OpenAI brengt Android-app van ChatGPT uit in Nederland en België

OpenAI heeft de Android-app van ChatGPT uitgebracht in Nederland en België. De iOS-app was al eerder beschikbaar gemaakt in Europa.

OpenAI laat weten dat de Android-app van ChatGPT nu beschikbaar is in alle landen waarin de AI-chatbot wordt ondersteund, waaronder dus ook Nederland en België. De app kwam een week geleden al uit in Bangladesh, Brazilië, India en de Verenigde Staten. De iOS-app is sinds mei al beschikbaar in Europa.

Our ChatGPT app for Android is now available in all countries and regions where ChatGPT is supported! Full list here: https://t.co/nsLtZFLW6h — OpenAI (@OpenAI) 31 juli 2023