Meta teaset Twitter-alternatief Instagram Threads, release op 6 juli

Meta brengt waarschijnlijk Twitter-alternatief Instagram Threads op 6 juli uit. De releasedatum werd op de App Store-pagina van de app gespot en ondertussen teaset Instagram Threads onder enkele gebruikers met een in-app teaser.

De Threads-app is in de App Store en Play Store te vinden en er zou volgens The Verge een releasedatum van 6 juli bij vermeld worden. Ondertussen lijkt deze release-indicatie overigens weer te zijn verwijderd. Wel is er een Threads-website live, al staat daar geen releasedatum vermeld.

Dat is daarentegen niet de enige hint die Meta deelt. Door op Instagram 'threads' in de zoekbalk in te typen, krijgen bepaalde gebruikers een optie te zien om een digitaal ticket te genereren waarop dezelfde datum en het lokale equivalent van 16.00 uur Nederlandse tijd te zien zijn. Ook andere zoekopdrachten als 'saymore', 'p92' en 'ticket' zouden hetzelfde effect teweegbrengen. Tweakers heeft deze teaser niet kunnen reproduceren.

Meta heeft vooralsnog geen officiële bevestiging van de releasedatum van Instagram Threads gegeven. Ook is niet duidelijk of het platform meteen in alle landen beschikbaar gesteld zal worden. De timing zou daarentegen wel goed zijn, omdat Twitter op dit moment erg omstreden is. Het sociale medium introduceerde een daglimiet voor het bekijken van tweets en weert niet-ingelogde gebruikers van het platform.