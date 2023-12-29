Rechter verwerpt aanklacht van X over Californische moderatiewet

Een rechtbank in Californië heeft donderdag een aanklacht van X Corp over de moderatiewet in Californië van de hand gedaan. X beweert dat de wet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, maar daar is de rechter niet in meegegaan.

In september klaagde X de staat Californië aan. Volgens de regionale moderatiewet zijn socialemediabedrijven zoals X verplicht om twee keer per jaar een rapport uit te brengen dat aantoont hoe ze desinformatie aanpakken. X beweert dat deze zogenoemde Assembly Bill 587 in strijd is met het recht op vrije meningsuiting dat onder het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet valt. Daarom wil X dat de wet wordt geschrapt.

De rechter heeft donderdag echter besloten dat de klacht van het socialmediaplatform ongegrond is. “Hoewel de rapportagevereiste een substantiële nalevingslast lijkt te leggen op socialmediabedrijven, lijkt het er niet op dat de vereiste ongerechtvaardigd of onnodig belastend is in de context van het Eerste Amendement”, zegt rechter William Shubb volgens Reuters. X heeft nog niet gereageerd op de beslissing.

Verschillende overheden vragen X om meer te handhaven tegen de verspreiding van desinformatie en haatzaaien. Eind augustus is in de Europese Unie de Digital Services Act, ofwel de DSA, van kracht gegaan; die verplicht het platform hiertoe.

X-eigenaar Elon Musk heeft in het verleden al herhaaldelijk toegezegd dat het platform gaat voldoen aan de DSA-wetgeving, onder meer tegenover Eurocommissaris Thierry Breton. Musk heeft echter na de overname van het voormalige Twitter in oktober 2022 veel werknemers ontslagen die verantwoordelijk waren voor de inhoudsmoderatie op het platform. Daarnaast is X in mei uit een vrijwillige Europese samenwerking om desinformatie tegen te gaan gestapt, schreef het magazine Time destijds.