wat voor inpakt, zou dit hebben moest dit gewoon kunnen?
Dit (deel uit het artikel) zou je BS-detector toch moeten triggeren, zeker in deze context.
Als je gewoon even had gelezen
".... should be included to determine potential fines against X, people familiar with the matter said, asking not to be identified because the information isn’t public."
De vaagheid, insinuaties en uit context gequoteerde uitspraken van Thomas Regnier en andere onzin gaan gewoon schaamteloos verder in het artikel.
Nu ja, dit soort praktijken worden wel vaker toegepast in de Amerikaanse pers … Hier is er dus ook geen enkele (journalistieke) meerwaarde om dit enerzijds te publiceren. Nog om dit onder/ als een anonieme bron te melden/verklaren. Uiteindelijk kun je enkel je eigen geloofwaardigheid beschadigen (als redactie en bron) of je eigen motieven openbaar maken.
Waar is Europa bevoegd? In Europa, ze kunnen tegen X in de EU een klacht indienen. Zij (X), kunnen dat aanvaarden, (eventueel) betalen of zeggen, we bieden geen diensten meer aan in Europa. Of Europa gaat zelf te werk en gaat via IP-ranges de toegang gaan blokkeren. Dit is trouwens een nationale bevoegdheid en verantwoordelijkheid (het effectief uitvoeren en blokkeren van IP-ranges en applicaties op drastische wijze).
En dan het kersje op de taart, waarmee ze je leiden naar deze conclusie dat niets zegt en op niets gebaseerd is.
"While regulators ultimately found that X wasn’t powerful enough to meet those rules, they said that all legal entities under Musk’s control — including “X Holdings Corp., Space X, The Boring Company, Neuralink Corporation, and X.AI, as well as Mr. Elon Musk,” according to a commission document — should be considered as a singular group.
Geen link ernaar, kan (wel of niet bestaan), of een persoonlijke mening zijn, geen officiel document etc.