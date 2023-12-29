LG gaat smarthome-robotassistent tonen op CES 2024

LG heeft een door AI-aangedreven robotassistent onthuld in aanloop naar de CES 2024. De robot kan volgens de fabrikant onder meer gezichten en stemmen herkennen, gesprekken houden en gelaatsuitdrukkingen interpreteren.

De Zuid-Koreaanse elektronicamaker beschrijft in grote lijnen wat de robot kan. Het kan zich op twee wielen voortbewegen door het huis. De robot bevat hardware en software van Qualcomms Robotics RB5-platform. LG zegt dat de robot de gebruiker bij de deur kan begroeten, emoties kan analyseren en op die emoties reageert door zijn houding aan te passen.

Verder beschikt de robot over een aantal smarthomefuncties. Zo kan het de luchtvochtigheid in huis meten en zien welke apparaten aan en uit staan. Als de gebruiker bijvoorbeeld vergeet om de airconditioning uit te zetten bij het verlaten van het huis, dan kan de robot de gebruiker daarop attenderen via zijn smartphone. Ook kan de gebruiker de robot inzetten als bewakingsapparaat, zegt LG. Als de robot 'ongebruikelijke activiteiten' waarneemt in huis, kan het deze via een bericht melden aan de eigenaar.

Het is nog niet bekend onder welke naam de robot op de markt wordt gebracht en hoeveel deze gaat kosten. LG zegt dat hij een onderdeel is van de line-up op de CES 2024, die van 9 tot 12 januari plaatsvindt in Las Vegas.

LG Smart Home AI agent

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-12-2023 15:39 58

29-12-2023 • 15:39

58

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Reacties (58)

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vlaaing peerd 29 december 2023 16:17
Dat ding heeft wel erg veel weg van de ASUS Zenbo. Afgezien daarvan verwelkom ik wel wat meer robots, de techniek is er immers klaar voor om een veelvoud aan functies in het huishouden te bieden.

Had graag wat meer gelezen of deze ook support krijgt voor AI en developer tools, maar vrees dat ik even moet wachten tot de beurs.
ultimasnake @vlaaing peerd29 december 2023 16:43
Maar wat bied deze robot eigenlijk (wat een smarthub niet kan) echt? Althans in het huishouden, het is eerder een e-pet met zigbee
vlaaing peerd @ultimasnake29 december 2023 16:54
Ze worden in Azie vnl ingezet als rijdende AI spraakassistent in winkels/kantoren en voor thuis vooral toezicht houden op kinderen, ouderen en huisdieren, voor vervanging van je smarthome denk ik dat het enige voordeel is dat ie kan rijden en cameratoezicht kan houden.

Daarom ben ik juist benieuwd naar de developer tools en mogelijkheden tot (eigen) AI integratie, want de apps die je potentieel kan draaien zullen juist het verschil maken en leiden tot meer functionaliteit van het apparaat.
Cambionn @ultimasnake29 december 2023 18:47
Fysieke aanwezigheid. Dat maakt het natuurlijker om tegen te praten, zoals je tegen een persoon of dier zou doen. Praten tegen je huis voelt voor veel mensen raar, maar met zo'n robot heb je iets om aan te kijken dat doet alsof het een levend ding is. Als hij daar goed genoeg in is werkt dat. En omdat hij fysiek rond kan rijden kan het met je mee, waardoor je dus niet eerst naar de andere kant van het huis moet lopen. Heck, je zou hem zelfs mee buiten huis kunnen nemen.

Daarbij zorgt het ook dat het fysieke taken kan doen. Dat zal met deze nog meevallen, maar als het kan bewegen en wellicht zelfs ledematen krijgt in de toekomst (niet eens per se in menselijke vorm, maar wellicht wel om het makkelijker te maken voor men om ermee te socialiseren) kan het opeens veel meer taken uitvoeren. Een fles cola pakken en een glas inschenken, je helpen zoeken naar iets dat je kwijt bent, om maar wat simpele taken te noemen. En dat kun je dan steeds verder trekken.

