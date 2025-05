Mastodon: Instagram Threads met ActivityPub is 'duidelijke zege'

De release van Instagram Threads met in de toekomst ondersteuning voor ActivityPub is een 'duidelijke zege' voor decentrale sociale media en een ondersteuning voor het idee dat decentrale sociale media de toekomst vormen, zegt de oprichter van Mastodon.

Behalve dat de ondersteuning van ActivityPub in Instagram Threads zal betekenen dat mensen makkelijker kunnen wisselen van dienst, denkt Mastodon-oprichter Eugen Rochko dat het een stap is richting sociale media die gebruikers minder uitbuiten. "We pleiten al jaren voor interoperabiliteit tussen platforms. Dit is een stap vooruit voor mensen die vastzitten aan deze platforms om over te stappen naar betere aanbieders. Wat op zijn beurt druk uitoefent op deze platforms om betere, minder uitbuitende diensten aan te bieden."

Daarmee is dit nettowinst, zegt hij. "Dit is een duidelijke overwinning voor onze zaak, hopelijk een van de vele die nog gaan komen." Elke beheerder van een Mastodon-server zal ervoor kunnen kiezen om Instagram Threads-servers niet te vertrouwen en dus die servers te blokkeren. Daardoor hoeven Mastodon-servers niet samen te werken met Threads.

Rochko denkt dat het mogelijk is dat Meta met Instagram Threads een 'embrace extend extinguish'-strategie probeert toe te passen. Hij trekt de vergelijking met XMPP, een crossplatform chatprotocol dat rond 2008 populair was. Hij is daar nu niet bang voor, omdat ActivityPub en Mastodon nu al meer bekendheid genieten dan XMPP toen. "Nou, zelfs als Threads ActivityPub in de toekomst zou opgeven, zouden we precies uitkomen waar we nu zijn."

Meta heeft Instagram Threads donderdag uitgebracht, maar niet in Europa. Woensdag maakte het bedrijf bekend dat het ActivityPub gaat ondersteunen in Threads. Threads is een Twitter-kloon van Meta. De relatie tussen Threads en decentrale sociale media kwam ook ter sprake in de Tweakers Podcast van deze week.