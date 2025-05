Nederlandse overheid begint Mastodon-instance voor overheidsaccounts

De Nederlandse overheid is een Mastodon-instance begonnen op het subdomein social.overheid.nl. Het zal gaan om een instance bedoeld voor accounts van de Rijksoverheid, niet voor individuele ambtenaren.

Het domein ging vrijdag in de lucht, zegt het beheerderaccount van de instance. "Het is nog niet officieel in gebruik, even geduld alstublieft." De Mastodon-instance draait op overheid.nl, een bekend domein van de Rijksoverheid. Op de server staan ook de regels die de overheid hanteert en onder meer beperkte en opgeschorte Mastodon-servers, waarmee de accounts geen interactie kunnen hebben.

De overheid gaat de Mastodon-server nog deze maand in gebruik nemen, schrijft staatssecretaris voor digitalisering Alexandra van Huffelen. De Mastodon-server moet een 'waardengedreven alternatief voor sociale media' worden voor overheidsaccounts. "Het is bedoeld om vanuit de overheid een beweging naar het gebruik van concrete alternatieven te faciliteren."

Door naar Mastodon te gaan, maakt de overheid zich niet langer afhankelijk van commerciële bedrijven die mogelijk toegang tot accounts en posts beperken. Dat gebeurde vorige week rond storm Poly, toen de brandweer van Amsterdam zijn Twitter-account in een NL-Alert zette, terwijl Twitter toen onbeschikbaar was voor niet-ingelogde gebruikers.