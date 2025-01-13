Mastodon kondigt overgang naar nieuwe non-profitorganisatie aan

Decentraal sociaal netwerk Mastodon zal een non-profitorganisatie in de Europese Unie oprichten. De onderdelen van de huidige organisatie zullen hier in worden ondergebracht. Oprichter Eugen Rochko komt niet aan het hoofd van de non-profit terecht en focust zich op productstrategie.

Mastodon logo

Mastodon schrijft in een aankondiging dat de organisatie de komende zes maanden een 'transformatie' zal ondergaan, waarbij verschillende delen van de Mastodon gGmbH-organisatie zullen opgaan in een nieuwe juridische entiteit. Er wordt volgens het platform gestopt met de huidige bedrijfsstructuur waarbij één persoon de eigenaar van de organisatie is, en overgestapt naar een Europese non-profitorganisatiestructuur waarbij dat niet meer het geval is. De huidige ceo, Eugen Rochko, zal een andere rol binnen de nieuwe organisatie opnemen en zijn focus meer op productstrategie leggen.

Mastodon schrijft dat het hoofdkantoor van het socialemediaplatform in Europa blijft. Het platform zal ook nog steeds de servers mastodon.social en mastodon.online hosten en geen grote onmiddellijke veranderingen aan de gebruikerservaring doorvoeren. Het team zal in de nabije toekomst wel nog verbeteringen doorvoeren. De bestaande Amerikaanse non-profitorganisatie die in 2024 werd opgericht, blijft ook bestaan. Deze organisatie moet Mastodon naar verluidt helpen om geld op te halen.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 13-01-2025 14:33
60 • submitter: Fox

13-01-2025 • 14:33

60

Submitter: Fox

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Reacties (60)

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Dark Angel 58 13 januari 2025 15:51
Wie betaalt salaris?
Wie betaalt bedrijfspand?
Wie betaalt enzvoort....

Best wel zorgwekkend voor een sociale media bedrijf omdat ze zo veel servers hebben. Geen idee of non profit bedrijven ads mogen gebruiken, omdat ze vaak publiek belang voorop stellen.
Gizz @Dark Angel 5813 januari 2025 16:25
Volgens Wikipedia:
Mastodon is crowdfunded and does not contain ads; as of November 2022, it was supported by 3,500 people. Since 2021 it has been registered in Germany as a nonprofit organization (German: gemeinnützige GmbH);[117] a US nonprofit was established in April 2024.[118] The organization started selling stuffed toys in October 2024.[119]
Overigens snap ik niet wat je bedoelt met 'omdat de zo veel servers hebben'? Het hele idee van de decentrale structuur is juist dat iedereen een server kan starten en dat niet de hele load bij 1 partij komt.
Dark Angel 58 @Gizz13 januari 2025 16:37
Dan vraag ik me wel af wie decentralisatie verzorgt en of opbouwt. Is er wel een aanmeld server om te controleren dat ze wel echt bestaan of ze beveiliging hebben. Of draaien ze helemaal blind?????
Ben benieuwd.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 13 januari 2025 16:37]

Kerfuffle
@Dark Angel 5813 januari 2025 17:08
Het draait op het ActivityPub protocol, wat een W3C standaard is. Of je de host van een specifieke instance kunt vertrouwen, blijft wel de kwestie natuurlijk. Wat voor aanmeldserver & beveiliging bedoel je?
Dark Angel 58 @Kerfuffle13 januari 2025 17:11
Ik meen aan dat iedereen een account heeft bij Mastodon servers? Wie controleert de accounts dat ze wel echt bestaan?
Q-collective @Dark Angel 5813 januari 2025 17:29
Hoi, ik run een eigen Mastodon server, dus ik kan je vraag wellicht beantwoorden: Mastodon is open source software. Iedereen die dat wil kan een server beginnen en naar eigen inzicht draaien. Je kunt het vergelijken met email: ook daar kan iedereen een eigen mailserver draaien. Nu doet lang niet iedereen dat en maakt men vaak gewoon een account aan bij Gmail, Outlook.com of een andere partij. Toch kunnen al deze verschillende diensten met elkaar emailen. Bij Mastodon werkt dat precies zo: vanwege het ActivityPub protocol kunnen alle servers die dat ondersteunen met elkaar communiceren.