Als je kijkt naar de state-of-the-art androids die ze in (voornamelijk maar zeker niet enkel) Japan hebben, of algemeen kwa robotica, dan doen ze daar echt al toffe dingen.

In Japan zie je dit gebruikt worden in bijvoorbeeld sommige winkels en restaurants, waar een Pepper je rondleid en je op z'n tabletje dingen invult. Maar ook hier in Nederland zijn er restaurants die een serveerrobot hebben met een schermpje met een leuk gezichtje die je eten komt brengen. Dat kan je smarthub niet, en dat kun je met de verbetering van technieken nog veel verder uitbreiden.

Ik noem overigens enkel Japan omdat ik slechts in Japan en Vietnam ben geweest, en Vietnam het niet heeft. Kan dus best zijn dat er meer plekken zijn waar dit speelt, zeker China en Zuid-Korea kan ik me indenken dat dit nog wel gebruikt wordt. Maar zeker weten doe ik het dus niet.

Of deze robot ook echt het begin is hiervan weet ik niet. Net zo goed dat het flopt en nog jaren duurt voor het groter wordt. Zeker in het westen is men nog wel erg terughoudend, hoewel dat wel steeds minder lijkt te worden. Of dat goed of slecht is laat ik even in het midden. Maar ik ben wel nieuwschierig naar hoe dit gaat uitpakken.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 12:05]

Cambionn @vlaaing peerd29 december 2023 18:52
Vind het wel meevallen hoe veel hij op Zenbo lijkt? Behalve de formfactor "scherm en wielen" en dat ze beide met een smart assistant zouden moeten werken is het design best anders. Het ziet er nou niet uit als die NAO knock-offs die je een tijdje overal zag. Of je moet puur het idee ervan bedoelen?

Vind Zenbo zelf leuker om te zien overigens. Maar helaas hoor je daar weinig van in NL. Ben wel benieuwd hoe dit verder uitpakt allemaal.
Linksquest Moderator Spielerij 29 december 2023 15:49
Ik kan nu wel zeggen, wie gaat dit ooit kopen, maar van de andere kant, en dan moet ik weer aan die bekende Ziggo reclame denken, wie weet gaat dit ooit wel iets worden.
Cambionn @Linksquest29 december 2023 18:56
Ik heb al zo lang geen reclamevideos gezien dat ik deze dus niet kende. Dankje voor de link, die reclame was best goed :P .
Linksquest Moderator Spielerij @Cambionn29 december 2023 19:20
Graag gedaan ;) Kijk zelf ook geen TV, maar werk wel op het voormalige hoofdkantoor van VodafoneZiggo Maastricht en die reclame werd toen vaak op kantoor gedraaid :D
bjp 29 december 2023 15:56
de toekomstige e-hond of e-huisdier?

gemakkelijker in onderhoud :D

of je nu een rondwandelende camera in huis wil... geen idee.

Zouden ze dit combineren met een kuisrobot, heeft het mss nog zin.
Abanu @bjp29 december 2023 16:20
Sony heeft al jaren de Aibo als e-hond, https://us.aibo.com/
Een soort Roomba met persoonlijkheid zou idd meer nut hebben
dragon2 @Abanu29 december 2023 19:22
Mijn irobot M6 'Rosie' is anders aardig dramatisch qua persoonlijkheid: ze meldt met enige regelmaat 'I'm stuck on a cliff!' }:O

