Uitgever Nederlandse kranten zet sportsite online met door GPT-4 gemaakte koppen

De Belgische uitgever Mediahuis, eigenaar van onder meer Telegraaf en NRC Handelsblad, heeft een sportsite online gezet, waarbij het boven de ANP-berichten door GPT-4 gegenereerde koppen zet. OpenAI's chatbot voorziet de artikelen ook van onder meer categorieën en tags.

Melding onder artikel van Mediahuis Resport

Mediahuis laat voor de site Resport GPT-4 twee koppen maken, meldt het bedrijf. De ene kop is voor boven het artikel en de andere is voor gebruik op sociale media. De inhoud van artikelen komt van persbureau ANP. Mensen checken de koppen wel, zo claimt de uitgever. Onder elk artikel staat wat AI heeft gedaan. Als een menselijke redacteur een kop aanpast, staat dat er ook bij.

Het maken van de koppen werkt vermoedelijk via een api-call naar OpenAI's GPT-model met in de prompt vooraf ingestelde elementen, zodat het antwoord vanuit de api een bruikbare titel is voor het artikel.

In de toekomst wil Mediahuis de artikelen uitbreiden met door GPT-4 gegenereerde trivia, klassementen bij vermeldingen van competities en biografieën over sporters die in de artikelen staan. Het is onbekend hoe Mediahuis dat wil implementeren. GPT-4 en ChatGPT hebben normaal gesproken alleen data tot 2021 en kunnen dus niet bij actuele standen van competities. Daarnaast maken ze vaak fouten in biografieën of ze geven veel informatie niet weer.