Nu is dit netwerk aan servers veel breder dan enkel Mastodon: PeerTube, PixelFed, Castopod, Loops, Wordpress, Ghost en Flipboard zijn een kleine greep aan projecten die het protocol ondersteunen. Zelfs Threads heeft het deels geïmplementeerd.

In theorie is het mogelijk dat er bot servers worden opgezet, maar die blokkeer je gewoon, net zoals je een spamserver blokkeert bij email. Niemand hoeft het hele netwerk te controleren. Je beheert gewoon je eigen server. Heb ik een spambot op mijn server dan keil ik die er lekker af :)

[Reactie gewijzigd door Q-collective op 13 januari 2025 17:30]

Kerfuffle
@Q-collective13 januari 2025 17:40
Goede uitleg. Overigens is er op Mastodon ook een bot account feature, waar je gewoon expliciet een bot account aanmaakt, bijv. de bot account die iedere woensdag een plaatje van Kuifje toont. Die is dan ook nadrukkelijk als bot account gemarkeerd; is gewoon een utility ding ( ;
Kerfuffle
@Dark Angel 5813 januari 2025 17:24
Hmm ik weet niet zeker of ik je begrijp, dus beetje lang antwoord:

Je kiest een host (bijv. mastodon.nl, of fosstodon.org, of 1 van duizenden andere) die je vertrouwt, en daar maak je een account. Dat betekent dat je een timeline hebt met posts van accounts op die host, een timeline met posts van hosts die ermee federeren, en timelines voor hashtags en accounts (op welke host dan ook) die je zelf volgt. Iedereen kan zo'n account aanmaken, dus ik kan borisjeltsin@fosstodon.org aanmaken. Ik weet niet wat de wetgeving is omtrent imiteren van echte personen op social media, maar het is sowieso afhankelijk van de regels van een specifieke host, of ze je accountnaam toestaan.

Verder: De overheid heeft het social.overheid.nl domein, dus een account daarop is al wat geloofwaardiger dan markjerutte@cutefurries.ru, want het verschaffen van accounts zal daar wat strenger zijn (gevaarlijke aanname).

Daarnaast kun je een "groen vinkje" regelen op je mastodon profiel, door een linkback op een website te plaatsen. Zo heb ik op mijn Mastodon profiel op mastodon.online een groen vinkje naar m'n GitHub pagina en naar de blogpagina van m'n werkgever, omdat ik op beide pagina's een linkback naar m'n Mastodon profiel pagina heb gezet, en op m'n bandprofiel op metalhead.club een groen vinkje naar de homepage van m'n band website.
108rogar @Dark Angel 5813 januari 2025 17:16
Iedere server (instance) heeft zijn eigen accounts, en controleert die zelf. Dankzij communicatie met ActivityPub kun je ook accounts op andere servers volgen.
Cambionn @Dark Angel 5813 januari 2025 17:21
Wie betaalt salaris?
Wie betaalt bedrijfspand?
Wie betaalt enzvoort....

Best wel zorgwekkend voor een sociale media bedrijf omdat ze zo veel servers hebben. Geen idee of non profit bedrijven ads mogen gebruiken, omdat ze vaak publiek belang voorop stellen.
Non-profit is niet hetzelfde als "er mag geen geld binnen komen" he? Zoals Gizz al zei, momenteel draaien ze op crowdfunding.

Veel servers zijn niet van hun, en veel van die servers worden opgezet draaien ook als hobbyproject en eventueel op crowdfunding. Andere servers zijn van bedrijven en organisaties zelf.
Dan vraag ik me wel af wie decentralisatie verzorgt en of opbouwt. Is er wel een aanmeld server om te controleren dat ze wel echt bestaan of ze beveiliging hebben. Of draaien ze helemaal blind?????
Ben benieuwd.
Het zijn verschillende servers die draaien op hetzelfde protocol (ActivityPup). Mastodon is meer een software die je op je server installeert die hierop werkt (en theoretisch kun je dus ook met andere software die ActivityPup gebruikt praten. Hoe lekker dat werkt verschilt). Je maakt dus ook een account op 1 server, en daarmee kun je connectie maken met alle andere servers.

