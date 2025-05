OpenAI schakelt ChatGPT's Browse with Bing kort na bètarelease weer uit

OpenAI stopt tijdelijk met het aanbieden van de Browse with Bing-bètafunctie voor betalende ChatGPT-gebruikers. ChatGPT zou 'soms content tonen op ongewenste manieren'. De functie werd op 22 juni uitgebracht en het is niet duidelijk wanneer de functie weer online komt.

Volgens OpenAI is het uitschakelen van de internetbrowsefunctie van ChatGPT gedaan uit 'overvloedige voorzichtigheid' om eigenaren van content te beschermen. In sommige gevallen zou ChatGPT namelijk op een verkeerde manier informatie weergeven, bijvoorbeeld door 'bij verzoek van het weergeven van de volledige tekst van een URL dat ook onbedoeld te doen'. Dit suggereert dat het techbedrijf de functie offline haalt vanwege auteursrechtoverwegingen. OpenAI geeft geen andere voorbeelden.

De functie was nog geen twee weken in bèta. OpenAI zegt Browse with Bing weer zo snel mogelijk beschikbaar te maken, maar deelt geen indicatie van wanneer dit zou moeten gebeuren.

Met de Browse with Bing-functie kunnen afnemers van een abonnement op ChatGPT Plus via de iOS-app het generatieve taalmodel toegang geven tot de Bing-zoekmachine. In tegenstelling tot de standaard versie van ChatGPT kan het taalmodel via Browse with Bing informatie gebruiken die meer up-to-date is. ChatGPT is namelijk getraind op oudere data en heeft beperkte kennis over gebeurtenissen na 2021.

Update, 12.55 uur: In het artikel werd gesuggereerd dat er ook een ChatGPT-Android-app beschikbaar is. Dit klopte niet.