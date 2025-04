Samsung brengt FE-producten woensdag uit

Samsung zal zijn FE-producten, waaronder de Buds FE, Tab S9 FE en S23 FE, woensdag uitbrengen. Dat heeft de producent zelf bekendgemaakt.

Samsung India heeft de bannerafbeelding op socialmedia-accounts aangepast, waarbij nu de datum van 4 oktober staat. Die specifieke teaser met 'the new epic' verwees al eerder naar de FE-apparaten. Eerder noemde een eigen pagina van Samsung al de Galaxy S23 FE, Tab S9 FE en Buds FE. Er staat voor zover bekend geen evenement gepland voor 4 oktober. FE-producten van Samsung zijn goedkopere versies van bestaande productlijnen. FE staat voor Fan Edition. Er gaan al maanden geruchten over vooral de S23 FE.