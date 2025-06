EU-commissaris Breton neemt ontslag en verwijst naar ‘twijfelachtig bestuur’

Thierry Breton, Eurocommissaris voor de Interne Markt, heeft zijn ontslag ingediend. De politicus verwijst in zijn ontslagbrief naar de toewijzing van politieke functies en het naar eigen zeggen 'twijfelachtige bestuur' bij de Europese Unie. De 69-jarige Fransman stapt per direct op.

Breton, die toezicht hield op belangrijke sectoren binnen de Europese Unie, waaronder de technologiesector, heeft zijn ontslag via X bekendgemaakt. Hij publiceerde er een brief die aan Ursula von der Leyen is gericht. De politicus beschrijft hoe de Franse president Emmanuel Macron hem op 25 juli heeft voorgedragen om wederom Eurocommissaris te worden. Von der Leyen zou enkele dagen geleden juist hebben gevraagd om de nominatie van Breton in te trekken en een andere kandidaat aan te wijzen. Dit deed ze om persoonlijke redenen, claimt Breton. Frankrijk zou in ruil daarvoor een andere invloedrijke positie krijgen binnen de Europese Commissie. Breton schrijft nu dat hij zijn huidige takenpakket binnen de Europese Commissie niet langer kan uitvoeren. De politicus schrijft dat deze ontwikkelingen wijzen op een ‘twijfelachtig bestuur’ en dat er binnenkort een nieuwe kandidaat zal worden voorgesteld. Wie dat is, is nog niet duidelijk.

Breton was Eurocommissaris voor de Interne Markt en Diensten sinds 2019. De Fransman kwam afgelopen zomer nog in het nieuws omdat hij een brief naar X-eigenaar Elon Musk had geschreven met daarin de waarschuwing dat het socialemediaplatform zich aan de Europese Digital Services Act moest houden en dat er geen misinformatie of illegale content via het platform binnen de EU mocht worden verspreid. Deze brief was op eigen initiatief verstuurd, zonder medeweten van de Europese Commissie en EC-voorzitter Ursula von der Leyen. Thierry Breton was ook betrokken bij de totstandkoming van de European Chips Act.