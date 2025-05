Redfall krijgt laatste update die game zonder internetverbinding speelbaar maakt

Redfall krijgt toch nog een laatste update die onder meer een offlinemodus toevoegt. Microsoft sloot eerder deze maand de ontwikkelstudio van de game en liet weten dat Redfall zijn laatste update heeft gehad.

Het ontwikkelteam, Arkane Austin, laat op X weten dat het nog werkt aan de vierde en laatste update voor Redfall. Deze bevat onder meer 'verbeterde Neighborhood- en Nest-systemen', de mogelijkheid om de game in de singleplayerstand te pauzeren en een offlinemodus. Daardoor is het niet langer nodig dat spelers die zich beperken tot de singleplayer continu verbonden moeten zijn met het internet. Ook als de servers offline gaan, is Redfall daardoor nog speelbaar. Arkane zegt niet wanneer de update wordt uitgebracht.

Eerder deze maand maakte Microsoft bekend dat Arkane Austin wordt gesloten, waardoor de ontwikkeling van Redfall wordt gestaakt. De techgigant liet toen weten dat de game zijn laatste update heeft gehad. Arkane beloofde een jaar geleden al dat de always-onlineverplichting zou worden verwijderd. Er werd ook betaalde dlc beloofd, maar die zal niet meer verschijnen. Redfall verscheen in mei 2023 en werd door veel spelers en reviewers slecht ontvangen. Tweakers schreef destijds een review over het spel.