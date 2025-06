Redfall zakt naar de veertiende plaats op lijst slechtst beoordeelde Steam-games

Openwereldshooter Redfall staat momenteel op de veertiende plaats in de ranglijst voor slechtst beoordeelde games op Steam. De ranglijst is gebaseerd op gebruikersreviews. De rating van Redfall is gebaseerd op ruim 2700 reviews van Steam-gebruikers.

Dat de game gezakt is naar de veertiende plaats, is te zien op steam250.com. Redfall scoort onder Steam-gebruikers een gemiddelde score van 2,83 op een schaal van 10. De score is gebaseerd op de reviews van 2726 Steam-gebruikers, die de game positief of negatief kunnen beoordelen door een duimpje omhoog of omlaag. Het aantal positieve reviews ligt op dit moment op 28 procent op het pc-gameplatform.

De game wordt onder meer bekritiseerd vanwege bugs en het achterblijven van een beloofde 60fps-modus op console. Gamers stellen ook dat het spel saai en repetitief is. Ook critici zijn niet te spreken over de game. Op Metacritic scoort de pc-versie van Redfall 55 van de 100 punten. De Xbox Series X-versie scoort twee punten hoger. In een interview met YouTube-kanaal Kinda Funny Games, zegt Xbox-ceo Phil Spencer dat deze negatieve reacties op de titel 'onverwacht' waren.

Redfall is een game van Arkane Studios, die in singleplayer of in co-op met maximaal vier spelers tegelijk te spelen is. In de firstpersonshooter is de speler gestrand op het eilanddorp Redfall in de Amerikaanse staat Massachusetts. Dit eiland is aangevallen door vampiers, die de speler moet zien te verslaan. Het spel van uitgever Bethesda is op 2 mei voor Xbox Series-consoles en Windows verschenen.