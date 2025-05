Ubisoft brengt The Settlers: New Allies uit op PlayStation, Switch en Xbox

Ubisoft heeft de consoleversie van The Settlers: New Allies uitgebracht. Deze had in maart moeten verschijnen, maar werd toen vlak voor release uitgesteld. Een nieuwe releasedatum werd toen niet bekendgemaakt. De strategiegame verscheen in februari op pc.

Het spel is uitgebracht voor de PlayStation 4, de Xbox One, de Nintendo Switch en Amazons Luna-streamingdienst. De game ondersteunt crossplay en crossprogression, ook op pc. Ubisoft zegt verder dat de consoleversie niet afwijkt van de pc-versie, met uitzondering van minimale uiterlijke verschillen voor de Switch-versie en een beperking tot 250 units per speler in 4-tegen-4-onlinematches op dat platform. Normaliter kunnen spelers tot 500 units in een match besturen.

The Settlers: New Allies is de achtste game in de rts- en citybuilderserie. In het spel moeten spelers een nederzetting zien uit te bouwen en te strijden tegen andere spelers. New Allies had initieel in 2019 moeten verschijnen en werd meermaals uitgesteld, onder meer vanwege kritiek op de gesloten bèta. Eerder dit jaar verscheen de pc-versie, maar de consoleversie werd uitgesteld om 'de best mogelijke ervaring' te kunnen garanderen. Sindsdien communiceerde de ontwikkelaar niet meer over de consoleversie, tot deze week.