Mastodon kondigt overgang naar nieuwe non-profitorganisatie aan

Wie betaalt salaris?
Wie betaalt bedrijfspand?
Wie betaalt enzvoort....
Best wel zorgwekkend voor een sociale media bedrijf omdat ze zo veel servers hebben. Geen idee of non profit bedrijven ads mogen gebruiken, omdat ze vaak publiek belang voorop stellen.
Non-profit is niet hetzelfde als "er mag geen geld binnen komen" he? Zoals Gizz al zei, momenteel draaien ze op crowdfunding.
Veel servers zijn niet van hun, en veel van die servers worden opgezet draaien ook als hobbyproject en eventueel op crowdfunding. Andere servers zijn van bedrijven en organisaties zelf.
Dan vraag ik me wel af wie decentralisatie verzorgt en of opbouwt. Is er wel een aanmeld server om te controleren dat ze wel echt bestaan of ze beveiliging hebben. Of draaien ze helemaal blind?????
Ben benieuwd.
Het zijn verschillende servers die draaien op hetzelfde protocol (ActivityPup). Mastodon is meer een software die je op je server installeert die hierop werkt (en theoretisch kun je dus ook met andere software die ActivityPup gebruikt praten. Hoe lekker dat werkt verschilt). Je maakt dus ook een account op 1 server, en daarmee kun je connectie maken met alle andere servers.
Beetje net zoals dat email servers dat doen. Je kan immers met een Outlook account ook gewoon naar Gmail mailen, dan hoef je niet eerst een Gmail account aan te maken. Theoretisch kun je ook een eigen server opzetten. Het probleem dat dat in de praktijk niet werkt is niet omdat het niet werkt, maar omdat grote bedrijven als Google en Microsoft alles blokkeren wat niet een "positieve reputatie" heeft ipv enkel wat een negatieve reputatie heeft. En daarmee zorgen ze met hun monopoly dus eigenlijk dat je mails bij de meeste mensen niet aankomen. Dat voorkom je door geen enkele server zo groot te laten worden dat ze dit kunnen doen, maar het verspreid te houden.
De beveiliging kan dus ook per server verschillen, want dat ligt bij je server. Net zoals de regels (zowel ToS als relevante wetten) en zelfs eventuele bloklijsten. De truuk is dus om een server te kiezen (of zelf op te zetten) die bij jouw wensen past. En ja, zelfs dan zal de content dus ook alsnog terecht komen bij andere servers, net zoals dat wanneer ik met mijn Proton mail mail, er mails bij Gmail terecht komen. Daar dien je rekening mee te houden. Maarja, dat gebeurd ook als iemand een screenshot maakt van je Twitter bericht en elders post (en via bijv. Mastodon wordt over het algemeen wel een signaal gegeven als een bericht veranderd of verwijderd is. Maar een server kan kiezen dat niet te verwerken). Zodra dingen publiekelijk online staan, op wat voor dienst dan ook, moet je er sowieso vanuit gaan dat het voor altijd ergens staat. Dat is niet specifiek aan Mastodon of Gefedereerde netwerken. Die zijn er eerder juist duidelijk over, zodat men er aan denkt, ipv het vergeet en er achter komt als het wel een keer mis gaat.
Servers kunnen een check uitvoeren of je echt bent. Ook dit gaat dus per server. Maar dit is eigenlijk een check of een domein van jou is, niet of jij echt bent. Dit is vooral voor bedrijven, instanties en beroemdheden van toepassing. Over Jan Modaal zegt het niet zo veel. Door een stukje code op je website te zetten en dit in je account te linken kun je je account verifiëren voor die website (dus niet je account wordt geverifieerd, maar je eigenaarschap van de website. Dat is ook waar het vinkje staat). Zo zou een bedrijf, beroemdheid of instantie dus hun officiële website kunnen verifiëren, wat iig aangeeft dat ze toegang hebben de websitecode aan te passen en tot het Mastodon account. Dan is de kans groot dat het idd dat bedrijf betreft.
[Reactie gewijzigd door Cambionn op 13 januari 2025 17:48]