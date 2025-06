WSJ: Meta brengt webversie van Threads deze week uit

Meta is van plan om deze week een webversie van X-concurrent Threads uit te brengen. Dat melden ingewijden aan The Wall Street Journal. Meta zei eerder al dat een webversie van het socialemediaplatform in de maak is. Momenteel is de dienst alleen beschikbaar via smartphoneapps.

Meta zou van plan zijn om de webversie 'begin deze week' uit te brengen, melden anonieme bronnen aan The Wall Street Journal. Tegelijkertijd zijn die plannen nog niet definitief en daarom kunnen ze nog veranderen. Met de webversie komt Threads binnenkort beschikbaar op de desktop. Momenteel is de dienst alleen bruikbaar met apps voor Android en iOS, hoewel losse berichten van de dienst al wel bekeken kunnen worden via webbrowsers.

Er wordt al langer gewerkt aan een webversie van Threads. Instagram-baas Adam Mosseri schreef onlangs dat Meta al een paar weken een vroege versie daarvan aan het testen is, maar dat deze nog wat werk behoeft voordat het uitgebracht kon worden. Meta-ceo Mark Zuckerberg zei op 5 augustus dat de webversie 'in de komende weken' beschikbaar komt, samen met een zoekfunctie.

Meta bracht Threads anderhalve maand geleden uit als concurrent voor X, het voormalige Twitter. Het platform behaalde op de eerste dag een aantal van dertig miljoen gebruikers. Binnen vijf dagen had het platform honderd miljoen gebruikers, hoewel het aantal actieve gebruikers in de weken daarna is gedaald. Threads is momenteel niet beschikbaar in de Europese Unie, omdat Meta niet zeker is of het platform aan EU-wetten voldoet.