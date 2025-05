Apple gaat in beroep bij Hooggerechtshof in Epic Games-zaak

Apple wil in het Hooggerechtshof in cassatieberoep gaan tegen de uitspraak in de rechtszaak van Epic Games. Daarin werd bepaald dat Apple betaallinkjes moest toestaan in apps van de App Store. Apple was het hier niet mee eens en ging eerder al zonder succes in hoger beroep.

Apple schrijft in zijn verzoek aan het Hooggerechtshof dat tijdens de eerdere rechtszaak nooit is beargumenteerd waarom het gerechtelijke bevel om betaallinkjes toe te staan niet alleen voor Epic, maar voor alle Amerikaanse appontwikkelaars geldt. Apple noemt Epic een 'universele, niet-representatieve eiser' en vindt het niet binnen de autoriteit van het federale hof vallen om in deze zaak een uitspraak te doen dat zich ook uitstrekt tot derde partijen, omdat het geen classactionrechtszaak betreft. De techgigant schrijft dat het Hooggerechtshof nu de 'belangrijke juridische vraag' moet beantwoorden of een hof, buiten een classactionzaak, een universeel bevel mag uitvaardigen.

Het geschil tussen Epic Games en Apple loopt inmiddels al twee jaar. Epic klaagde Apple in 2021 aan omdat het vond dat laatstgenoemde een monopolie had op appwinkels door iOS niet open te stellen voor alternatieve appwinkels. De rechter ging daar grotendeels niet in mee; in de uitspraak zei de rechter dat Apple geen monopolist is en dat het bedrijf zich niet hoeft te schikken in de meeste eisen van Epic, zoals het openstellen van iOS. Wel droeg de rechter Apple op dat het externe links voor betalingen in apps voortaan moest toestaan, zodat klanten ook links kunnen zien waarmee ze buiten de App Store een abonnement kunnen afsluiten of een aankoop kunnen doen.

Zowel Apple als Epic Games gingen tegen die uitspraak in hoger beroep. Afgelopen april werd in het federale Ninth Circuit Appeals Court exact dezelfde uitspraak gedaan als tijdens de initiële rechtszaak. Alweer verloor Epic op negen van de tien claims, maar de eerdere uitspraak over links naar betalingen werd in stand gehouden. Beide partijen verzochten om de uitspraak te heroverwegen, maar die verzoeken werden afgewezen.

Apples beslissing om in cassatieberoep te gaan bij het Hooggerechtshof is zijn laatste kans om de uitspraak ongedaan te maken. Daarbij gaat het niet om inhoudelijke feiten, maar om fouten die door de lagere rechters gemaakt zouden zijn tijdens de zaak. Overigens mogen de rechters van het Hooggerechtshof in de VS zaken op voorhand afwijzen als ze van mening zijn dat ze niet van voldoende belang zijn. Het is dus nog niet duidelijk of Apples verzoek ook in behandeling zal worden genomen.