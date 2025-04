Experts pleiten voor apart domein voor overheidswebsites in Nederland

Diverse experts pleiten voor het gebruik van een apart domein zoals .overheid voor overheidswebsites. Daardoor moeten Nederlanders beter doorhebben welke sites echt van de overheid zijn en welke nep zijn.

Door het gebruik van een wirwar aan domeinnamen is het lastig om na te gaan of het gaat om phishing, zeggen diverse experts tegen het AD. Onder meer advocaat Jan Gerrit Kroon en Eset-directeur Dave Maasland zeggen dat Nederland beter kan overstappen op een domein als .overheid of .gov, in plaats van de huidige .nl-sites.

Dat zou ervoor moeten zorgen dat Nederlanders overheidswebsites beter kunnen herkennen als sites van de overheid en daardoor minder in phishing via nepsites trappen. Het is onduidelijk hoe groot het probleem van phishing via nepsites van de Nederlandse overheid precies is en hoeveel dat probleem minder zou worden na het overstappen op een apart domein.

Update, 10.02 uur: De Rijksoverheid heeft al nagedacht over deze mogelijkheid, merkt tweaker OCN op. Een maand geleden verscheen daarover een rapport. "Het blijkt dat een uniforme domeinnaamextensie zorgt voor betere herkenning van overheidswebsites. Herkenning was groter nádat men uitleg kreeg dan voordat men uitleg kreeg (zoals in de huidige situatie, zonder domeinnaamextensie). Daarnaast is men beter in het herkennen van websites die niet van de overheid zijn na de uitleg. Ook blijkt dat voor de herkenning van frauduleuze websites die op die van de overheid lijken maar dat niet zijn (type 3), de domeinnaamextensie “.gov.nl” mensen beter helpt te herkennen dat dit géén overheidswebsites zijn. Voor de andere type websites vonden we geen verschil in welke domeinnaamextensie beter werkt. Subjectief gezien hebben burgers echter een voorkeur voor “.overheid.nl”."