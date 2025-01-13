Mastodon kondigt overgang naar nieuwe non-profitorganisatie aan

Decentraal sociaal netwerk Mastodon zal een non-profitorganisatie in de Europese Unie oprichten. De onderdelen van de huidige organisatie zullen hier in worden ondergebracht. Oprichter Eugen Rochko komt niet aan het hoofd van de non-profit terecht en focust zich op productstrategie.

Mastodon schrijft in een aankondiging dat de organisatie de komende zes maanden een 'transformatie' zal ondergaan, waarbij verschillende delen van de Mastodon gGmbH-organisatie zullen opgaan in een nieuwe juridische entiteit. Er wordt volgens het platform gestopt met de huidige bedrijfsstructuur waarbij één persoon de eigenaar van de organisatie is, en overgestapt naar een Europese non-profitorganisatiestructuur waarbij dat niet meer het geval is. De huidige ceo, Eugen Rochko, zal een andere rol binnen de nieuwe organisatie opnemen en zijn focus meer op productstrategie leggen.

Mastodon schrijft dat het hoofdkantoor van het socialemediaplatform in Europa blijft. Het platform zal ook nog steeds de servers mastodon.social en mastodon.online hosten en geen grote onmiddellijke veranderingen aan de gebruikerservaring doorvoeren. Het team zal in de nabije toekomst wel nog verbeteringen doorvoeren. De bestaande Amerikaanse non-profitorganisatie die in 2024 werd opgericht, blijft ook bestaan. Deze organisatie moet Mastodon naar verluidt helpen om geld op te halen.