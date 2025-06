Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn's en socialemediamonitoring

Het Nederlandse kabinet heeft meer tijd nodig om het burgerservicenummer te anonimiseren. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft dat ze meer tijd nodig heeft voor het onderzoek, dat 'een lastig vraagstuk' is. Ook het onderzoek naar socialemediamonitoring loopt vertraging op.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering noemt de vertragingen in een brief aan de Tweede Kamer. Ze schrijft daarin dat meerdere beloftes rondom digitale zaken niet worden nagekomen en vertragingen oplopen. Een daarvan is een onderzoek naar het pseudonimiseren van het burgerservicenummer. Het kabinet liet onderzoeken of het mogelijk zou zijn het burgerservicenummer willekeurig te maken of te pseudonimiseren. In het eerste geval zou een burger een ander bsn krijgen bij iedere keer dat dat nodig zou zijn. Bij pseudonomisering wordt het nummer op een of andere, nog te onderzoeken manier telkens omgezet naar een ander nummer. Dat onderzoek had in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. "Het zijn complexe vraagstukken. Er is meer tijd nodig voor het maken van een zorgvuldige keuze", schrijft de staatssecretaris, zonder daar verdere details over te geven. Van Huffelen wil de Kamer in juni een update geven.

Een tweede proces dat vertraagd is, is een 'handreiking' over het volgen van burgers op sociale media. De Tweede Kamer eiste vorig jaar dat het kabinet daarvoor met regels zou komen, nadat er eerder meerdere situaties waren voorgekomen waarbij overheden burgerdata verzamelden uit (semi-)openbare bronnen zoals sociale media. Onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bleek dat te doen, maar ook gemeenten maken zich er schuldig aan. Toen de Tweede Kamer klaagde, zeiden veel gemeenten en overheidsinstellingen dat zij worstelden met het gebrek aan regels. Daardoor stellen veel gemeenten een eigen beleid op, of kijken ze naar wetten als de AVG, zonder te weten of ze daarmee de wet juist volgen.

De Kamer eiste van Van Huffelen dat zij met regels zou komen. Ook die zouden er in het eerste kwartaal van 2023 moeten zijn. "Doordat ik deze handreiking graag met privacy-, openbareorde- en veiligheidsexperts en burgemeesters wil bespreken om een breed gedragen document te krijgen, is dit nog niet gelukt", schrijft Van Huffelen. De regels liggen voor het zomerreces bij de Kamer, belooft Van Huffelen.

Het is de tweede keer dat de regelgeving wordt uitgesteld. Aanvankelijk had het onderzoek al eind 2022 af moeten zijn. Later werd dat verplaatst naar 'later in het jaar'.