Beetje net zoals dat email servers dat doen. Je kan immers met een Outlook account ook gewoon naar Gmail mailen, dan hoef je niet eerst een Gmail account aan te maken. Theoretisch kun je ook een eigen server opzetten. Het probleem dat dat in de praktijk niet werkt is niet omdat het niet werkt, maar omdat grote bedrijven als Google en Microsoft alles blokkeren wat niet een "positieve reputatie" heeft ipv enkel wat een negatieve reputatie heeft. En daarmee zorgen ze met hun monopoly dus eigenlijk dat je mails bij de meeste mensen niet aankomen. Dat voorkom je door geen enkele server zo groot te laten worden dat ze dit kunnen doen, maar het verspreid te houden.

De beveiliging kan dus ook per server verschillen, want dat ligt bij je server. Net zoals de regels (zowel ToS als relevante wetten) en zelfs eventuele bloklijsten. De truuk is dus om een server te kiezen (of zelf op te zetten) die bij jouw wensen past. En ja, zelfs dan zal de content dus ook alsnog terecht komen bij andere servers, net zoals dat wanneer ik met mijn Proton mail mail, er mails bij Gmail terecht komen. Daar dien je rekening mee te houden. Maarja, dat gebeurd ook als iemand een screenshot maakt van je Twitter bericht en elders post (en via bijv. Mastodon wordt over het algemeen wel een signaal gegeven als een bericht veranderd of verwijderd is. Maar een server kan kiezen dat niet te verwerken). Zodra dingen publiekelijk online staan, op wat voor dienst dan ook, moet je er sowieso vanuit gaan dat het voor altijd ergens staat. Dat is niet specifiek aan Mastodon of Gefedereerde netwerken. Die zijn er eerder juist duidelijk over, zodat men er aan denkt, ipv het vergeet en er achter komt als het wel een keer mis gaat.

Servers kunnen een check uitvoeren of je echt bent. Ook dit gaat dus per server. Maar dit is eigenlijk een check of een domein van jou is, niet of jij echt bent. Dit is vooral voor bedrijven, instanties en beroemdheden van toepassing. Over Jan Modaal zegt het niet zo veel. Door een stukje code op je website te zetten en dit in je account te linken kun je je account verifiëren voor die website (dus niet je account wordt geverifieerd, maar je eigenaarschap van de website. Dat is ook waar het vinkje staat). Zo zou een bedrijf, beroemdheid of instantie dus hun officiële website kunnen verifiëren, wat iig aangeeft dat ze toegang hebben de websitecode aan te passen en tot het Mastodon account. Dan is de kans groot dat het idd dat bedrijf betreft.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 13 januari 2025 17:48]

SillieWous @Dark Angel 5813 januari 2025 17:15
Is er wel een aanmeld server om te controleren dat ze wel echt bestaan of ze beveiliging hebben.
Die vraag snap ik niet. Hoe kun je je aanmelden bij een server die niet bestaat?
SillieWous @Dark Angel 5813 januari 2025 17:25
Niemand heeft gezegd dat je geen server nodig hebt. Alleen hoeft de Mastodon stichting dit niet per se zelf te doen (doen ze vgm wel).

Maar het punt van decentraal is juist dat iedereen een eigen server kan draaien. Een gebruiker kan dan kiezen op welke server hij een account maakt. Je kunt dan wel nog steeds interacteren met gebruikers van een andere server (mits die server jouw server niet geband heeft en vice versa).
Kerfuffle
@Dark Angel 5813 januari 2025 17:37
Er zijn wel fysieke servers nodig. Iemand die besluit een Mastodon instance te hosten op z'n eigen domein voor zichzelf en z'n 20 vrienden en familieleden, moet bijv. kijken, hoeveel media hij wil cachen op z'n server van al die gefedereerde feeds op andere servers, en hoeveel ruimte hij nodig heeft voor wat die 20 accounts op z'n eigen server posten.

