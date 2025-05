Nederlands overheid verplicht rpki-certificaten op alle overheidssystemen

Alle ict-systemen van de Nederlandse overheid moeten voor het einde van 2024 rpki-certificaten gebruiken. Zo wil de overheid voorkomen dat netwerkverkeer wordt gekaapt en daarbij gegevens worden gestolen of sites offline worden gehaald.

Nederlandse overheden zijn al verplicht om bij aanschaf van nieuwe ict-systemen ervoor te zorgen dat ze certificaten op basis van de Resource Public Key Infrastructure-standaard gebruiken. Eind 2024 moeten bestaande systemen ook rpki gebruiken, kondigt Forum Standaardisatie aan. Dan moeten de overheidsnetwerken de certificaten van andere netwerken ook certificeren.

De centraal opgeslagen rpki-certificaten zorgen ervoor dat routes van internetverkeer gevalideerd kunnen worden. Zo kan de overheid naar eigen zeggen voorkomen dat internetverkeer wordt omgeleid naar de systemen van een niet-geautoriseerd netwerk, omdat een beheerder bijvoorbeeld een typfout maakte of door een doelgerichte aanval.

Forum Standaardisatie wijst op twee voorbeelden uit het verleden waarin netwerkverkeer gekaapt werd. Zo bleek in 2015 dat Bulgaarse criminelen IP-adressen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zeven dagen in handen hadden. Voor zover bekend zijn die IP-adressen daarbij niet actief misbruikt. Vier jaar later, in 2019, werd netwerkverkeer van onder meer KPN omgeleid via het netwerk van China Telecom. Daardoor hadden KPN-klanten last van internetproblemen en ondervond het pinverkeer hinder. Met rpki-certificaten kunnen dergelijke problemen voorkomen worden, stelt Forum Standaardisatie.

De adviescommissie Forum Standaardisatie zegt verder dat uit een nulmeting in december 2022 bleek dat 77,9 procent van de overheidswebsites rpki al volledig ondersteunden. Onder de e-maildomeinen was het percentage iets lager, met 75,1 procent. Voornamelijk bij provincies ligt het percentage certificaten laag.