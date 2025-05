Amerikaans bedrijf heeft niet-bindend bod uitgebracht op VanMoof

Het Amerikaanse bedrijf Micromobility.com wil een bindend bod uitbrengen om het failliete e-bikebedrijf VanMoof over te kunnen nemen. Het bedrijf produceert momenteel voornamelijk elektrische steps, maar wil hiermee naar eigen zeggen zijn merk uitbreiden.

Micromobility.com zegt in een persbericht een niet-bindend bod te hebben uitgebracht op het Nederlandse bedrijf 'dat positief is ontvangen'. Er wordt nu gewerkt aan een definitief bod. Over de hoogte van het bod wordt niet uitgewijd. De ceo van Micromobility.com stelt dat de 'sterke reputatie, innovatieve e-biketechnologie en het unieke abonnementsmodel' van VanMoof goed aansluit bij de visie van het Amerikaanse bedrijf. Als de overname succesvol is, wil Micromobility.com de technologie en het abonnementsmodel gaan gebruiken bij zijn eigen producten. Momenteel maakt het bedrijf geen e-bikes.

VanMoof werd op 18 juli failliet verklaard. Het Nederlandse e-bikebedrijf liet meteen al weten te onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Tweakers heeft een achtergrondverhaal geschreven over wat het faillissement kan betekenen voor eigenaren van de fiets, aangezien deze voor een deel afhankelijk is van de app en van de servers van VanMoof om te functioneren.