Ik heb al wel een paar admins gezien die onderschatten wat dat kan kosten. Als ze dan wel inschrijvingen open zetten, en te weinig donaties ontvangen en geen ander levensvatbaar model hebben om de boel te bekostigen, dan moeten de op den duur de stok doorgeven aan iemand die dat wel voor elkaar krijgt, of de instance opdoeken. De afspraak is dat admins de mensen met een account op hun instance daar wel een heads-up van geven, zodat die een andere instance (op een ander domein, van een andere admin) kunnen zoeken en hun boeltje (posts, volgers, volgenden, al weet ik niet zeker wat daar de grenzen van zijn) ernaartoe kunnen migreren.
Lucb1e @Dark Angel 5814 januari 2025 21:29
wie decentralisatie verzorgt en of opbouwt. Is er wel een aanmeld server om te controleren dat ze wel echt bestaan of ze beveiliging hebben. Of draaien ze helemaal blind?????
Wie controleert dan dat Tweakers wel echt bestaat? Of draait het hele web blind?!

Iedereen kan een website opzetten, zo ook een Mediawiki (bekendste website die die software draait: Wikipedia), een chatprogramma (WhatsApp is een darkweb-site! Je hebt immers speciale software, van voormalig Facebook nota bene, nodig om die inhoud te benaderen), een e-mailserver, of een Mastodon-server. Je hebt er toestemming voor nodig en het wordt gecontroleerd of het wel veilig is in dezelfde mate als dat je gecontroleerd wordt wanneer je een kroket uit de muur haalt
MSalters @Dark Angel 5813 januari 2025 16:30
Waarom zouden non-profit organisaties geen ads mogen "gebruiken"? (Ik neem aan dat je bedoelt "advertentie ruimte verkopen"). Non-profit betekent dat winst geen doel mag zijn; de inkomsten en uitgaven moeten ongeveer in balans zijn. Die inkomsten mogen uit ongeveer elk legaal doel komen, en advertenties zijn zonder meer legaal.

Het is overigens een misvatting dat non-profit organisaties noodzakelijkerwijs het publiek belang dienen. Een vakbond kan prima als non-profit organisatie opkomen voor z'n leden.
k995 @Dark Angel 5813 januari 2025 16:30
Zorgwekkend? Omdat ze zonder geld kunnen geraken?
EN ja die mogen reclame maken of tonen, tuurlijk.
sympa @Dark Angel 5813 januari 2025 16:31
Een non-profit lijkt me een soort van stichting. Mogen wel mensen in dienst hebben, maar geld in de stichting is alleen voor doelen van de stichting.
En dat mag gewoon met advertenties en ook met donaties (wat is het verschil eigenlijk)?
Kerfuffle
@Dark Angel 5813 januari 2025 17:14
Als ze failliet gaan, blijft de W3C standaard van ActivityPub en de codebase gewoon beschikbaar, en kan iedereen nog altijd een server optuigen en met de rest federeren (of niet, zoals gab & Truth Social, die ook op Mastodon draaien). Het staat overigens iedereen vrij om een eigen Mastodon server te hosten en wel ads te serveren om te betalen voor de server kosten; dat Rochko ervoor kiest dat niet te doen voor z'n organisatie, wil niet zeggen dat niemand dat kan of mag doen voor z'n eigen smaak. Tweakers zou een social.tweakers.net mastodon instance kunnen starten die DPG media ads toont, bijv.
Odie @Dark Angel 5814 januari 2025 08:55
Nonprofit zegt maar een ding: het bedrijft streeft niet primair naar winst. De organisatie mag prima geld verdienen (en veel ook) maar moet eventuele winst direct besteden aan de organisatie. Verder is alles mogelijk.

Wist je dat IKEA ook onder leiding staat van een Nederlandse stichting?
Verwijderd @Dark Angel 5814 januari 2025 13:06
Geen idee of non profit bedrijven ads mogen gebruiken, omdat ze vaak publiek belang voorop stellen.
Of het mag of niet is niet relevant - de vraag is a) of zoiets binnen de taak van de betreffende non-profit valt en b) of het überhaupt noodzakelijk is om een en ander in de lucht te houden.

Om een eenvoudig voorbeeld te noemen: de wikimedia foundation harkte de afgelopen jaren meer dan 150 miljoen dollar aan donaties per jaar binnen, enkel met een bedelbanner.

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws...ciele-afslag-nam-a4878420

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 januari 2025 13:06]

Microwilly 13 januari 2025 14:44
Zit nu een paar dagen op masto. Even wat meer werk om te volgen. Maar wat een rust echt geweldig.!
ArmEagle @Microwilly13 januari 2025 14:47
Hoezo meer rust? Je kan (aangenomen dat je op Twitter zat) toch gewoon zelf bepalen wie je volgt?

