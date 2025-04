ChatGPT-apps krijgen mogelijkheid om internet te doorzoeken met Bing

OpenAI heeft zijn ChatGPT-app voor iOS de mogelijkheid gegeven om het web te doorzoeken met zoekmachine Bing van Microsoft. Bing is de enige mogelijkheid om ChatGPT online te laten gaan in de apps.

'Browse with Bing' is alleen beschikbaar voor betalende klanten, zegt OpenAI. Om de functie te activeren, moeten gebruikers eerst Browsing activeren in de New Features-sectie van de app, waarna het bij het model wisselen mogelijk is om de functie te gaan gebruiken.

Dat OpenAI alleen Bing aanbiedt, heeft er vermoedelijk mee te maken dat Microsoft een belangrijke investeerder is in OpenAI. Microsoft deed meerdere miljardeninvesteringen in de start-up, de recentste een half jaar geleden. Microsoft hoopt erop met AI-integraties Bing een betere positie te geven op de markt voor zoekmachines.

Update, 04-07: Een verwijzing naar de niet bestaande Android-app van ChatGPT is uit het artikel verwijderd.