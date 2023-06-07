'Nederlandse overheid voldoet pas in 2030 aan verplichte websecuritystandaarden'

Nederlandse overheidswebsites voldoen mogelijk pas in 2030 aan de securitystandaarden van het Forum Standaardisatie. Dat inventariseerde overheidsdomeinen en zegt dat die in een te traag tempo van de juiste beveiliging worden voorzien.

Het Forum Standaardisatie schrijft in een rapport dat de Nederlandse overheid nog lang niet voldoet aan de beveiligingsstandaarden voor haar websites. Het gaat om websites van zowel de Rijksoverheid als die van gemeenten, waterschappen, provincies en verwante instellingen. Volgens het Forum voldoen momenteel slechts vier op de tien domeinen aan alle veiligheidseisen. "Zonder aanvullende actie voldoen alle overheidswebsites in het huidige groeitempo pas in 2030 aan de afspraken", waarschuwt het Forum.

Het Forum kijkt naar de eisen die worden gesteld onder de Wet Digitale Overheid, die sinds begin deze maand van kracht is. Die wet schrijft voor welke minimale beveiligingseisen er kunnen worden opgelegd aan websites- en e-maildomeinen van de overheid. Het gaat dan onder andere om de toepassing van Https en Dnssec voor websites en Dkim of Dmarc voor e-mail om spoofing tegen te gaan. Het Forum kijkt naar de toepassing daarvan op domeinen die zijn opgenomen in het websiteregister van de Rijksoverheid en het Register van Overheidsorganisaties. Ook de adoptie van IPv6 bij overheidsdomeinen staat in de wet beschreven, maar die wordt in de rapportage van het Forum Standaardisatie niet meegenomen. Sommige maatregelen uit de wet worden verplicht, andere worden aanbevolen. Bij een handvol gemeenten in Nederland zijn ook de niet-verplichte standaarden toegepast.

Bij 56 procent van de onderzochte overheidswebsites worden alle standaarden succesvol toegepast, zegt het Forum. De hoogste adoptiegraad ligt bij de waterschappen en bij gemeenten, waar 90 en 86 procent van de domeinen volledig voldoen aan de standaarden. Bij de centrale overheid en provincies schommelt dat percentage op iets meer dan de helft. Het grootste gat ligt bij 'gemeenschappelijke regelingen', ofwel samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisaties van gemeenten. Daar voldoet slechts 26 procent aan alle maatregelen.

Het Forum ziet vooral bij sommige ministeries een grote verbeterslag. Onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat van Economische Zaken hebben het afgelopen jaar een 'gerichte aanpak' opgezet waardoor zij in toenemende mate aan de eisen voldoen.

Het Forum Standaardisatie denkt dat de toepassing van standaarden sneller achterblijft omdat overheden gebruikmaken van externe leveranciers. Het Forum waarschuwt dan ook voor die afhankelijkheid, bijvoorbeeld omdat overheden Microsoft 365 gebruiken waarbij Dnssec niet standaard geconfigureerd zijn. "De beweging naar cloudoplossingen van deze leveranciers kan daarom leiden tot een afname in adoptiegraad, aangezien deze cloudoplossingen de verplichte standaarden niet volledig ondersteunen", schrijft het forum. Daarom zou er bij de aanbesteding van zulke diensten moeten worden opgenomen dat bepaalde standaarden ondersteund moeten worden, adviseert het Forum. "Gebruik daarnaast de collectieve slagkracht van de overheid om grotere leveranciers en techgiganten te bewegen naar adoptie van alle verplichte standaarden", raadt het Forum aan.