Nu gebruik ik Twitter alleen in de browser en haal ik wat 'vervelende zaken' met een userscriptje weg (naast basis functionaliteit die het script toevoegt). Daarmee is de 'Following' lijst ook echt dat.
DevWouter @ArmEagle13 januari 2025 14:58
Ik denk dat je het daarmee zelf al aangeeft: Je gebruikt een script om rust te produceren. Dat is niet iets wat iedereen heeft ;)
ruben0107 @DevWouter13 januari 2025 15:05
Ik snap de hele ophef over X nooit zo goed, je hebt toch gewoon een lijst met following. Volg alleen mensen die jij leuk/goed vind en je hebt hetzelfde effect. (Volg alsjeblieft ook wat tegengeluiden om niet in een echo te komen en je bent er.)

Ik vind het juist wel fijn dat je alles voorbij ziet komen op X in de "for you" ik krijg zowel rechts als links mee en ja er zit van beide kanten wel eens wat tussen dat je denkt he moet dat nou. Maar probeer altijd wel veel invalshoeken te hebben.
Khalid. @ruben010713 januari 2025 15:46
Stel ik volg nu.nl op X dan krijg je soms de neiging om de reacties te lezen en wat zie je?? Ja ik zeg verder niks
MatyGirl @Khalid.13 januari 2025 16:14
Oh god, dacht zal even kijken, geef een snelle scroll en klik een paar niet-politieke random post:

Artikel over branden in LA:
homophobische reactie :?

Artikel over koude nacht:
Klimaatveranderingontkenner |:(

Cyberhack op TU Eindhoven:
Ze hebben teveel vrouwelijke professors :?
Acroynum @MatyGirl13 januari 2025 17:20
Heb je wel eens de reacties op een nu.nl artikel zelf gelezen... is echt niet veel beter... :?
MatyGirl @Acroynum13 januari 2025 18:09
Als Belg-zijnde lees ik niet zoveel Nederlandse kranten :P .
Hier hebben we natuurlijk de beruchte HLN-reacties, maar buiten Tweakers hebben de media die ik lees geen commentaren (VRT-NWS/Regionale krant)
DLSS @ruben010713 januari 2025 15:17
Ben ik het wel mee eens. Ik gebruik alleen de following tab, geen issues met twitter daardoor. Daar bovenop heb je ook nog de lijst functie.

Soms heb ik, bijvoorbeeld, even geen zin in algemeen nieuws en ga ik voor een lijst die ik heb gemaakt met alleen tech nieuws en mensen uit de tech wereld. Zo heb ik ook lijsten met alleen game gerelateerde accounts, wetenschap, etc.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 13 januari 2025 15:17]

Cambionn @ruben010713 januari 2025 17:05
Ik vind het juist wel fijn dat je alles voorbij ziet komen op X in de "for you" ik krijg zowel rechts als links mee en ja er zit van beide kanten wel eens wat tussen dat je denkt he moet dat nou. Maar probeer altijd wel veel invalshoeken te hebben.
Op Mastodon kun je overigens ook "gewoon" feeds zien buiten je eigen die gevuld is met wat jij volgt. Zo is er 1 met alles van je eigen server (kan interessant zijn bij interesse-specifieke servers, regio-specifieke servers, of juist als je heel algemeen dingen wil zien).

De andere is de federated time-line. Daarin komen grofweg alle posts die met jouw server worden gedeeld, bijvoorbeeld omdat andere ze volgen. Dit is het dichtstbijzijnde dat je komt to "alles" (want je server weet pas van het bestaan van anderen als die ermee gefedereerd heeft, maar zodra 1 user er ooit mee verbind komt het hier ook op). Zeker op de grotere servers als mastodon.social.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 13 januari 2025 17:45]

ArmEagle @DevWouter14 januari 2025 01:08
Het scriptje haalt promoted Tweets (reclame) weg. Ik heb geen idee hoeveel er daarvan zijn. Of dat misschien een beetje door uBlock verhinderd wordt?

