NU.nl gaat experimenteren met AI-samenvattingen boven artikelen

NU.nl gaat experimenteren met het toevoegen van door AI gegenereerde samenvattingen aan artikelen. Volgens de nieuwswebsite komen dergelijke samenvattingen boven 'sommige artikelen' te staan. De samenvattingen worden altijd door een journalist gecontroleerd, meldt NU.nl.

NU.nl gaat de samenvattingen vanaf maandag 28 augustus toevoegen, schrijft het nieuwsmedium. Ze zijn inmiddels te zien bij enkele nieuwsartikelen op het medium. Dergelijke samenvattingen bestaan uit drie tekstblokjes, die te zien zijn in een kader bovenaan het artikel. NU.nl zegt al langer achter de schermen te experimenteren met AI en een van deze projecten nu daadwerkelijk in de praktijk te willen gaan proberen.

De nieuwswebsite zegt dat alle getoonde samenvattingen door journalisten gecontroleerd worden op feitelijke onjuistheden. Het medium schrijft dat 'de AI-tools van OpenAI' soms fouten produceerden tijdens de tests die NU.nl achter de schermen deed. NU.nl zegt niet of het de OpenAI-api of -webapp gebruikt voor het genereren van de samenvattingen. Het medium schreef eerder wel dat het zijn bronnen en gevoelige informatie beschermt, en geen informatie of verhalen die niet daadwerkelijk zijn gepubliceerd, gebruikt in AI-tools.