LG gaat smarthome-robotassistent tonen op CES 2024

LG heeft een door AI-aangedreven robotassistent onthuld in aanloop naar de CES 2024. De robot kan volgens de fabrikant onder meer gezichten en stemmen herkennen, gesprekken houden en gelaatsuitdrukkingen interpreteren.

De Zuid-Koreaanse elektronicamaker beschrijft in grote lijnen wat de robot kan. Het kan zich op twee wielen voortbewegen door het huis. De robot bevat hardware en software van Qualcomms Robotics RB5-platform. LG zegt dat de robot de gebruiker bij de deur kan begroeten, emoties kan analyseren en op die emoties reageert door zijn houding aan te passen.

Verder beschikt de robot over een aantal smarthomefuncties. Zo kan het de luchtvochtigheid in huis meten en zien welke apparaten aan en uit staan. Als de gebruiker bijvoorbeeld vergeet om de airconditioning uit te zetten bij het verlaten van het huis, dan kan de robot de gebruiker daarop attenderen via zijn smartphone. Ook kan de gebruiker de robot inzetten als bewakingsapparaat, zegt LG. Als de robot 'ongebruikelijke activiteiten' waarneemt in huis, kan het deze via een bericht melden aan de eigenaar.

Het is nog niet bekend onder welke naam de robot op de markt wordt gebracht en hoeveel deze gaat kosten. LG zegt dat hij een onderdeel is van de line-up op de CES 2024, die van 9 tot 12 januari plaatsvindt in Las Vegas.