Ik heb het initieel gemaakt om mijn 'laatst gelezen' Tweet te markeren. Een promoted Tweet detecteren was daarvoor toch al nodig. Handige bijvangst.
Microwilly @ArmEagle13 januari 2025 15:06
Ik gebruik ook x / twitter. En heb tijden dat ik echt verslaaf aan ben. Alleen soms is het wel iets te veel prikkels. ( vind ik ) Maar misschien zou een ‘scriptje’ mij ook kunnen helpen. Moet ik me maar een keer in verdiepen. Ook Bluesky geprobeerd maar dat is weer net te veel over bloemetjes en bijtjes. Mastodon Voelt beetje aan als een rss feed maar dan met likes en reacties. Voor mij perfect.
MAher @Microwilly14 januari 2025 11:04
Ik gebruik lijsten op X met bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld financien of sector zo als scheepvaart of militair materieel. Er zijn vele volgenswaardige accounts die dan een beperkte maar heel erg informatieve stroom aan berichten genereren op 1 plek. Je hoeft een account niet eens te volgen om in een lijst te zetten.

For You is erg druk (met veel ”viral” posts, zowel links als rechts) en moet je uit blijven tenzij je hoge bloeddruk wilt of eventjes voor de gein. Snel doomscrollen iig. Following is ook druk als je brede interesse hebt - Lists is ideaal.

Zelf probeer ik mijzelf te beperken tot lijsten, dat zorgt ook voor efficientere tijdsbesteding met minder rabbit hole en doomscrollen tot gevolg,
Microwilly @MAher14 januari 2025 12:44
For You is erg druk (met veel ”viral” posts, zowel links als rechts) en moet je uit blijven tenzij je hoge bloeddruk wilt of eventjes voor de gein.
Haha ja..!
Zelf probeer ik mijzelf te beperken tot lijsten, dat zorgt ook voor efficientere tijdsbesteding met minder rabbit hole en doomscrollen tot gevolg,
Ik zou vanmiddag lijsten is testen!
P_Tingen @Microwilly13 januari 2025 15:01
Ik zit zowel op Mastodon als BlueSky, beide als mogelijk alternatief voor X. Wat me bij beide goed beviel is de algehele sfeer; een stuk vriendelijker dan op X. Bij Mastodon duurde het wel een tijdje voor ik me daar wat meer thuis voelde; je moet er significant werk in steken, iets wat veel minder is bij BS voor mijn gevoel. Daar was ik in no-time aan gewend. De webinterface van BS bevalt me overigens ook veel beter dan die van Mastodon.
himlims_ @P_Tingen13 januari 2025 15:05
doen die platformen ook aan community/user-notes?
nst6ldr @himlims_13 januari 2025 20:46
Waarom zouden andere platformen dat moeten toepassen? Het is algemeen bekend dat community notes weinig bijdragen aan waarheidsvinding gezien de effecten op verspreiding van desinformatie vooralsnog meetbaar onbenullig zijn.
himlims_ @nst6ldr13 januari 2025 23:24
Op ieder platform wordt onzin verspreid, wat ik (en andere Microwilly in 'Mastodon kondigt overgang naar nieuwe non-profitorganisatie aan') positief ervaren is dat “men/communitie” nuance of ontkrachting kan aanbrengen op een bericht. En ook die “community notes” kunnen ook weer beargumenteerd worden.

Hierdoor ervaar ik x als “betrouwbaar” platform. Die community notes zie je niet overal, maar vooral bij prominente accounts of actuele discussies #trending.

Ik vind dat een fijne toevoeging, tuurlijk is er ruimte voor verbetering, maar het zou een gewenste toevoeging kunnen zijn voor andere (sociale)platformen. Omdat fakenews/desinformatie/complete onzin, (in)direct ter discussie komen te staan.