Maar ik (onder 55 en chronisch ziek thuis) vind praten tegen alexa soms nog weleens fijn, moet ik zeggen. Die praat terug, en met meestal nuttige info, itt tot mijn katten :+ en ze kan natuurlijk een hoop nuttige dingen. Aibo heeft me nooit geïnteresseerd, al was het maar vanwege de prijs, maar op zich zou ik wel wat kunnen met een rondwandelend slim robotje.
Abanu 29 december 2023 16:09
Lijkt me nogal omslachtig een robot te gebruiken om een notificatie naar smartphone te sturen. Dit lijkt leuk speelgoed zoals de Sony Aibo maar alle smart-home functies kunnen efficiënter met een HomePod, Nest of Home Assistant en een paar sensoren. Sensoren voor open raam/deur en beweging zijn niet zo duur, batterijen gaan jaren mee en geen risico dat de robot kamer overslaat omdat de deur dicht zit of door andere blokkade.
DeNachtwacht @Abanu29 december 2023 18:37
Dit apparaat lijkt me inderdaad vooral iets dat nieuwswaardig is omdat het woord robot altijd zo iets leuks futuristisch in zich heeft. Ik lees in het hele artikel helemaal niets dat je niet al met bestaande smarthome apparatuur kan, en bovendien is die daarvoor gemaakt en geïnstalleerd. Leuk en hip hoor zo’n robot maar mijn bewegingssensoren bij ramen en deuren zijn altijd op die plek zodra de inbreker binnenkomt, met dit ding moet je het maar afwachten of hij niet net in een andere kamer is.

Nee, dit gaat geen verkoop succes worden gok ik zo.

[Reactie gewijzigd door DeNachtwacht op 23 juli 2024 12:05]

darknessblade 29 december 2023 16:30
Zolang ze de robot opensource houden, en je deze gemakkelijk met 3rd party smarthome systemen kan koppelen zonder het nodig hebben van een speciale app, is het wel een leuk idee.

Maar als ze alles LOCKEN en alleen met hun app doen, dan NEE liever niet
er0mess 29 december 2023 16:38
Ik zie er nu al mensen er overheen struikelen omdat die (ineens) ergens staat/rijd waar je het niet verwacht.
Mr. Smith @er0mess29 december 2023 17:18
Ik zie er nu al mensen er overheen struikelen omdat die (ineens) ergens staat/rijd waar je het niet verwacht.
Staat in de gebruikshandleiding, op pagina 1472, hoofdstuk 25, sub 17r:
De eigenaar/gebruiker is verplicht ...

De handleiding zat in de doos, en je ging akkoord met de voorwaarden toen je de verzegeling van de doos hebt verbroken, om de robot uit te pakken, en in gebruik te kunnen nemen.
(daarna heb je alle voorwaarden nogmaals geaccepteerd bij stap 1 van de setup)
BHD294 29 december 2023 17:17
Hmm een complexe Furbie lol.
Benieuwd wat die gaat kosten.
Lijkt me leuk speelgoed.
Cambionn 29 december 2023 18:37
Een assistant AI robot. Oprecht iets waar ik eerder al eens naar gezocht heb, dus erg geintreseerd hoe dit uit gaat pakken. Mijn enige knelpunt is dat ik zelf wil dat het lokaal draait, en dus niet in de LG Cloud of afhankelijk van Google Assistant, maar dat zal wel weer te veel gedroomd zijn.

Hoe dan ook, als 12 jarige besloot ik de IT in te gaan omdat ik de HRP-4C tegenkwam en sindsdien ben ik al geintreseerd in (menselijke) AI en HRI. Dus ik ben erg benieuwd hoe deze stap uit gaat pakken. Wellicht het begin van een toekomst met robot-assistenten. Of wellicht dat het flopt en we er over paar jaar niks meer van horen. Maar geintreseerd ben ik :P .
Roel1966 29 december 2023 22:35
Tja, ik weet niet maar dit soort dingen vind ik meer vallen in de categorie high-end speelgoed en meer een leuke gimmick. En tja hoogstwaarschijnlijk zullen vele smarthome functies afhankelijk zijn van het merk en dit alleen zal werken met LG producten. Daarnaast zijn al vele slimme producten die vanuit zichzelf meldingen kunnen sturen dus ergens een beetje dubbel dan.
Llopigat 29 december 2023 22:44
Ik zag laatst nog de Aibo (Het laatste ERS-1000 model) op de AI tentoonstelling in de CCCB in Barcelona. Erg cool, en we mochten er zelfs mee spelen. Hij reageert erg goed op geluid, aanraking en beweging.

Ik zou zoiets echt graag willen hebben maar als ik het me goed herinner kostte hij 10k euro ofzo :P Edit: Het was 3000 euro.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 12:05]


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