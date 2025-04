'Apple introduceert binnenkort nieuwe zoekfunctie App Store'

Apple werkt aan een vernieuwing van de zoekfunctie binnen downloadwinkel App Store. Die zoekfunctie heeft als codenaam Pegasus en zou betere zoekresultaten moeten genereren, al is onbekend hoe dat precies is.

Apple iOS App Store-advertentie

Pegasus zit al als zoekfunctie in diverse apps van Apple, maar moet naar de App Store komen, meldt Bloomberg-auteur Mark Gurman in zijn nieuwsbrief. Het is onbekend in welke opzichten Pegasus beter is dan voorgaande zoekfuncties van Apple. Gurman meldt niet meer details dan de betere resultaten.

Daarnaast kijkt Apple naar het toevoegen van generatieve AI aan de zoekfuncties binnen iOS en macOS. Het is onduidelijk hoe dat er precies uit zou gaan zien. De zoekfunctie is onder beheer van John Giannandrea, die eerder bij Google werkte en die een groot team heeft gekregen om Pegasus te ontwikkelen in de afgelopen jaren. Vorige week kwam naar buiten dat Microsoft en Apple erover hadden gesproken dat Apple mogelijk Bing zou overnemen.