Onderaan de streep is er vaak ruimte voor verschillende standpunten en interpretaties, maar op deze manier worden “feiten :+” direct zichtbaar ter discussie gesteld

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 13 januari 2025 23:26]

nst6ldr @himlims_14 januari 2025 07:28
Op ieder platform wordt onzin verspreid, wat ik (en andere Microwilly in 'Mastodon kondigt overgang naar nieuwe non-profitorganisatie aan') positief ervaren is dat “men/communitie” nuance of ontkrachting kan aanbrengen op een bericht. En ook die “community notes” kunnen ook weer beargumenteerd worden.
Ik weet hoe community notes werken, wat mijn probleem ermee is dat ze dus niet het beoogde effect hebben.
Microwilly @himlims_13 januari 2025 15:12
Is niet echt nodig ( bij masto ). Je krijgt meer te zien wat je volgt. ( mijn ervaring)
himlims_ @Microwilly13 januari 2025 15:17
gaat mij meer om die 'fact check' wat X erg goed mogelijk maakt. wat ik bij andere platformen nog (beperkt/niet) gezien heb.
Microwilly @himlims_13 januari 2025 15:18
Nee dat klopt. Dit werkt goed bij X.
Microwilly @P_Tingen13 januari 2025 15:16
Klopt Bluesky werkt gelijk. En werkt meer zoals X / FB alleen dan meer met een links publiek. X meer rechts. Ik heb het idee dat je bij Mastodon meer in je eigen bubbel blijft. Net welke accounts je volgt. Ik hou van techniek, ruimte, mooie fotos. Krijg ook alleen dit in mijn feed.
UPPERKEES @Microwilly14 januari 2025 08:44
Blue Sky gebruikt ook ActivityPub en kan wanneer ze Federation toelaten linken met Mastodon.

Edit, het zit toch wat anders: https://techcrunch.com/20...ch-other-with-bridgy-fed/

[Reactie gewijzigd door UPPERKEES op 14 januari 2025 08:45]

RonaldHeirbaut @Microwilly13 januari 2025 16:11
Ik heb geen X, geen Facebook, geen Mastodon... helemaal niks! Alleen LinkedIn en Tweakers. Heerlijk rustig :)
Ik heb ook geen idee wat ik mis, maar iets zegt me dat het niet veel is.
Microwilly @RonaldHeirbaut14 januari 2025 09:27
Dat is heerlijk wil ik ook een beetje naar toe werken. Rust O-) Alleen jammer als er nieuws is Israel/Palestina /Oekraïne/Rusland/Usa/China. Kom je niet om X heen. ( wil je er als eerste bij zijn. En niks missen. ) * Ben geen X fanboy. Maar dit is hoe ik het ervaar.
zordaz @Microwilly14 januari 2025 13:25
Echt belangrijk nieuws komt vanzelf naar je toe, daar hoef je geen X, Bluesky of andere social media voor te gebruiken. Het is namelijk een soort karaktereigenschap van nieuws.

Zie verder: 'Het nieuwsdieet' van Robert Dobelli :)
Microwilly @zordaz15 januari 2025 10:59
Iedereen heeft een andere definitie van echt belangrijk nieuws. Als je geïnteresseerd bent in Israel/Palestina/Oekraïne/Rusland/Usa/China dan mis je toch een hoop (nieuws) zonder X.
Cambionn 13 januari 2025 14:42
Goede ontwikkeling die past bij een decentraal netwerk, 1 hoofd voor decentrale software is immers enigsinds ironisch. Fijn dus dat dat veranderd.

Dat steeds meer big-tech alternatieve diensten naar non-profits gaan (eerder ook al Proton bijv) is ook zeker niet verkeerd.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 13 januari 2025 14:43]

Bender @Cambionn13 januari 2025 14:51
De situatie met Wordpress (in dit geval de WordPress Foundation) bewijst wel dat een non-profit niet heiligmakend is.
Zer0 @Bender13 januari 2025 15:29
Volgens mij komen de huidige issues mbt Wordpress vooral uit de hoek van Automatic, de for-profit kant..
Bender @Zer013 januari 2025 15:33
Het lijkt vooral vanuit Matt te komen, welke eigenaar is van Automattic maar overduidelijk ook de controle heeft van de WP Foundation.
GertMenkel
@Bender13 januari 2025 22:47
Ik denk dat het grootste verschil tussen Mastodon en WordPress is dat Mastodon geen for-profit zijbedrijf heeft dat de non-profitsoftware verkoopt. Het natuurlijk een illusie dat de non-profit onafhankelijk is van de for-profit die bijna alle programmeurs betaalt, ook al zouden de twee op papier los moeten staan.

