'Instagrams Twitter-alternatief Threads komt vooralsnog niet naar Europese Unie'

Instagram Threads komt 'vooralsnog' niet naar de Europese Unie. De Ierse privacytoezichthouder zegt dit van Meta te hebben gehoord. Meta brengt de dienst vermoedelijk op 6 juli uit, die voor zover bekend alleen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te gebruiken zal zijn.

De Ierse toezichthouder Data Protection Commission zegt tegen het Ierse medium Independent de komst van Threads niet direct te blokkeren. De DPC meldt wel in contact te zijn geweest met Meta over de nieuwe dienst; in die gesprekken gaf Meta aan 'vooralsnog' Threads niet in de Europese Unie uit te brengen. Een reden geeft DPC niet, het is bijvoorbeeld niet duidelijk of dit te maken heeft met wetgeving als de AVG die de komst van de app zou blokkeren.

Recent verscheen de Threads-app in appwinkels waar een releasedatum van 6 juli werd genoemd. Threads lijkt een Twitter-achtig platform te zijn waarin gebruikers korte tekstberichten met volgers kunnen delen. Gebruikers kunnen hun Threads-account koppelen aan een Instagram-account. Mogelijk gebruikt het platform het ActivityPub-protocol, net als Mastodon, waardoor Threads geïntegreerd zou kunnen worden met andere ActivityPub-platformen.