Europese Commissie start eigen Mastodon-instance na sluiten EU Voice-platform

De Europese Commissie is een eigen Mastodon-instance begonnen waarop de EC nieuws deelt en interactie aangaat met het publiek. De privacytoezichthouder EDPS beheerde eerder al een server waarop de EC ook actief was, maar vorige maand werd daar de stekker uit getrokken.

De Europese Commissie schrijft dat 'onze toewijding aan het Fediverse' permanent is. De EC begint daarom een eigen Mastodon-instance op het domein ec.social-network.europa.eu. De Commissie beheert deze server zelf. Volgens de EC is dit een 'op privacy gerichte ruimte om contact te krijgen met en het laatste nieuws te horen van onze commissarissen, afdelingen en de officiële stemmen van de Commissie'.

Twee jaar lang beheerde de Europese privacytoezichthouder EDPS het gedecentraliseerde socialemediadomein EU Voice. Op dat netwerk waren zo'n veertig accounts van EU-instanties actief, waaronder accounts van Europarlementariërs en Eurocommissarissen. De EDPS wilde echter niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van de server. De waakhond kon geen partner vinden om het beheer over te nemen, en besloot afgelopen maand daarom om de stekker uit het platform te trekken.

De Europese Commissie heeft nu dus een eigen instance opgezet, die in tegenstelling tot EU Voice naar eigen zeggen 'permanent' is. Behalve de EC zelf lijkt het er niet op alsof er andere EU-instanties actief zullen zijn op dit domein. Het is onduidelijk of er meer EU-afdelingen zullen volgen met een eigen Mastodon-netwerk. De Nederlandse overheid heeft sinds juli 2023 ook een eigen Mastodon-instance.