Tot het team achter Mastodon ook bakken met geld begint te verdienen aan het hosten van Mastodon, denk ik dat we goed zitten. Dat kan in de toekomst altijd veranderen, maar voor de komende tijd verwacht ik geen grote veranderingen.
Kerfuffle
@GertMenkel14 januari 2025 00:21
En met als verschil dat er al alternatieve platformen bestaan die ook met Mastodon en elkaar over ActivityPub federeren, zoals GoToSocial, Lemmy, Akkoma, Pixelfed en weet ik wat nog meer. Dus als Mastodon er ooit mee kapt en niemand neemt die codebase over, dan is er nog meer dan genoeg dat de fediverse wel in de lucht houdt.
GertMenkel
@Kerfuffle14 januari 2025 09:41
WordPress doet ook ActivityPub en ook dat kan worden geforkt. Het probleem met WordPress was dat een grote commerciële partij met de zakelijke kant van WordPress concurreerde maar geen interesse had in het bijhouden van een eigen, open-source fork, of in het terugleveren van code. Dat risico bestaat bij zo'n beetje elk open-sourceproject, helaas.

Op zich helpt het dat ActivityPub meer gedecentraliseerd is, maar wil je met Mastodon samenwerken dan moet je wel wat specifieke interpretaties doen van het protocol. Zo worden bepaalde mediatypes niet gerenderd ("page" staat me bij) waardoor alles als "note" moet worden verstuurd omdat anders Mastodon je inhoud vervangt door een link. Er zijn forks die dat al wel renderen, maar de meeste servers doen dat niet. Als Mastodon andere niet-compliant veranderingen toevoegt (of dat nu is voor goede of kwade bedoelingen), zal de rest van het ecosysteem moeten kiezen tussen niet meer kunnen samenwerken met de meeste servers of zich aanpassen aan de grillen van Mastodon.

Ik heb een half jaar geleden gekeken naar AcitivityPub-servers en ik heb er geen gevonden met een web-frontend die de server-to-server spec helemaal implementeert (om van de client-to-server-spec maar te zwijgen).
heerhaan @Bender13 januari 2025 15:03
Nou ja, is het niet zo dat Matt Mullenweg ook het hoofd is van de Wordpress Foundation? Dat zou het van zichzelf al geen neutrale partij meer maken.
Bender @heerhaan13 januari 2025 15:33
Klopt, dat laat dus ook zien dat non-profit echt niet zomaar de oplossing is.
Cambionn @Bender13 januari 2025 15:01
Zeker niet, maar er is vrij weinig heiligmakend. Dat betekend niet dat het geen goede stap is.
Lucb1e 14 januari 2025 21:11
waarbij verschillende delen van de Mastodon GmbH-organisatie zullen opgaan in een nieuwe juridische entiteit
@JayStout Het is juist geen GmbH (wat we in Nederland meen ik een BV noemen): het is een non-profit wat dan schijnbaar gGmbH heet: gemeinnütziger Gesellschaft mit beschränkter Haftung (eerste woord is bijvoegelijk dus niet groot geschreven, ongeacht dat bij ons besloten noch vennootschap groot geschreven worden en het wel als afkorting BV is)

Wikipedia NL heeft er weinig info over, noemt alleen het bestaan hier: Wikipedia: Rechtsvorm
Engelse pagina heeft er twee zinnen over: Wikipedia: GmbH
a special form of a limited liability company with a charitable purpose. Traditional foundations and gGmbHs in Germany do not have minimum annual giving requirements. They are required to spend any profits by the end of the fiscal year in which they were accrued, but are allowed to build capital reserves totaling 10 percent of annual donations or 33 percent of dividends received.
Waarom deze wijziging, wat dit nu uitmaakt, had ik ook graag teruggelezen in het artikel. Op Hacker News wordt het verschil geduidt door u/lutoma:
The difference is that the previous non-profit was a not-for-profit corporation (gGmbh). This legal form is roughly analogous to most US non-profits (501(c)3 Inc.) and meant that as founder, Eugen Rochko still had more or less full control over the organization.

As I understand it, the new organization is supposed to be a non-profit association (e.V.), which is a distinct type of organization under German law that enforces democratic decision-making and enables people to become voting members of the NGO.

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 14 januari 2025 21:16]


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